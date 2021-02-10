О чем пишут грузинские газеты: сколько будет стоить вакцина от коронавируса ?

Ожидается ли противостояние внутри "Грузинской мечты", когда возобновят междугородное сообщение и сколько будет стоить вакцинация в частных клиниках Грузии - главные темы в грузинской прессе

Правящая партия распадается?

Парламентское большинство обвиняет оппозицию в том, что она вводит общественность в заблуждение и распространяет слухи. По их словам, спекуляции о возможном увольнении Георгия Гахария и противостоянии в команде не соответствуют действительности. А по информации оппозиции, Гахария бойкотирует заседания политсовета правящей партии и параллельно укрепляет свои позиции, назначая новых представителей в регионах, пишет газета "Резонанси".

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Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что "закулисное изгнание" в "Грузинской мечте" пока не произойдет, потому что лидеры правящей партии прекрасно понимают, что это навредит всем.

"Пока это противостояние снаружи не видно. Если Гахария не присутствует на заседаниях политсовета, это не означает разногласий. Гахария и так будет в курсе того, что происходит в политсовете. Что касается того, что он укрепляет позиции и назначает уполномоченных, это входит в функции премьер-министра. А кадры, которые он назначил, некоторые из них работали при Саакашвили, большинство в МВД. То есть, получается, что Гахария назначает кадры Саакашвили и Мерабишвили",- сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Аналитик отметил, что теоретически все возможно, в том числе и то, что в правящей команде действительно начнется противостояние.

"Но сегодня в стране такая тяжелая ситуация, не думаю, что Гахария, Кобахидзе, Каладзе и Талаквадзе не осознают, что раскол для всех будет проигрышным – должность потеряет не один, а все, а заодно и головы. Не думаю, что до мая в "Мечте" произойдут серьезные сдвиги. Пока, вероятно, происходит небольшое перераспределение сил. Но здесь главное - кто контролирует 76 мандатов в парламенте. Кто контролирует 76 мандатов, тот и есть номер один", - сказал Дзабирадзе.

Как скоро возобновится междугородное сообщение?

Уже третий день, как возобновилась работа городского транспорта в стране, хотя пока неизвестно, когда будет снято ограничение на междугородный транспорт. Водители называют предположительную дату и говорят, что с 15 февраля можно будет перемещаться и между городами, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной безопасности Гела Квашилава считает, что если в ближайшую неделю эпидемическая ситуация будет стабильной и число случаев инфицирования не увеличится, возможно, в ближайшее время междугородный транспорт возобновит работу.

"Всего три дня, как городской транспорт начал работать, и, по моей информации, в течение недели будут наблюдать. По результатам будет принято решение о восстановлении междугородного транспорта. Думаю, на следующей неделе у нас не будет значительных изменений и не будет роста случаев COVID-19, поэтому можно будет постепенно открывать транспорт", - сказал Квашилава газете "Резонанси".

По словам эксперта, есть различные модели, разработанные во многих странах. Одна из них - это работа транспорта в будние дни.

"На данном этапе люди ездят на минивэнах и частных такси, что довольно дорого. Кроме того, этот процесс сильно вредит людям, занятым в этой сфере – нет соответствующего количества пассажиров и т. д. Поэтому необходимо снять ограничения в этой сфере и с полным соблюдением правил задействовать транспорт", - сказал Квашилава.

Сколько будет стоить вакцинация в частной клинике?

Вакцинация против коронавируса в Грузии будет бесплатной, и план вакцинации уже составлен - в первую очередь будут привиты врачи, полицейские, учителя и пожилые люди. Однако параллельно, вероятно с лета, для других социальных и возрастных групп, которые по тем или иным причинам спешат привиться, станут доступны платные вакцины. Какова может быть стоимость экстренной вакцинации в Грузии - пишет газета "Резонанси".

По мнению эпидемиолога Ираклия Хмаладзе, стоимость вакцины в Грузии будет достаточно высокая.

"Исходя из того, что препарат пока в страну не поступил, точную его цену мы пока не знаем… Ввиду того, что вирус пока новый, да и вакцина тоже, на нее будет наложена определенная цена, которая, думаю, будет достаточно высокой", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Эпидемиолог полагает, что в Грузию поступит не одна вакцина – он думает, что к ней может добавиться еще одна вакцина, которая еще более усовершенствуется и будет отвечать требованиям Всемирной организации здравоохранения.

"В этом случае говорить о конкретной цене будет еще сложнее. Это может быть эквивалент 50 долларов в лари и может быть эквивалент 100 долларов. Примерно столько стоила в свое время прививка от гепатита В", - отметил Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"