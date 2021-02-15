Масштабные акции: грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Оппозиция планирует провести широкомасштабные акции протеста в Грузии 25 февраля и 31 марта.

Об этом стало известно после встречи лидеров оппозиционных партий, которая прошла в понедельник в офисе Лейбористской партии Грузии.

"Грузинская мечта" не слышит обычного разговора, абсолютно игнорирует проблемы, которые есть в стране... Поэтому мы приняли решение провести широкомасштабные акции-шествия", - заявил экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе журналистам.

На встрече присутствовал и лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, с которого парламент планирует снять депутатский иммунитет.

Мелия обвиняется в руководстве и организации группового насилия в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста оппозиции и гражданского общества пытались ворваться в парламент. Обвинения ему были предъявлены еще в июне 2019 года, однако решение суда так и не было вынесено.

Известно, что после снятия иммунитета прокуратура будет требовать для него ареста до окончательного приговора суда.

"Исключено, чтобы "Грузинская мечта" сумела меня задержать. Не потому что я крутой или оппозиция крутая. Для этого просто нет оснований", - заявил Мелия журналистам.

В том случае, если все же Мелия окажется за решеткой, то это значительно повлияет на дальнейшие планы оппозиции.

"Если власти применят силу, то задержать придется очень много людей… Власти также должны знать, что противостояние будет полным и пропорциональным. Если придет спецназ и ударит, то ударю и я - говорю прямо. Потому что власти вышли за рамки закона", - заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Решение о смене меры пресечения в Грузии принимает суд на основании ходатайства стороны обвинения. Однако, чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии.

Разрешение дается парламентом после обсуждения комитетами на пленарном заседании, и оно не подразумевает автоматического прекращения для Мелия депутатских полномочий.

"Во-первых, Ника - мой младший друг. Но что гораздо важнее в этом случае – он борется с несправедливостью, борется принципиально, борется мужественно. И соответственно, безусловно, я и мои соратники будем рядом с Никой Мелия во всех действиях, которые будут необходимы, чтобы власти несправедливо не наказали гражданина страны, в этом случае лидера оппозиционной партии", - заявила Бурджанадзе.

"Мы готовы всячески защитить Нику Мелия, поскольку в лице Ники Мелия сегодня притесняют протестный настрой граждан Грузии", - заявил лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу – руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов, на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.