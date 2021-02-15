О чем пишут грузинские газеты: когда ожидается перелом в пандемии коронавируса?

Почему распадаются партии и уходят лидеры, является ли бойкот грузинской оппозиции ошибкой и когда произойдет перелом в ходе пандемии коронавируса - главные темы в грузинской прессе

Что происходит в грузинском политическом спектре?

В Грузии начинаются новые и сложное политические процессы, важные изменения происходят в рядах оппозиции, часть которой все еще бойкотирует парламент. Необратимый процесс принял отток партийных лидеров из Европейской Грузии. Странные тенденции происходят и в правящей партии. Лидеры "Мечты" один за другим делают заявления, что в партии нет кланового противостояния и уверяют общество в том, что доброжелательны к друг другу, пишет газета "Квирис палитра".

"В целом, после выборов в проигравших партиях анализируют результаты, ищут виновных и так далее… Нужно сказать, что "Европейская Грузия", несмотря на попытки, не смогла дистанцироваться от "Национального движения". Практически это две партии одной идеологии и избиратель - сторонник этой идеологии, в большинстве любит харизму Саакашвили и естественно не поддержал бы "Европейскую Грузию", - сказал эксперт Мамука Арешидзе в интервью газете "Квирис палитра".

По словам эксперта, факт, что грузинский оппозиционный спектр избрал неправильную тактику.

"Этот шаг выявил только то, что для представителей оппозиции важно только быть в политике, а не предпринимать важные шаги для страны. Но мы живем в условиях серьезного дефицита политической культуры, поэтому ничему не должны удивляться", - сказал он.

Эксперт отметил, что группировки есть и в "Грузинской мечте", но пока между ними сохраняется мир.

"Что касается создания постоянного революционного заряда, "Национальное движение" никогда не научится уму-разуму, время многое изменило, но для них неизменными остались старые технологии… В этой стране, в которой хрупкие государственные структуры и низкая политическая культура, нет права на революции, ей для спасения необходимо эволюционное развитие", - отметил Арешидзе.

Политолог Рамаз Сакварелидзе отметил, что сегодня у "Европейской Грузии" как и у остальной оппозиции кризис качественной игры.

"Оппозиция не смогла показать избирателю полномасштабной картины. Для политиков-интеллектуалов оппозиция оказалось бесперспективным ареалом и сейчас разочарованные убегают. Сложно убедить разумных людей, что страну можно построить стоя на митингах", - сказал Сакварелидзе газете "Квирис палитра".

Острый кризис в оппозиции - является ли бойкот ошибкой?

Оппозиция пожинает плоды ошибок, ею же допущенных, считают аналитики – они говорят, что схожие процессы, происходящие в "Европейской Грузии", открыто начнутся в партиях "Лело" и "Стратегия Агмашенебели". По их словам, цель Михаила Саакашвили, чтобы все оппозиционные силы остались на улице, где выживут только сильнейшие, пишет газета "Резонанси".

По мнению аналитика Гии Абашидзе, "Европейская Грузия" и "Лело" показали, что у них была достаточно неудачная избирательная кампания, и это отразилось на их результатах.

По словам аналитика, эти две партии потратили на выборы достаточно большие деньги, но не увидели соответствующего результата, поэтому их нужно реорганизовать, особенно "Европейскую Грузию", иначе эта партия распадется - часть ее членов вообще уйдет из политики, а часть вернется к "Националам".

"Когда оппозиция отказывается от мест в парламенте, ее партийная жизнеспособность оказывается под вопросом. Ярким примером этого являются начавшиеся в ЕНД события и уход Григола Вашадзе, а также разделение "Гирчи", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

Аналитик отметил, что схожая ситуация сложилась и в "Лело" - Давид Усупашвили вообще не появляется, а Леван Коберидзе уже покинул партию.

"Весной, когда эти маленькие партии увидят, что на улицу никто не выходит и их план неверен, противостояние только обострится. Поэтому весной стоит ожидать серьезных перестановок на оппозиционном фланге", - сказал он.

По мнению аналитика Вахтанга Дзабирадзе, после выборов перестановки внутри партий естественны, однако трудно сказать, что ждет "Европейскую Грузию" в будущем, поскольку они совершили столько ошибок, что их избиратели либо вернулись в ЕНД, либо были перераспределены среди других оппозиционных партий.

"Я считаю, что обновление партии - правильное направление, но что они от этого получат, уже сомнительно. Похоже, что Бакрадзе и Угулава полностью не пожертвовали партией, поскольку их внезапный уход был бы равносилен катастрофе. Так что, скорее всего, их попросили остаться до мая. Это может быть легкий маневр и способ спасти партию. Если они уйдут из партии, это будет распад, а не обновление", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По его словам, аналогичные противостояния начнутся весной в других оппозиционных партиях, поскольку оппозиция допустила тактическую ошибку, решив не проходить в парламент.

При этом Дзабирадзе отметил, что сейчас у оппозиции более или менее есть шанс выжить, для этого небольшие партии должны срочно отделиться от ЕНД и каким-то образом объединиться в блоки, чтобы на местных выборах суммарно добиться того же результата, который у них был на парламентских.

Когда произойдет перелом в ходе пандемии?

Вакцинация в ведущих странах мира проводится уже почти два месяца, и к этому времени во всем мире вакцинировано до 200 миллионов человек от коронавируса, однако страны ужесточают ограничения, так как эпидситуация обостряется - специалисты дают ответ на вопрос, с каким процессом на самом деле мы имеем дело, пишет газета "Резонанси".

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе говорит, что в странах перелом в эпидситуации начнется, когда более половины населения будет вакцинировано, и вакцинация затронет активных и мобильных людей.

"Перелом произойдет, когда более половины населения страны будет вакцинировано, на этот раз вакцинация проходит только для врачей и пожилых людей, а тех людей, которые в основном перемещаются и собираются в местах большого скопления, вакцинация, вероятно, пока еще не достигла, во всяком случае у меня пока такой информации нет. То есть, перелом произойдет, когда будет создан иммунный слой", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси", при этом отметил, что никто не знает, у какой вакцины какой эффект.

В тоже время, эпидемиолог предупреждает, что после вакцинации нет гарантии, что пациент не заразится коронавирусом снова.

"То есть она не всегда дает нам полную защиту. У некоторых вакцин эффективность высокая, у некоторых – низкая. Я не знаю, насколько эффективны российская и китайская вакцины, но пока я доверяю больше всех вакцинам Pfizer и Astrazeneka, а остальные посмотрим, что сделают", - сказал Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Квирис палитра" и "Резонанси"