Fitch подтвердило рейтинги Грузии, но с негативным прогнозом

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз - негативный, говорится в пресс-релизе Агенства.

"Рейтинги Грузии поддерживаются сильными структурными показателями, такими как корпоративное управление и бизнес-среда, по сравнению с аналогами категории "BB", - говорится в пресс-релизе.

В агентстве отмечают, что последовательная и надежная политическая структура поддерживает относительную устойчивость Грузии к потрясениям.

"Эти кредитные возможности уравновешиваются высокой долей государственного долга, выраженного в иностранной валюте, низкой внешней ликвидностью и более высокими требованиями к внешнему финансированию по сравнению с другие странами с аналогичным рейтингом", - сообщается в документе.

"Негативный" прогноз, по мнению аналитиков Fitch, отражает значительное продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на экономику Грузии.

"Пандемия вызывает резкое сокращение небольшой открытой экономики Грузии с крупным туристическим сектором, заметное ухудшение бюджетных счетов, включая рост государственного долга, и повышенную уязвимость, проистекающую из более высокого внешнего долга Грузии и более широкого структурного дефицита текущего счета по сравнению со средним значением аналогами категории "BB", - подчеркивается в пресс-релизе Агентства.

Экономических рост в Грузии будет самым высоким

Fitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 4,3% в 2021 году и 5,8% в 2022 году после спада, вызванного пандемией, который оценивается на уровне 6,1% в 2020 году.

"Fitch прогнозирует восстановление экономики Грузии более быстрыми темпами, чем средние темпы роста сопоставимых стран категории "BB" ( 4,0% в 2021 году и 3,7% в 2022 году). Основные риски ухудшения наших исходных показателей связаны с неопределенностями, связанными с развитием пандемии и эффективностью развертывания вакцинации", - говорится в пресс-релизе.

По мнению аналитиков Агентства, рост ВВП Грузии будет в основном определяться внутренним спросом, поскольку ослабление национальных ограничений поддерживает частное потребление, а более высокие, чем исторические, расходы на государственную инфраструктуру будут стимулировать инвестиции, несмотря на слабое восстановление частного сектора.

"Восстановление будет по-прежнему сдерживаться туристическим сектором: мы ожидаем, что в 2021 году выручка составит 30% от уровня 2019 года, а в 2022 году вырастет до 80%", - отмечает Fitch. © Sputnik / Alexander Imedashvili "Нет слов, одни эмоции" – трансформация туризма в Грузии

Агентство сообщает, что в 2021 году налогово-бюджетная политика останется гибкой, поскольку власти продолжат оказывать целевую поддержку отдельным лицам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. Это включает в себя продолжение льгот по подоходному налогу для предприятий, которые удерживают низкооплачиваемых работников, схему кредитных гарантий для малых и средних предприятий (МСП), а также социальные выплаты для уязвимых домохозяйств и безработных.

"Меры, предусмотренные в бюджете на 2021 год, по данным правительства, составляют 2,1% ВВП. Это сопоставимо с мерами около 3,9% ВВП в 2020 году. По оценкам Fitch, это приведет к дефициту бюджета в 8,0% ВВП в 2021 году по сравнению с 9,4% ВВП в 2020 году. Восстановление экономики и обязательство правительства вернуться к своему бюджетному правилу, достигнув дефицита ниже 3,0% ВВП к 2024 году, которое поддержат сокращение долга в среднесрочной перспективе", - говорится пресс-релизе.

Fitch не видит угроз со стороны политической ситуации

Переизбрание "Грузинской мечты" (после парламентских выборов в октябре 2020 года) усиливает ожидания Fitch в отношении преемственности экономической политики.

"Мы не видим, чтобы это было нарушено, несмотря на высокую политическую напряженность, учитывая нынешний бойкот парламента ключевыми оппозиционными партиями", - подчеркивается в пресс-релизе.

В документе отмечается, что показатели управления и легкости ведения бизнеса в Грузии превосходят медианный показатель ее коллег с рейтингом BB, а приверженность текущей программе МВФ помогает поддерживать позитивную программу структурных реформ.

Что может повлиять на рейтинги

Fitch отмечает, что ухудшение отношения долга к ВВП, например, из-за отсутствия бюджетной консолидации и / или ухудшения перспектив роста могут привести к понижению рейтинга.

Кроме того ухудшить рейтинг может увеличение внешней уязвимости, например устойчивый рост дефицита счета текущих операций и быстрое сокращение международных резервов. К аналогичному результату может привести ухудшение внутренней или региональной политической среды, которое влияет на формирование экономической политики и экономический рост.

С другой стороны, бюджетная консолидация после кризиса, связанного с коронавирусом, которая соответствует среднесрочному сокращению государственного долга, может привести к положительному рейтинговому действию.

К повышению рейтинга может привести снижение внешней уязвимости, например из-за сокращения дефицита текущего счета и / или увеличения международных резервов. Аналогичного результата можно достигнуть в случае более надежного и устойчивого прогноза экономического роста без возникновения макроэкономических дисбалансов, ведущего к более высокому уровню ВВП на душу населения.

Власти Грузии довольны оценкой Fitch

По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, оценка рейтингового агентства указывает на степень доверия к структурным экономическим реформам, осуществляемым правительством.

"Fitch подчеркивает, что правительство проводит осмотрительную антикризисную политику, которая снижает уязвимость и чувствительность нашей экономики к внешним шокам, и, несмотря на эти шоки, экономика будет развиваться положительно", - заявила Турнава журналистам.

По ее словам, в отчете Fitch также говорится о привлекательности деловой среды с учетом политической ситуации в Грузии.

"Особо хочу отметить оценку политическим потрясениям. Тот факт, что" Грузинская мечта "продолжает побеждать на парламентских выборах, дает им прочную основу того, что наши реформы будут продолжаться, а бизнес-среда останется процветающей и привлекательной, и это было одним из факторов", - подчеркнула министр.

По ее мнению, это означает, что глобальные инвесторы, которые сейчас ищут новые рынки в постпандемический период для развития своего бизнеса, по-прежнему будут рассматривать Грузию как один из самых надежных и мирных рынков, на котором они, скорее всего, решат сделать новые инвестиции.