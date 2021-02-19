О чем пишут грузинские газеты: снятие ограничений в Грузии затягивается?

Создается ли в Грузии с отставкой Гахария новая политическая реальность, чего должны ждать страна и оппозиция от второго пришествия Гарибашвили и как повлияют текущие процессы на снятие ограничений в стране - главные темы в грузинской прессе

Государственный кризис или новая политическая реальность?

Как могут развиваться политические события в стране и не создаст ли отставка главы правительства государственный кризис, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что с отставкой Гахария в стране началась новая реальность, поэтому заранее сложно сказать, что будет и как будут развиваться события, так как все будет зависеть от формирования нового правительства, где кандидатура нового премьер-министра будет решающей.

"Отставка Гахария была для меня очень неожиданной. Поэтому уверен, что это стало большим сюрпризом как для избирателей "Мечты", так и в самой партии. Оппозиция этот раунд выиграла чисто. Главное сейчас, чтобы это не приняло лицо нового противостояния. Если процессы обострятся, страна этого не выдержит", – сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, Гахария - человек, у которого почти нет сторонников ни внутри команды, ни за ее пределами, хотя развитие событий покажет, состоится он как политическая фигура или нет.

"Что касается фигуры Гахария, то, что мы видели, он был одиноким игроком как во власти, так и в партии. Поэтому сложно сказать, какой политической фигурой он может сформироваться. Если он перейдет в оппозицию, то ему понадобятся команда и финансовые ресурсы. Поэтому говорить о его политическом будущем пока будет сложно", - сказал Дзабирадзе.

Гарибашвили - достойный кадр

После пятилетнего перерыва Ираклий Гарибашвили возвращается на пост премьер-министра. Означает ли такое развитие событий, что Бидзина Иванишвили реально никуда не ушел и предложил партии на пост главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который не раз доказал ему свою преданность. Оппозиция ожидает, что приход Гарибашвили, известного своей жесткостью, ухудшит и без того сложную политическая ситуацию в стране и ускорит процесс ухода "Мечты" из власти, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Гия Абашидзе считает, что представление Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра не означает присутствие Бидзины Иванишвили в политике и его непосредственное решение.

"Это решение принято командой после совместного обсуждения. Гарибашвили - один из основателей "Грузинской мечты". Он не раз проявлял себя принципиальной позицией, государственным мышлением. У него, наверное, лучший опыт управления государством. Думаю, это правильное и точное решение", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, для него лакмусовой бумажкой стало то, что "националы" очень расстроились представлением Гарибашвили.

"Они были очень удивлены и озлобились. Это означает, что правящая команда делает правильный и точный выбор. Вот как я вижу эти процессы. Могли представить кандидатуры Цулукиани и Каладзе, но они выбрали оптимальный и достойный кадр, который является основателем партии. Поэтому "националов" словно облили холодной водой", - сказал Абашидзе.

Снятие ограничений затянется

Бизнес сейчас в полной неопределенности. К пандемии и экономическому кризису, добавились политические процессы, которые отразятся на бизнесе. Эксперты также удивлены уходом Георгия Гахария. По их словам, сейчас все переключены на происходящие в стране процессы и ни у кого нет времени на решение проблем. Соответственно, уход Гахария и возвращение Гарибашвили затянет снятие ограничений, что окажет дополнительное давление на бизнес, пишет газета "Резонанси".

Отставка Георгия Гахария неожиданна и непонятна для представителей бизнеса. Некоторые из них считают, что уход бывшего премьера создаст дополнительные проблемы для бизнеса, потому что пока никто не сможет выполнить их требования.

"Это, конечно, очень плохие новости. Вообще бизнес всегда основан на стабильности. К сожалению, в последнее время стабильности нет. Поэтому мы находимся в состоянии постоянных колебаний. В какой-то степени Георгий Гахария создавал ощущение того, что состоится коммуникация с координационным советом. Сейчас полная неопределенность. Наверное, через день-два разберемся, какими будут наши шаги. Прискорбно то, что те меры, которые мы наметили, необходимо проводить в течение ограниченного времени",- сказал исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава газете "Резонанси".

Декан Кавказской бизнес-школы Сосо Берикашвили считает, что в целом отставка премьер-министра осложняет и так существующий кризис.

"Но реально новый премьер-министр уже назначен, и в этом плане ничего особенного не изменится. Было даже сказано, что правительство продолжит делать то же самое, поэтому солгу, если скажу, что ожидаю изменения ситуации к худшему или к лучшему. При этом возможности измениться в худшую сторону нет, потому что и так все уже сложно", - сказал Берикашвили газете "Резонанси".

По словам декана Кавказской бизнес-школы, даже те несколько дней, пока утвердят новое правительство, могут оказаться проблематичными для бизнеса, так как исполняющий обязанности премьер-министра лицо временное и решений не принимает.

"Я никогда не оценивал работу Георгия Гахария положительно. Логичнее всего было бы оценить полученными результатами. Даже когда ограничения были слишком строгими, у нас был очень высокий уровень смертности или инфицирования, плюс получили большой экономический спад. Ничего хорошего не произошло, поэтому я не могу положительно оценивать его работу", - сказал Берикашвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"