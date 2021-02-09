Лечение коронавируса 2021: последние новости, лекарства и разработки

Последние перспективные новинки и лекарства, на которые ученые возлагают особые надежды, - разбираемся, как и чем лечат от коронавируса в разных странах

Человечество вот уже год борется с коронавирусом, который лютует на всей планете, унося миллионы жизней – по последним данным, жертвами смертельного вируса по всему миру стали около 106,6 миллиона человек.

Единственным средством победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни считают вакцину, а параллельно ведется разработка лекарств, которые помогут в лечении COVID-19.

В разработке лекарства от коронавируса о больших успехах пока неизвестно – ученые, основываясь на опыте прошлых лет, утверждают, что на изготовление средства уходят многие годы.

Sputnik Грузия поинтересовался, какими лекарствами лечат коронавирус, какие из них действенны и эффективны, и рассказывает последние новости о разработках.

Лечение коронавируса

Врачи в борьбе с COVID-19 применяют различные лекарства, но единственный из них "Дексаметазон", эффективность которого при лечении коронавируса признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В частности, это лекарство снижает уровень смертности среди пациентов, помещенных под аппараты искусственной вентиляции легких и с тяжелыми симптомами заболевания.

Врачи рекомендуют лечение "Дексаметазоном" тем больным, у которых тяжелые симптомы сохраняются свыше семи дней, чтобы предотвратить неконтролируемую атаку иммунной системы на собственный организм.

В то же время отмечают, что не следует принимать лекарство на более ранних стадиях заболевания, так как препарат относится к группе кортикостероидов, которые подавляют реакцию иммунной системы и могут спровоцировать тяжелое развитие заболевания.

Бамланивимаб и коктейль REGN-COV2

Надежду на успех в лечении коронавируса в последнее время возлагают на два антитела "Бамланивимаб" от Eli Lilly и коктейль REGN-COV2 от Regeneron, состоящий из двух компонентов - казиривимаба и имдевимаба.

Оба препарата получили в США статус экстренного использования при лечении пациентов с симптомами коронавируса легкой и средней степени тяжести с риском перехода заболевания в тяжелую форму. Экспериментальный препарат - коктейль REGN-COV2 применяли при лечении от коронавируса 45-президента Дональда Трампа.

Несмотря на то, что эти средства не прошли еще в ЕС сертификацию, ФРГ закупила в январе 200 тысяч доз обоих препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в университетских клиниках.

Применение этих препаратов считается наиболее эффективным на ранней стадии болезни, пока у больных собственные антитела еще не начали вырабатываться.

Специалисты утверждают, что оба средства действуют как пассивная вакцина - их антитела предотвращают проникновение вируса в организм, связавшись с ним в том месте, где спайковый белок присоединяется к клеткам.

При лечении этими лекарствами появляются побочные симптомы, характерные для вакцинации, - озноб, повышение температуры, головная боль, головокружение, боль в горле. Препараты еще изучаются, хотя в ходе клинических испытаний тяжелых побочных симптомов выявлено пока не было.

Артемизинин

Изготовленный на основе экстракта полыни "Артемизинин" уже более 20 лет используют для лечения малярии. Об эффективности лекарств, изготовленных на основе настойки полыни, при лечении от коронавируса заговорили в апреле прошлого года - алжирские ученые провели исследование, чтобы установить эффективность противомалярийных средств против COVID-19.

"Артемизинин" по результатам исследований оказался более действенным, чем "Гидроксихлорохин", на который возлагались большие надежды в начале пандемии. Но, к сожалению, лечение этим лекарством оказалось неэффективным. Оно также может вызвать тяжелые побочные действия и повысить вероятность летального исхода.

Эффективность экстракта полыни и лекарств на его основе при лечении коронавируса изучают и в Потсдаме - ученые Института Макса Планка пришли к выводу, что "Артемизинин" не допускает размножение вирусов SARS-CoV-2 - по крайней мере в условиях лабораторного теста in vitro. В то же время призывают воздержаться от использования лекарства при лечении коронавируса до тех пор, пока не будет доказана его действенность в результате клинических тестов.

Авиган

Применять с осторожностью призывают врачи лекарство "Авиган" с активным веществом фавилавир, зарегистрированный в 2014 году в Японии как средство от гриппа. Согласно исследованиям, "Авиган" эффективен и против РНК-вирусов. Лекарство использовали при лечении лихорадки Эбола в 2014 году, а в 2016 году правительство Японии организовало поставки "Авигана" в Гвинею для чрезвычайной помощи при борьбе с эпидемией лихорадки Эбола.

