О чем пишут грузинские газеты: 2021 год будет тяжелее прошлого?

Что происходит на оппозиционном фланге Грузии, будет ли лидер "Единого национального движения" считаться политзаключенным, в случае задержания, и окажется ли 2021 год тяжелее прошлого - главные темы в грузинской прессе

Развал или обновление?

В оппозиции начался процесс развала, а не обновления, потому что это искусственно созданная политическая сила, так прокомментировал процессы, происходящие в оппозиционном крыле политолог Игорь Квеселава газете "Резонанси".

"Я и раньше говорил, что оппозиция распадется, потому что это искусственно созданная политическая сила. Это не было единством, это были временные отношения. Теперь оппозиция распадается на простые производные. У них было ощущение, что они выиграют парламентские выборы, но они проиграли. Они боролись не за благополучие родины, а за власть", - сказал Квеселава.

По словам политолога, распаду оппозиции предшествовал раскол, произошедший после поражения Миши.

"Обновление начинается, когда у вас есть идеология. Мне непонятно, какая идеология у оппозиции. У них такое прошлое, которое общество не может забыть, да и в настоящем они ничего не делают. Сколько месяцев они находятся в режиме бойкота, а это дело безнадежно", - сказал Квеселава.

Политолог отметил, что сейчас оппозиция находится перед дилеммой войти или нет в парламент, который для них лишь привилегия.

"Избиратели оппозиции уже увидели, что путь их "избранников" бесперспективен. Вместо того, чтобы поставить множество вопросов в парламенте и защитить интересы избирателей, они не входят, ругаются и противостоят друг другу. Они поняли, что их предали и на будущих выборах за них не проголосуют и оппозиция хорошо это знает", - сказал Квеселава.

Политическим кокетством назвал политолог заявление "Республиканцев", о том, что они войдут в парламент всего лишь раз и проголосуют, если "Мечта" снизит избирательный барьер, отметив, что эта партия при любой власти ждет лишь выгоду.

"Что касается перспективы, я не сомневаюсь, что и в других оппозиционных силах начнется тот же процесс, некоторые из них совершенно отойдут от политической деятельности, а кто останется, наверное, объединятся. Вокруг кого, не знаю", - сказал Квеселава.

По его словам, никто не хочет вернутся в политические клещи Саакашвили, который не отошел от политики и остался в кухне "Нацдвижения".

"Оппозиция сегодня находится в режиме ожидания и предпочитает переждать, но их время в грузинской политике ушло. Впереди нас ждут выборы в местное самоуправление, которые на мой взгляд важнее парламентских. Во время этих выборов выявятся позиции политического спектра. Не исключаю, что перегруппировка произойдет и в "Мечте", - отметил политолог.

Политзаключенный или обычный преступник?

Новый председатель "Единого национального движения" Ника Мелиа, заявляет, что не заплатит залог, и никто не имеет права платить за него. А позиция "Грузинской мечты" такова, что Мелия должен внести залог, потому что закон для всех равен, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Гия Абашидзе считает, что отказ заплатить залог – это вызов прокуратуре.

"Это, в первую очередь вызов и провоцирование государственных институтов и прокуратуры. Он пользуется тем, что является лидеров одной из крупных оппозиционных партий и думает, что ему полагается индульгенция и против него не должно осуществляться правовое преследование, что категорически неприемлемо", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

Аналитик отметил, что, если политик совершит преступление, он не является политзаключенным.

"Призыв к штурму здания парламента и физической расправе с полицейскими это не значит быть политзаключенным, это чистой воды тяжелое преступление. За это он должен нести ответственность вместе с другими", - сказал Абашидзе.

Аналитик не исключил, что этот факт "Национальное движение" использует хорошим поводом для проведения нескольких акций протестов, возможно благодаря мобилизации по всей Грузии пара из них наберет по нескольку тысяч людей.

"Начнут бегать по телеэфирам и посольствам и попытаются объявить его политзаключенным, но не смогут, так как против него есть ряд доказательств, что он собирался ворваться в здание парламента", - сказал Абашидзе.

Будет ли 2021 год сложнее предыдущего?

Президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония считает, что 2021 год будет на много сложнее, чем прошедший, пишет газета "Резонанси".

"Покупательная способность населения падает из года в год, и в компаниях реализация уменьшается с каждым годом и продолжать работать, особенно в постпандемный период, очень трудно. В течение последних шести лет лари обесценился на 100%, соответственно цена практически на всю продукцию повысилась, в том числе и на местное производство", - сказал Чкония.

По его словам, цена выросла на газ, электроэнергию, которая через какой-то период отразится на ценах.

"Понятно, что пока действует субсидирование, но главное в том, что никакого плана не существует. Что нас ждет после завершения субсидирования, как сохранит бизнес цены? Поэтому считаю, что 2021 год будет более сложным, чем 2020-й. Разговор о том, что в стране все быстро восстановится и будет нормальное положение – абсурдно. В прошлом году еще был оставшийся ресурс и эти средства тратились, но сегодняшнее положение отличается", - сказал Чкония.

Президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии, считает, что первым выходом из создавшейся ситуации - это сокращение бюрократических расходов.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"