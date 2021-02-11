О чем пишут грузинские газеты: будут ли штрафовать в парламенте не носящих маски

Сколько оппозиционных депутатов готовы войти в парламент, на какие отрасли снимет правительство ограничения в ближайшую неделю и какой будет эпидситуация в ближайшие месяцы - главные темы в грузинской прессе

Сколько депутатов от оппозиции готовы войти в парламент?

Оппозиционные депутаты ждут приемлемое предложение от правящего большинства, чтобы войти в парламент, об этом председатель партии "Гирчи" Яго Хвичия заявил в интервью газете "Ахали таоба".

"Мечта" должна представить предложение в совершенном виде. В эту минуту проблема в том, что в действительности предложения от "Мечты" нет… Мы сказали, что хотим пропорциональные выборы с естественным барьером и из-за этого входим в парламент. Если посмотрим заявление председателя парламента от 9 февраля, они готовы пойти на 3-процентный барьер, который лучше 5-процентного, но безбарьерным не является", - сказал Хвичия.

По словам председателя "Гирчи", если не будет безбарьерного, то ради чего в свое время собралась оппозиция, тогда нет шанса ввести других оппозиционных политиков в парламент.

"Мы верим, что оппозиция войдет в парламент, если будет то, ради чего они собрались, – это пропорциональные выборы с естественным барьером… В оппозиции 50 человек, нам нужно 13 голосов. Эти 50 человек не заявляли, войдут или нет, их скрывают лидеры собственных партий. Мы хотим получить хорошее предложение от "Мечты", чтобы вывести этих людей из тени. Для этого нам нужны нормальные условия от власти", - сказал Хвичия.

На вопрос, если власть представит хорошее предложение, вы сможете уговорить 13 человек войти в парламент, Хвичия сказал, что выйдет или нет, это на 100% никто не знает, но думает, что достигнет успеха.

Обращаясь к своим коллегам-оппозиционерам, Яго Хвичия призвал всех быть разумными и адекватными.

На какие отрасли власть снимет ограничения?

Правительство до конца этой недели примет решение о снятии ограничений на несколько отраслей – недельное наблюдение показало хорошие результаты. В первую очередь отроются междугородный транспорт, спортивные залы и сектор гостеприимства. Также обсуждается и перенос комендантского часа, пишет газета "Резонанси".

Первый заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Ладо Кахадзе заявил, что в настоящее время правительство обсуждает вопрос возобновления работы междугородного транспорта и сектора гостеприимства.

"На данный момент у нас хорошие показатели, и насколько мне известно, вместе с понижением показателя инфицирования экономика откроется намного быстрее. Я знаю, что идет разговор об открытии междугородного транспорта примерно в течение недели, а также сектора гостеприимства", - сказал Кахадзе газете "Резонанси".

По мнению депутата, если население лучше будет следовать рекомендациям, что означает повышение коэффициента ношения защитных масок, соблюдение дистанции и так далее, закрытый бизнес откроется намного быстрее.

"Потихонечку откроются плавательные бассейны и фитнес-клубы. Точной даты назвать не могу, но сокращение распространения коронавируса дает возможность снять ограничения с этого бизнеса. Бизнес должен вздохнуть – он нуждается в поддержке. Я не вхожу в совет, но, по моему мнению, ограничения со спортивно-оздоровительных центов снимутся с 1 марта", - сказал Кахадзе.

Представитель парламентского большинства сообщил, что идет разговор и о переносе комендантского часа – идет работа над ослаблением, но окончательное решение примет координационный совет.

"Я понимаю, что население хочет жить активно, но это не стоит делать ценой риска. Все должно быть в безопасной среде – учеба, развитие бизнеса, транспорт и так далее. За игнорирование маски может быть введем штраф и в парламенте", - отметил Кахадзе.

Какой будет эпидситуация в ближайшие месяцы?

По мнению специалистов, при самом оптимистичном сценарии распространения COVID-19 в Грузии весной будут ежедневно десятки случаев и параллельно начнется вакцинация. А так называемую третью волну считают наиболее пессимистичным сценарием, пишет газета "Резонанси".

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе оптимистично настроен и ждет начала вакцинации.

"Пандемия стала идти на убыль, то что было – уже не проблема, если не распространится другой штамм вируса. Единственное, что меня беспокоит, – количество умерших, мы должны стараться сократить этот показатель. С точки зрения распространения, практически вся Грузия перенесла, когда за этим последуют прививки – результаты будут намного лучше", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

По мнению эпидемиолога, если регуляции будут снимать разумно и последовательно, третьей волны не будет.

"Снимать сразу все ограничения и регуляции нельзя – это должно произойти поэтапно, чтобы вновь не ухудшилось эпидситуация. Если на каком-то этапе будет небольшой рост количества, тогда снова должны ввести локдаун", - сказал Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе газет "Ахали таоба" и "Резонанси"