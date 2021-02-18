О чем пишут грузинские газеты: междугородный транспорт в Грузии работает нелегально?

Могут ли политические процессы в Грузии стать неуправляемыми, начнутся ли массовые волнения, если ограничения, введенные из-за пандемии, не будут отменены, и стало ли междугородное транспортное обслуживание "теневым" бизнесом - главные темы в грузинской прессе

Что может стать детонатором процессов в Грузии?

Сложное социально-экономическое положение страны и народа самое опасное для любой власти, сказал аналитик Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете "Ахали таоба".

При этом аналитик отметил, что сегодня людям не до массовых акций протеста, так как очень сильно давление как с экономической точки зрения, так и в результате пандемии коронавируса.

"Но как только эпидемия ослабнет, никто не знает, где прорвется эта сжатая энергия. По правде говоря, дело Мелия не будет детонатором процессов. Детонатором процессов станет социально-экономическое положение людей. Это станет для власти серьезной проблемой, и плюс к этому однопартийный парламент, который ужасен", - сказал Дзабирадзе.

По словам аналитика, с одной стороны, проблема есть у власти, а с другой - у оппозиции.

"Если за событиями, развитыми вокруг Ники Мелия, не последует сильная политическая активность оппозиции и не будет достигнут какой-то результат, тогда это будет обнуление и так уменьшенной поддержки оппозиции. Поэтому процесс, протекающий сейчас, наносит ущерб как власти, так и оппозиции, как бы странно это ни казалось. Это все ведет страну к плохим результатам", - сказал Дзабирадзе.

Аналитик отметил, что если оппозиция потеряет доверие людей и действительно опустится на ту отметку, которую недавно опубликовал NDI, это означает, что у нас будет не однопартийный парламент, а однопартийная страна, что является полной катастрофой.

"Если оппозиция продолжит безрезультатный протест, тогда мы получим примерно такую же политическую реальность, которая была в стране после разгона акции протеста 26 мая 2011 года. Тогда в народе был сильный протест, а рейтинг оппозиции обнуленный. Если бы тогда Иванишвили не дал этому заряду направление, никто не знает, во что это переросло. Сегодня, правда, протест не на той отметке, но что будет завтра – никто не знает. И никого не видно, кто может дать этому протесту направление. Поэтому важно, чтобы оппозиция сохранила доверие и рейтинг не обнулился", - сказал Дзабирадзе.

Могут ли ограничения привести к массовым протестам?

Различные страны по всему миру все еще остаются в режиме карантина, а параллельно с ограничениями, введенными для остановки коронавируса, в Европе уже начались массовые демонстрации и протесты с требованием их снятия. Могут ли начаться массовые волнения и протесты, если карантин, введенный из-за пандемии, будет продолжаться еще долго, пишет газета "Резонанси".

Политолог Вахтанг Маисая полагает, что остановить ожидаемую волну протеста в различных странах сможет процесс вакцинации, хотя если режим карантина продолжиться – нужно быть готовым к любому сценарию.

"У нас, например, вакцинация еще не начиналась, в то же время мы остаемся в режиме карантина, это естественно вызовет протест у большинства людей. С одной стороны, понятно, что принятие антипандемических мер необходимо, однако, если мы в таком режиме останемся долго, следует ожидать любых возможных протестов", - сказал Маисая газете "Резонанси".

Политолог отметил, что когда экономические сегменты в государствах закрываются, очень большой удар наносится потом по разным сферам или секторам, которые по той же причине больше не могут функционировать.

"Мы видим, какой сильный удар эти процессы нанесли зимним курортам, фактически этот бизнес провалился. В этом случае государство уже вынуждено взять долг, и сегодня мы фактически живем в долг, что тоже создает очень большую проблему в плане замедления экономических процессов. За указанным экономическим кризисом у нас уже последовал политический кризис, и мы уже переходим к государственному кризису. В этом случае, если не провести своевременную вакцинацию, следует ожидать осложнения этих процессов", - сказал Маисая.

При этом он отметил, что люди уже проявляют признаки серьезного протеста, растет безработица, и назвал совершенно катастрофическим тот факт, что 53 тысячи человек заполнили заявку на трудоустройство в Германии.

"Фактически 53 тысячи человек уже готовы покинуть Грузию и уехать в Германию, что станет большим регрессом для нашей страны. Мы сидим на очень сильной демографической бомбе. Конечно, в таком режиме можно ожидать всего, действительно следует ожидать серьезной волны протестов, если эти процессы не будут разрешены вовремя", - сказал Маисая.

Междугородный транспорт работает в "тени"

Междугородное транспортное обслуживание можно сказать полностью ушло в "тень" - маршрутки продолжают бесперебойно перевозить пассажиров, но за тройную цену. В результате люди страдают из-за завышенного тарифа, а бюджет теряет десятки миллионов лари. На автовокзалах людей обслуживают в основном минивэны, которые до этого активничают в социальных сетях. Как правило, с машин исчез знак, указывающий направление, однако клиентам несложно найти водителей, так как во многих случаях они сами приходят к желающим и предлагают услуги, пишет газета "Резонанси".

"Резонанси" выяснила, по какой цене люди ездят в регион, и реальность оказалась достаточно тяжелой: Кутаиси - 30 лари, Хашури - 20 лари, Гори - 10 лари, Батуми - 50 лари, Зугдиди - 40 лари, Амбролаури - 60 лари.

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной безопасности Гела Квашилава считает, что необходимо снять ограничения, установленные на междугородный транспорт.

"Ограничения длятся месяцами, но перевозки практически не останавливались. Эта регуляция, у которой нет оправдания. Лучше восстановить работу транспорта с соблюдением правил. И это не должно быть проблемой, так как есть компании, которые обеспечивают санитарные условия и максимально будут соблюдать правила", - сказал Квашилава газете "Резонанси".

По словам эксперта, нельзя так мучать людей, так как, с одной стороны, им наносится финансовый ущерб и в то же время не соблюдена защита их здоровья.

"Поэтому мы требуем открыть обслуживание как автобусов и микроавтобусов, так и железной дороги и строго их контролировать. Цены опустятся, и люди вздохнут с облегчением", - сказал Квешелава.

Он подчеркнул, что нелегальное обслуживание, которое в последний период находится в тени, создает опасность и для экономики.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Ахали таоба" и "Резонанси"