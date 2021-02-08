О чем пишут грузинские газеты: как долго ограничения останутся в нашей жизни?

Кто в Грузии устанавливает правила политической игры, как выйти из политического кризиса и до каких пор мы будем жить в условиях ограничений - главные темы в грузинской прессе

Кто в Грузии устанавливает правила игры?

Остался ли какой-либо ресурс для продолжения переговоров между властью и оппозицией, будет ли достигнут консенсус между ними или ситуация еще больше зайдет в тупик. Оппозиция заявляет, что правительство с целью ввести депутатов в парламент начало политику заламывания рук - прокуратура возобновила дела председателя "Национального движения" Ники Мелия и Ираклия Окруашвили и грозится арестовать их. Поэтому не исключено, что политический кризис еще больше углубится, пишет газета "Резонанси".

"Сейчас в стране правила политической игры будет устанавливать власть, а не оппозиция. Оппозиция упустила из рук бразды правления. У нее была надежда на народ и Запад. На этом этапе у нее пока нет поддержки ни одной из сторон, наоборот исследования показали, что люди хотят, чтобы они вошли в парламент. Именно поэтому "Мечта" предусмотрела интересы народа и государства", - сказал политолог Рамаз Сакварелидзе газете "Резонанси".

Политолог отметил, что власть приняла такое решение, которого не было в повестке дня оппозиции, и задуманный ею план провалился.

"Также есть еще один аспект, что страна может вообще остаться без политического спектра. Есть риск того, что маленькие партии, оставшиеся вне парламента, могут вообще исчезнуть. Они как политическая сила обанкротятся в глазах избирателей. Поэтому есть надежда, что они вовремя поймут, в чью игру играют, и войдут в парламент", - сказал Сакварелидзе.

По словам политолога, в оппозиции очень боятся буллинга, и если эту проблему они сами не преодолеют, власть им ничем не поможет. Сакварелидзе говорит, что оппозиция своим не вхождением в парламент отрезает себе путь к выборам в местное самоуправление.

"Даже если они примут участие в выборах, население за них не проголосует и скажет, что зачем мы должны за них голосовать, если они не вошли в парламент. Власть видит эти риски и дает оппозиции возможность осознать это", - сказал Сакварелидзе.

Что касается снижения барьера, политолог считает, что "Национальное движение" это не устраивает, поэтому они не войдут в парламент, чтобы это поддержать. Он считает, что они об этом не говорят открыто, чтобы не обидеть остальную оппозицию.

Как выйти из политического кризиса?

Власть и оппозиция по-разному оценивают процессы и основные события, протекающие в стране. По версии правящей партии, в стране сложное положение, но это не политический кризис. А по мнению оппозиции, в стране сложный политический кризис, парламент однопартийный и нелегитимный, и если власть не пойдет на уступки, получит огромную волну протеста, пишет газета "Квирис палитра".

"В стране действительно политический кризис. С одной стороны, кризис создает то, что кроме правящей партии все считают, что результаты выборов не отражают интересы и волю избирателей. На кризис указывает и то, что состав парламента меньше 2/3. В последнее время к 90 депутатам "Мечты" прибавились шесть от оппозиции, но все равно законность решений такого парламента будет сомнительной и часто спорной", - сказал эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе газете "Квирис палитра".

По словам конституционалиста, любой субъект сможет обратиться в Конституционный суд по мотиву, что закон или постановление, принятое составом меньше 2/3 парламента, – неконституционно. Хмаладзе прибавил, что этому прибавляется общественное расположение, связанное со справедливостью итогов выборов.

"На уступки должны пойти обе стороны. Первый шаг должна сделать власть и согласиться на внеочередные выборы. Например, сократить четырехлетний срок полномочий парламента до двух и провести выборы в 2022 году. Я думаю, это оптимальный выход. Уступкой оппозиции будет то, что она не потребует сейчас провести внеочередные выборы", - сказал он.

При этом конституционалист отметил, что очень важно, чтобы до назначения внеочередных выборов была проведена избирательная реформа.

"Если новые выборы пройдут по действующему законодательству – итоги не будут надежными для большей части общества", - сказал Хмаладзе.

На вопрос, что изменится, если в парламент войдут анонсированные Ираклием Кобахидзе еще 20 оппозиционеров, Хмаладзе сказал, что если это действительно произойдет, в этом случае возможно развитие нескольких сценариев.

"Входом нескольких оппозиционеров в парламент будет исчерпан конституционный кризис, но политический останется. Правда, позиции правящей партии усилятся, а оппозиции ослабнут, но качество усиления и ослабления будут зависеть от расположения общественности", - сказал конституционалист.

Хмаладзе напомнил, что несколько дней назад, когда рестораторы угрожали власти неповиновением, она сразу же пошла на уступки, что еще раз подтверждает, что фактор народа является определяющим, в чью пользу могут развиваться события.

До каких пор мы будем жить в неопределенных условиях?

Почему важно существование "комендантского часа" и действительно ли он положительно влияет на общую картину пандемии в то время, когда процесс массовой вакцинации еще не начался, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе говорит, что до тех пор, пока в стране не начнется массовая вакцинация, обществу придется жить в неопределенных условиях.

"К сожалению, нам придется жить в таких неопределенных условиях, пока мы не проведем массовую вакцинацию. Вакцинация - единственный путь избавиться от этих разрушительных ограничений", - сказал Зоидзе газете "Резонанси".

По его словам, определенная часть людей до пандемии жила ночной жизнью - часто устанавливают контакты после девяти часов, пьют алкоголь, затем переходят из одного места в другое и так далее.

"Сейчас ехать куда-то после девяти часов ограничено, это главное, а не то, что некоторые заявляют, как будто после девяти часов вирус распространяется еще больше. Это основано на конкретном опыте, и не только в Грузии, это одна из мер ограничения во всем мире. Это в данном случае снижает мобильность, прямой результат этого", - сказал Зоидзе.

Судить о последствиях переноса "комендантского часа" на один час с точки зрения мобильности эксперт воздержался из-за отсутствия у него данных по этому поводу.

"С другой стороны, есть большая опасность, что если мы сейчас пойдем вперед без каких-либо плановых действий и откроем экономику, как это было прошлой осенью, мы можем получить ту же картину, что и в ноябре-декабре, когда фиксировалось по пять-шесть тысяч новых случаев инфицирования и по несколько десятков жертв. Это огромная опасность", – сказал эксперт.

При этом он еще раз отметил, что для открытия экономики и снятия ограничений нужны четкий план и осторожность, в противном случае можно получить гораздо худшую эпидситуацию.

"Особенно сейчас, когда новые штаммы распространяются по всему миру, с высококачественными доказательствами того, что они легче распространяются. Так что ожидается, что эти штаммы и к нам проникнут, потому что в современном мире границы вирус сдержать не могут, соответственно опасность, что эпидситуация усложнится, будет еще больше", - сказал Зоидзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Квирис палитра"