Грузия начнет строительство дороги к границе с Россией до конца мая

Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового тоннеля под Крестовым перевалом

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Строительство дороги и тоннеля на участке Квешети-Коби для обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения начнется весной, заявила вице-премьер, глава Мининфраструктуры Майя Цкитишвили.

Власти Грузии планируют построить новую дорогу и тоннель на участке Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".

"Буровое оборудование диаметром в 15 метров для 9-километрового тоннеля Квешети-Коби уже в Грузии, и с весны начнется строительство как дороги, так и тоннеля", – сказала Цкитишвили.

Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового тоннеля под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.

Новый автобан Тбилиси-Сагареджо

По словам Цкитишвили, несмотря на пандемию ни один системный инфраструктурный проект в стране не приостанавливался. Более того, для ускорения развития экономики, ведомство начинает новый масштабный проект – строительство 35-километровой скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо в регионе Кахети (Восточная Грузия). На участке, который выделяется интенсивностью движения, будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога.

"Поскольку этот проект финансируется за счет государственного бюджета, а не международных доноров, грузинские компании смогут участвовать в тендере на строительство определенных участков дороги Тбилиси-Сагареджо. При таком подходе грузинская компания выиграла тендер на строительство трех из четырех лотов объездной дороги Кутаиси", – сказала вице-премьер.

Цкитишвили отметила, что правительство будет и дальше помогать грузинским компаниям принимать участие в реализации инфраструктурных проектов в стране. Тем самым они смогут получить необходимый опыт и в будущем конкурировать с иностранными компаниями уже на международных тендерах.

Строительство международных магистралей обеспечит быстрое региональное развитие, и новые дороги в регионах означают больше туристов, больше инвестиций и занятости, отметила вице-премьер.

"Сегодня смело могу сказать, что результаты работы министерства налицо. Мы смогли реализовать важные проекты, и эффективно управляли проектами и в условиях пандемии. В течение 2020 года осуществлялось шесть тысяч проектов, в которых было трудоустроено 31 тысяча человек и 1,3 тысячи компаний", – сказала Цкитишвили.

К 2024 году планируется завершить строительство 200 километров новых скоростных автомагистралей, которые свяжут Грузию со всеми торговыми партнерами через дороги международного стандарта.

Выросший бюджет

Бюджет Министерства регионального развития и инфраструктуры на 2021 год составляет примерно 2,4 миллиарда лари и является самым высоким в истории существования ведомства, превысив финансирование 2020 года на 551,3 миллиона лари (30%). Большую часть этой суммы потратят на строительство международной скоростной магистрали.

Найти ресурсы для увеличения финансирования ведомства удалось несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Глава Мининфраструктуры отметила, что несмотря на количество проектов и рост бюджета, больше не существует так называемой "проблемы освоения", и бюджет 2020 года перевыполнен на 121%.

В прошлом году, впервые в истории министерства, развитие инфраструктурных проектов было профинансировано в размере более 1,2 миллиарда лари.

В 2020 году в эксплуатацию вошла 70-километровая скоростная магистраль – объездные магистрали Кутаиси и Хашури, участок Джапана-Ланчхути, и было отремонтировано 580 километров внутригосударственной дороги.

"Кутаиси, Зугдиди и Чиатура впервые перешли на круглосуточное водоснабжение, завершился ремонт исторических домов, обсерватории и канатной дороги в Абастумани, строительство археологического музея в Вани и музея в городе Мцхета, ремонт парка "Мзиури" в Тбилиси и Асурети", – сообщила Цкитишвили.

Кроме того, за прошедший год было построено 20 новых школ для 1,5 тысячи учеников, 17 детских садов для тысячи детей. Завершилось строительство инновационных центров Гурджаани и Каспи, а 500 семей вынужденных переселенцев в Зугдиди и Цкалтубо получили квартиры.

Также, по ее словам, будут активно продолжены работы на Рикотском перевале, соединяющем восточную и западную часть Грузии: на участках Чумателети-Хеви, Хеви-Убиса, Убиса-Шорапани, Шорапани-Аргвети.

Водоснабжение в регионах в приоритете

Обеспечение водоснабжения регионов остается неизменным приоритетом ведомства.

Для улучшения систем водоснабжения и канализации в 2019-2020 годах было потрачено до 500 миллионов лари.

В результате в 2020 году для 322 тысяч жителей был улучшен график водоснабжения и качество воды.

"В 150 поселениях после завершения текущих проектов 360 тысяч человек получат улучшенное водоснабжение, в том числе впервые обслуживание через центральную сеть водоснабжения получат 220 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, на улучшение водоснабжения будет потрачено на 70% больше средств", – рассказала вице-премьер.

На развитие систем водоснабжения в регионах бюджет "Объединенной водораспределительной компании Грузии", которая находится под управлением ведомства, в 2021 году будет потрачено на 348 миллионов лари больше.