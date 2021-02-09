Улица сильна людьми, а не политиками: как оппозиция пытается сделать протест массовым

Как известно, после выборов представители одолевших барьер оппозиционных партий подали заявления с отказом от депутатских мандатов. Рассмотрев их в понедельник, парламент не набрал кворума для утверждения поставленного на голосование вопроса. Эка Беселия ("Ахали таоба", 3.02) и Гиги Угулава ("Резонанси", 4.02), кстати, оставшиеся вне законодательного органа, тут же набросились на правящую "Грузинскую мечту" с упреками в нарушении Конституции.

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Тем не менее, значительная часть общества и ведущие зарубежные партнеры позитивно отнеслись к решению власти оставить двери парламента открытыми. "Лидеры партий должны поставить на первое место интересы страны", – подчеркнула посол США в Грузии Келли Дегнан ("Резонанси", 45.02). И, признаться, становится обидно, когда иностранные дипломаты переживают за обеспечение стабильности в стране больше некоторых местных политиков…

Дает ли "Мечта" шанс оппозиции или приберегает его для себя?

Остаться в парламенте в одиночку – самоубийственно для правящей партии, – отмечает "Ахали таоба" (4.02). Впрочем, требования объединенной оппозиции свидетельствуют не столько о стремлении к коалиции, сколько о том, чтобы вообще избавиться от присутствия "Мечты" в высшем законодательном органе. Решающим условием продолжения переговоров она опять называет внеочередные выборы, соглашаться на которые никаких оснований у власти нет. Оппоненты должны либо подтвердить фальсификацию, либо принести извинения обществу, а они не желает делать ни одного, ни другого, – считают в правящей команде ("Резонанси", 5.02).

Понятно, партия власти всячески постарается ввести в парламент кого-нибудь из главной оппозиционной силы – "Национального движения", – уверен политолог Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 4.02). Именно этим большинство экспертов объясняет и оттягивание решения об аннулировании депутатских полномочий. Если верить председателю "Мечты" Ираклию Кобахидзе, около 20 оппозиционных депутатов уже сейчас готовы приступить к работе в законодательном органе, однако подвергаются буллингу ("Резонанси", 3.02).

По-видимому, речь идет о конкретных персонах. Потому что, как предполагает Вахтанг Дзабирадзе, в "Мечте" вряд ли обрадуются, если в парламент вдруг согласятся войти все оппозиционные депутаты ("Ахали таоба", 3.02). Раньше повестку дня, в принципе, диктовала оппозиция, но теперь политическим процессом управляет власть, считает эксперт ("Резонанси", 4.02). Когда у тебя нет международной поддержки и за тобой не следует народ, а ты, тем не менее, входить в парламент отказываешься и настаиваешь на своем – это тупик, согласен бывший депутат Гига Букия ("Ахали таоба", 4.02).

Хотя зачем сидеть в парламенте и работать, если в твоем распоряжении три телеканала, в эфире которых можно озвучивать все, что пожелаешь?! – язвительно замечает экс-парламентарий Мамука Гиоргадзе (3.02). Вот только будет ли это и дальше невозмутимо выслушивать избиратель? Согласно последнему опросу NDI рейтинг "Нацдвижения" упал до 5%...

"Бунт" рестораторов

Аналитик Рамаз Сакварелидзе ассоциирует нынешние действия оппозиции с "желтым политическим спектром", сравнивая их с повадками "желтой прессы" ("Квирис палитра", 1-7.02). А "Сакартвелос Республика" (4-7.02) и вовсе сочла уместным выносить оценки в жанре фельетона, поставив его на место передовой статьи. Древние предупреждали, пишет газета, никогда не становись перед царем и позади осла, но как быть если сам царь осел?

Главную проблему Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра") усматривает в том, что оппозиционная элита, стремясь к единству, не в состоянии объединить свой электорат. А это сводит на нет все усилия. Оставшейся на улице оппозиции требуется протестующая масса, а собрать ее не удается. Лидеры не скрывают, их расчет базируется на усилении социального протеста, прежде всего, в связи с ограничениями из-за пандемии. Однако не факт, что если даже дойдет до масштабных акций, население позволит взять инициативу оппозиционным политикам.

Да и реально пока взбунтовались не шахтеры, не транспортники, не строители, а… рестораторы. Владельцы 200 ресторанов заявили о неповиновении и предупредили, что самовольно откроют свои заведения, если координационный совет не примет до субботы решение о смягчении ограничений ("Ахали таоба", 4.02).

Правительство, похоже, решило не усугублять дело. С 15 февраля объектам питания разрешена работа на открытом воздухе. Правда, как призналась в "Резонанси" (4.02) одна из шеф-поваров, половина ресторанов и без того все это время работает подпольно. Причем, зачастую их посещают лица, занимающие высокое положение в руководстве страны.

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Власть больше боится людей, чем призывов оппозиции, справедливо заметил эксперт Ника Читадзе ("Ахали таоба", 4.02). Возможно, чтобы не провоцировать население, координационный совет решил уже в ближайшее время возобновить работу городского транспорта и учебных заведений. При этом будут усилены наказания в случае нарушения регуляций, первым долгом, за отсутствие или неправильное ношение защитных масок ("Резонанси", 5.02).

Выборы в местные органы покажут, кто был прав

"Мечте" приходится непросто. В обмен на вход в парламент, отдельные оппозиционные депутаты выдвигают свои требования. Причем чуть ли не шантажируют правящую партию, угрожая в случае их невыполнения повторно объявить бойкот. Похоже, как таковая, процедура голосования в грузинской политической действительности утрачивает смысл.

А это приводит к непредсказуемым результатам. "Гирчи" и "Граждане" едва ли не себе в персональную заслугу поставили освобождение под залог Ивери Мелашвили. А один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе назвал обвинения прокуратуры в адрес бывшего руководителя комиссии по демаркации границы беспочвенными. Добавив, что его образ искусственно демонизируют (Резонанси", 3.02).

Оппозиция громогласно объявила Мелашвили политзаключенным. А он, теме временем, выйдя из-под стражи, неожиданно сделал в эфире телекомпании "ТВ пирвели" скандальное заявление. Картограф открыто пошел в атаку на власть, объявил, что считает спорную часть монастырского комплекса Давид-Гареджи территорией соседнего государства. Он привел для подтверждения какие-то сомнительные аргументы, поставив под вопрос (общепризнанную!) квалификацию советских военных картографов и все существующие официальные договоренности. Мелашвили, собственно, подтвердил все то, что вменялось ему в вину ("Квирис палита").

А главное, сделал это на фоне восторженных аплодисментов радикальной оппозиции в эфире телеканала, что однозначно вызвало крайне негативную реакцию грузинской общественности. В результате подобных оплошностей власть, даже не предпринимая особых усилий, продолжает набирать политические очки. Своего рода промежуточный итог нынешнему политическому процессу подведут выборы в местные органы власти, полагает политолог Паата Закареишвили ("Ахали таоба", 4.02). Голоса избирателей станут чутким критерием того, насколько верны были расчет власти, поведение оппозиции и в особенности позиция новых малочисленных партий.

Оригинально резюмировал сложный для Грузии послевыборный период философ Заза Шатиришвили ("Сакартвелос Республика", 4-7.02). Приходом в политику Бидзина Иванишвили победил оппозицию, отметил ученый, а уходом – уничтожил ее. Оппозиция лишилась главной мифологической фигуры и осталась в полной пустоте...

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