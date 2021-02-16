Решатся ли власти Грузии пойти в наступление и не этого ли добивается оппозиция

В последнее время остается лишь сочувствовать коллегам, работающим в изданиях с оппозиционным уклоном: они вынуждены в силу специфики озвучивать все те же набившие оскомину требования и зачастую тиражировать откровенно надуманные слухи

Заявление Ассоциации экспертов по вопросам религии о том, будто Синод намерен рассмотреть вопрос отставки Патриарха, "Ахали таоба" (9.02) напрямую цитировать не решилась. Тем более, речь шла, якобы, о директиве, полученной от России, что придало версии откровенно политическую подоплеку. Газета предпочла обратиться за комментарием к теологу Гоче Барнову, который пояснил, что такое трудно даже вообразить.

Состоявшееся через пару дней заседание Синода подтвердило полную нелепость выдвинутого предположения. Однако осадок, как говорится, остался…

Последний бой, он трудный самый…

Судя по публикациям в последних номерах "Ахали таоба", оппозиция возлагает серьезные надежды на разлад в руководстве правящей партии. Достаточно ознакомиться с заголовками и аннотациями. "Начались аресты близких Каладзе", "Тея Цулукиани – большая проблема "Мечты" (12.02). "Конфликты внутри власти вырвались наружу: Иванишвили обещал первенство и Гахария, и Кобахидзе" (11.02). "Кто столкнется с Гахария – Кобахидзе или Каладзе?" (10.02).

Как видно, почувствовав, что может утратить доверие читателей, газета устами нейтральных экспертов сама же решила признать необоснованность подобных заявлений. Было отмечено, что вопрос снятия Гахария (это уже в который-то раз!) "Мечтой" даже не обсуждается. И ни на какие внеочередные выборы власть не пойдет (9.02).

Позиция логична. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, лидеры "Мечты" прекрасно осознают: в нынешней ситуации даже кулуарные расхождения способны нанести партии невосполнимый ущерб ("Резонанси", 10.02). К сожалению, это категорически отказываются понять лидеры оппозиции. Собственно, основное их заблуждение в том и состоит, что они слишком часто выдают желаемое за действительное. Причем, искренне верят в то, что говорят.

Не исключено, этим продиктована и нынешняя тактика действий. Радикальное оппозиционное крыло, прежде всего в лице "Национального движения", откровенно делает ставку на обострение конфликта с властью и активизацию уличных протестов. Это подтверждает отказ председателя партии Ники Мелия оплатить залог, под который он был выпущен из заключения в связи с событиями так называемой "гавриловской ночи".

Соратники по партии и ряд оппозиционеров поддерживают позицию Мелия. Однако та же бывший министр обороны и профессиональный юрист Тина Хидашели, не отличающаяся особой лояльностью к действующей власти, уклончиво советует залог оплатить. А "Грузинская мечта" однозначно подчеркивает – закон для всех один (12.02)! Националы, судя по всему, готовы вступить в бой с правящей партией. Но не станет ли он последним?

Часы включили "обратный отсчет"

Время нынешней оппозиции в грузинской политике истекло, утверждает политолог Игорь Квеселава. Его коллеги по цеху, вроде бы, не столь категоричны. Однако и они не отрицают – если оппозиция продолжит придерживаться политики бойкота, а тем более откажется от участия в местных выборах, это станет для нее катастрофой ("Резонанси", 12.02).

Государство не поддастся на шантаж, в очередной раз сдержанно подчеркнул Гия Вольский, имея в виду внеочередные выборы как категорическое условие оппозиции для продолжения переговорного процесса ("Квирис палитра" 8-14.02). Похоже, правящая партия не торопится идти на обострение и не теряет уверенности, что перетянет на свою сторону часть оппозиции.

Однако помимо партийной тактики у нее есть еще и избиратель. Который, в отличие от оппозиционного электората, долго молчал, но, кажется, начинает терять терпение. Склонная к официозу "Сакартвелос Республика" (10.02) цитирует политолога Рамаза Сакварелидзе: страх ослабляет власть, и она заблуждается, считая оппозицию сильнее, чем та есть.

Сегодня правящая команда находится в предпочтительном положении и повестку дня диктует она, согласен Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 8.02). Однако она медлит, и даже представители самой оппозиции считают, что "Грузинская мечта" ведет себя позорно. Лидер "Грузинской идеи" Леван Чачуа иронизирует: Ираклий Кобахидзе, грозивший уничтожить "Нацдвижение", теперь ползает перед ним на коленях, умоляя войти в парламент ("Ахали таоба", 10.02).

Против идеи проведения внеочередных парламентских выборов категорически высказалась член Европарламента Виола фон Крамон ("Сакартвелос Республика", 10.02). И судя по всему, аналогичного мнения придерживается и значительная часть международной общественности. Никанор Мелия должен быть арестован – призывает газета. "Арестуют ли Нику Мелия?" – задает вопрос "Резонанси" (12.02).

Как видно, большинство экспертов сходится на том, что реакция на поведение председателя "Нацдвижения" покажет, готова ли правящая партия перейти в наступление.

Пройти по лезвию бритвы

Фраза эпидемиолога Пааты Имнадзе сказана в отношении пандемии ("Квирис палитара"). Однако ее справедливо можно распространить на политическую ситуацию в стране в целом, где коронавирус, кстати, играет далеко не последнюю роль. Протест против ограничений растет. Хотя инфекционисты настаивают на регуляциях, подчеркивая, что нельзя играть с огнем. Приводятся примеры Франции, где комендантский час действует с 18.00, Англии и Германии, где вообще запрещается выходить из дому без пропуска ("Сакартвелос Республика", 10.02).

Надо полагать, правительство пытается выдержать "золотую середину" и в политической конкуренции, тем более имея пока неоспоримое преимущество. С одной стороны, в прессе активно подаются проигрышные шаги оппонентов. В частности, продолжается обсуждение так называемого "дела картографов", в том числе новые его детали и обстоятельства.

Председатель Ассоциации картографов Грузии, профессор Тенгиз Гордезиани высказывает недоумение даже по поводу самого названия дела. Ни Мелашвили, ни Ильичева картографами не являются, подчеркивает он. А говорить о полукилометровых неточностях на карте 1:200 000, где отклонения не превышают 2-х метров – верх безграмотности. И оскорбление общепризнанной грузинской научной школы картографии ("Квирис палитра"). Вдобавок, газета цитирует заявление Михаила Саакашвили, сделанное в прямом эфире 12 мая 2007 года. Тот публично сообщает, что договорился передать соседнему государству стратегические высоты и передвинуть границу.

Параллельно - в качестве "пряника" - "Мечта" выступила с инициативой опустить барьер на выборах 2024 года, в чем кровно заинтересованы маленькие партии. Однако для принятия поправок парламентом необходимы голоса, и это искушающий мотив. Республиканцы даже предложили явиться в законодательный орган, только чтобы проголосовать. Однако Мамука Мдинарадзе справедливо навал эту инициативу "детской игрой" ("Ахали таоба", 13.02).

В оппозиционном лагере происходят и другие изменения. "Европейскую Грузию" покинул Давид Бакрадзе. По некоторым сведениям, возник конфликт и между двумя другими лидерами партии – Гигой Бокерия и Гиги Угулава ("Резонанси", 11.02).

Какой очередной шаг в этих обстоятельствах предпримет правящая команда? Это станет ясно в самое ближайшее время.

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