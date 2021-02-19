Каждый пятый трудоспособный житель Грузии - безработный: новые данные статистики

Показатель трудоспособного населения Грузии в четвертом квартале 2020 года составил 50% - на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с тем же периодом 2019 года

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2020 года повысился на 3,8 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Рост уровня безработицы ожидался после перехода Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на новый стандарт подсчета уровня безработицы.

Власти Грузии в феврале расширили круг граждан, потерявших из-за пандемии работу в 2020 году, которые могут рассчитывать на пособие по безработице, а эксперты полагают, что ее уровень в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Безработица в цифрах

Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2020 года повысился на 3,8 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 20,4%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским – в четвертом квартале 2020 года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, безработица в городских поселениях увеличилась на 5,6 процентного пункта, а в сельских – на 1 процентный пункт.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин, – в четвертом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года этот показатель среди мужчин увеличился на 4,7 процентного пункта, а среди женщин - на 2,5 процентного пункта.

Активность населения

По данным Сакстата, показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в четвертом квартале 2020 года составил 50% - на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.

"Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в городских поселениях на 0,8 процентного пункта, а в сельских поселениях снизился на 2,2 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране снизился на 2,3 процентного пункта, в городских поселениях – на 2,4 процентного пункта, а в сельских – на 2,3 процентного пункта", – говорится в материалах Сакстата.

Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале этого года составила 67,3%, что на 1,7 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2019 года.

Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В четвертом квартале этот показатель у женщин составил 39,5%, а у мужчин – 62%. При этом уровень активности женщин снизился на 2,2 процентного пункта, а мужчин вырос на 1,5 процентного пункта.

Безработных в Грузии считают по-новому

Согласно новым стандартам, которые официально вступили в силу в октябре 2020 года, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых. До этого "Сакстат" считал безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.

По новым стандартам, работающие в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления, больше не будут считаться самозанятыми, а будут или безработными, или вне рабочей силы.

В "Сакстате" заявили, что введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и рост уровня безработицы.

Служба статистики обновила данные по безработице по новому стандарту с 2010 года. Согласно новым данным, уровень безработицы в 2010 году составлял 27,2%, когда раньше сообщалось о 17,4% – на 9,8 процентного пункта меньше.

Безработица будет расти

Эксперт по вопросам труда Михаил Кордзахия считает, что ситуация на рынке труда в будущем ухудшится и уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

"Сейчас у нас критическая ситуация на рынке труда, и, наверное, она еще сильнее ухудшится в ближайшие месяцы... Такая ситуация не только в Грузии. В мире сейчас полная катастрофа для бизнеса, а чтобы сохранить рабочих, сначала надо выжить самому бизнесу", – заявил Кордзахия Sputnik Грузия.

Власти для решения проблемы трудоустройства граждан предпринимают разные шаги, способствуя развитию бизнеса.

С 1 января 2020 года в Грузии начало работу отдельное ведомство для сокращения безработицы в стране – Государственное агентство способствования трудоустройству. Агентство выполняет роль посредника между соискателями работы и бизнесом. Оно ведет учет соискателей работы, изучает трудовой рынок и дает рекомендации по вопросам трудового рынка в стране.