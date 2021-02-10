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Вакцинация от коронавируса

О чем пишут грузинские газеты: сколько будет стоить вакцина от коронавируса ?

© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
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Ожидается ли противостояние внутри "Грузинской мечты", когда возобновят междугородное сообщение и сколько будет стоить вакцинация в частных клиниках Грузии - главные темы в грузинской прессе

Правящая партия распадается?

Парламентское большинство обвиняет оппозицию в том, что она вводит общественность в заблуждение и распространяет слухи. По их словам, спекуляции о возможном увольнении Георгия Гахария и противостоянии в команде не соответствуют действительности. А по информации оппозиции, Гахария бойкотирует заседания политсовета правящей партии и параллельно укрепляет свои позиции, назначая новых представителей в регионах, пишет газета "Резонанси".

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Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что "закулисное изгнание" в "Грузинской мечте" пока не произойдет, потому что лидеры правящей партии прекрасно понимают, что это навредит всем.

Эпидемия коронавируса - водитель автобуса и пассажиры в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Пока это противостояние снаружи не видно. Если Гахария не присутствует на заседаниях политсовета, это не означает разногласий. Гахария и так будет в курсе того, что происходит в политсовете. Что касается того, что он укрепляет позиции и назначает уполномоченных, это входит в функции премьер-министра. А кадры, которые он назначил, некоторые из них работали при Саакашвили, большинство в МВД. То есть, получается, что Гахария назначает кадры Саакашвили и Мерабишвили",- сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Аналитик отметил, что теоретически все возможно, в том числе и то, что в правящей команде действительно начнется противостояние.

"Но сегодня в стране такая тяжелая ситуация, не думаю, что Гахария, Кобахидзе, Каладзе и Талаквадзе не осознают, что раскол для всех будет проигрышным – должность потеряет не один, а все, а заодно и головы. Не думаю, что до мая в "Мечте" произойдут серьезные сдвиги. Пока, вероятно, происходит небольшое перераспределение сил. Но здесь главное - кто контролирует 76 мандатов в парламенте. Кто контролирует 76 мандатов, тот и есть номер один", - сказал Дзабирадзе.

Как скоро возобновится междугородное сообщение?

Уже третий день, как возобновилась работа городского транспорта в стране, хотя пока неизвестно, когда будет снято ограничение на междугородный транспорт. Водители называют предположительную дату и говорят, что с 15 февраля можно будет перемещаться и между городами, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной безопасности Гела Квашилава считает, что если в ближайшую неделю эпидемическая ситуация будет стабильной и число случаев инфицирования не увеличится, возможно, в ближайшее время междугородный транспорт возобновит работу.

Город Телави - общественный транспорт, пассажирские автобусы
© Sputnik / STRINGER
В Телави после 15-летней паузы начал работать общественный транспорт

"Всего три дня, как городской транспорт начал работать, и, по моей информации, в течение недели будут наблюдать. По результатам будет принято решение о восстановлении междугородного транспорта. Думаю, на следующей неделе у нас не будет значительных изменений и не будет роста случаев COVID-19, поэтому можно будет постепенно открывать транспорт", - сказал Квашилава газете "Резонанси".

По словам эксперта, есть различные модели, разработанные во многих странах. Одна из них - это работа транспорта в будние дни. 

"На данном этапе люди ездят на минивэнах и частных такси, что довольно дорого. Кроме того, этот процесс сильно вредит людям, занятым в этой сфере – нет соответствующего количества пассажиров и т. д. Поэтому необходимо снять ограничения в этой сфере и с полным соблюдением правил задействовать транспорт", - сказал Квашилава.

Сколько будет стоить вакцинация в частной клинике?

Вакцинация против коронавируса в Грузии будет бесплатной, и план вакцинации уже составлен - в первую очередь будут привиты врачи, полицейские, учителя и пожилые люди. Однако параллельно, вероятно с лета,  для других социальных и возрастных групп, которые по тем или иным причинам спешат привиться, станут доступны платные вакцины. Какова может быть стоимость экстренной вакцинации в Грузии - пишет газета "Резонанси".

По мнению эпидемиолога Ираклия Хмаладзе, стоимость вакцины в Грузии будет достаточно высокая.

"Исходя из того, что препарат пока в страну не поступил, точную его цену мы пока не знаем… Ввиду того, что вирус пока новый, да и вакцина тоже, на нее будет наложена определенная цена, которая, думаю, будет достаточно высокой", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Эпидемиолог полагает, что в Грузию поступит не одна вакцина – он думает, что к ней может добавиться еще одна вакцина, которая еще более усовершенствуется и будет отвечать требованиям Всемирной организации здравоохранения.

"В этом случае говорить о конкретной цене будет еще сложнее. Это может быть эквивалент 50 долларов в лари и может быть эквивалент 100 долларов. Примерно столько стоила в свое время прививка от гепатита В", - отметил Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"



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