"Авиган" до коронавируса в Японии в свободную продажу не поступал, так как не был успешным конкурентом для других лекарств от гриппа – его производили только в качестве резервного средства по заказу правительства на случай пандемии. С февраля 2020 года препарат используется в японских клиниках для лечения пациентов с коронавирусом.

Лекарство, судя по первым предварительным результатам в Японии, хорошо помогает инфицированным коронавирусом в легкой форме, но при тяжелом течении болезни малоэффективен.

Препарат в настоящее время одобрен для лечения COVID-19 в Китае и Индии. Продается лекарство и в России - под торговым названием "Авифавир".

"Авиган", согласно клиническим испытаниям, ослабляет симптомы и сокращает время заболевания, но может вызывать и серьезные побочные эффекты, в частности анафилактический шок и пневмонию. Лекарство противопоказано беременным женщинам и кормящим матерям, так как может вызвать пороки развития у новорожденных.

Ивермектин

Однозначного мнения нет по поводу эффективности лекарства "Ивермектин" – его обычно используется для борьбы с паразитами и при лечении чесотки. Журнал The Lancet в начале января опубликовал результаты испытаний эффективности "Ивермектина" при легких симптомах коронавируса.

Препарат, как показали доклинические испытания, предотвращает развитие новых клеток SARS-CoV-2, однако эффективен он только в большой концентрации.

Врачи ряда стран считают, что "Ивермектин" эффективен в борьбе с коронавирусом. Ученые, опираясь на клинические данные, заключили, что препарат может значительно снизить вирусную нагрузку и ускорить выздоровление у пациентов с легкими и средними симптомами. Они также надеются, что применение этого лекарства также поможет избежать госпитализации и сократить смертность у пациентов с тяжелыми симптомами.

Несмотря на это, ВОЗ и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США считают, что от применения препарата, пока его действенность в лечении COVID-19 окончательно не доказана, лучше воздержаться.

Ремдесивир

Это один из препаратов, которым лечили от коронавируса 45-президента Дональда Трампа. Изначально "Ремдесивир" предназначался для борьбы с лихорадкой Эбола, но в мае 2020 года FDA одобрила применение лекарства для лечения тяжелых случаев COVID-19.

А в ноябре ВОЗ изъяла "Ремдесивир" из перечня рекомендуемых лекарств для лечения коронавируса, заявив, что доказательств того, что лекарство помогает эффективно бороться с вирусом, нет. Кроме того, медики заявляли, что пациенты, принимавшие "Ремдесивир" для лечения от коронавируса, страдали впоследствии нарушениями в работе почек.

В декабре британские медики, усомнившись в решении ВОЗ, доказали обратное, вылечив дважды с помощью этого лекарства пациента, страдавшего от редкой формы наследственного иммунодефицита.

И хотя однозначного мнения относительно эффективности этого средства нет, "Ремдесивир" во многих странах продолжают использовать при лечении коронавируса.

Плитидепсин

Хорошие результаты в борьбе с коронавирусом показал, по предварительным данным, "Плитидепсин" - американские ученые заявили, что лекарство, которое исследуют в качестве противоракового препарата, оказалось в 27,5 раза более эффективным против коронавируса, чем препарат "Ремдесивир".

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Science.

Ограниченное распространение "Плитидепсина", более известного под торговой маркой "Аплидин", получил в 2000-х годах. Это химическое соединение, извлекаемое из асцидии Aplidium albicans, но сейчас синтезируют искусственно.

Через четыре года Европейское агентство лекарственных средств зарегистрировало препарат как помогающий при лечении рака, но в 2017-м отказало в разрешении на продажу в качестве лекарства для лечения множественной миеломы из-за большого числа побочных эффектов и недоказанного лечебного эффекта. Это решение суд аннулировал в октябре 2020 года. Лекарство, по последним данным, проходит клинические испытания.

Тоцилизумаб и Сарилумаб

Неоспоримых доказательств эффективности "Тоцилизумаба" и "Сарилумаба", которые обычно применяются при лечении ревматоидного артрита и других воспалений, в борьбе с коронавирусом нет. Это ингибиторы пептидных молекул, которые организм производит для борьбы с инфекцией.

Согласно одним исследованиям, "Тоцилизумаб" и "Сарилумаб" сокращают смертность среди больных с тяжелыми симптомами, другие - говорят о безрезультатности лекарств. Несмотря на это, правительство Великобритании собирается применять их для лечения больных коронавирусом, находящихся в реанимации.

Материал подготовлен на основе открытых источников