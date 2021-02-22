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Батумский морской порт - портовые краны и контейнеры

Внешнеторговый оборот упал в январе: что продает и покупает Грузия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экономика Грузии (1708)
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Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе стали Китай, Турция и Азербайджан, торговый оборот с которыми составил 42,9% от общего торгового оборота

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Торговля в Грузии на фоне пандемии коронавируса продолжает падать – внешнеторговый оборот в январе 2021 года в целом снизился на 16,5% по сравнению с январем прошлого года и составил 762,5 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Грузинскую продукцию в январе 2021 года вывезли на сумму 224,4 миллиона долларов – на 16,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года

Импорт за указанный период составил 538,1 миллиона долларов, что на 16,6% меньше по сравнению с январем 2020 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2021 года составил 313,6 миллиона долларов, что представляет собой 41,1% от всего внешнеторгового оборота.

Что продает Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

В январе 2020 года экспорт ферросплавов вырос на 50,8%, минеральных и пресных вод – на 18,4%, фундука и других орехов – на 165,4%, цитрусов новых или сушенных – на 16,5%, трикотажной продукции – на 10%.

В то же время, экспорт легковых машин упал на 54,2%, медных руд и концентратов – на 0,9%, натуральных виноградных вин – на 41,1%, спиртных напитков – на 13,8%, азотных удобрений – на 49,1%.

Что покупает Грузия

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года

В январе 2021 года импорт вырос на машины для бурения (9 576,5%), лекарственные средства (20,4%), грузовые автомобили (184,7%), новые покрышки (1,7%).

В то же время, импорт нефтяных газов и газообразных углеводородов снизился на 18,5%, нефти и нефтепродуктов – на 28,9%, легковых автомобилей – на 56,5%, медных руд и концентратов – на 48,6%, телефонных аппаратов – на 36,2%, электроэнергию – на 4,4%.

С кем торгует Грузии

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе 2021 года стали Китай, Турция и Азербайджан. В целом оборот с этими странами составил около 327 миллионов долларов, что составляет 42,9% от общего торгового оборота.

Китай лидирует

Китай, обогнав Турцию и Россию, вышел на первое место – внешнеторговый оборот с этой страной в январе 2021 года составил около 126,5 миллиона долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 16,6%. Торговый оборот между двумя странами вырос на 14,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года

В Китай в январе 2021 года вывезли более 14,2 тысячи тонн медных руд и концентратов, около 599 тонн руд драгоценных металлов, 162 тонны специй и так далее.

Из Китая импортировали более 4,6 тысячи тонн машин и механизмов для бурения, около 1,7 тысячи тонн покрышек, около 2,5 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали и так далее.

Турция на втором

Турция, долгое время лидирующая в торговых отношениях с Грузией, уступив первенство Китаю заняла второе место – внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2021 года составил более 114,3 миллиона долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизился на 3,2%.

Из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 29 января отправился первый экспортный грузовой поезд в Россию
© photo: Sputnik / Serkan Demirtas
Первый грузовой поезд отправился из Турции в Россию через Грузию

В Турцию в январе 2021 года вывезли около 4,2 тысячи тонн ферросплавов, более 7,5 тысячи тонн отходов и лома черных металлов, 87,6 тонны трикотажных изделий, около 3,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали и другие товары.

За этот период из Турции завезли 80 грузовых автомобилей, 62 автомобиля предназначенных для перевозки 10-ти и более человек, 158,1 тонны готовой продукции, включая выкройки другой одежды, около 4,1 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 23,3 тонны лекарственных препаратов и так далее.

Азербайджан на третьем

Азербайджан, обогнав Россию, вновь вышел на третье место – внешнеторговый оборот Грузии с соседней страной составил около 86,2 миллиона долларов – 11,3% от общего торгового оборота. По сравнению с тем же периодом прошлого года, торговый оборот между двумя странами сократился на 17%.

Грузовой состав с нефтью
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Азербайджан с начала года вывезли 2 029 легковых автомобилей, 142,4 тонны другого табака промышленного производства и промышленные заменители табака, сигары, сигариллы, сигареты весом около 55 тонн, 68,7 тонны хлопка из текстильных материалов и текстильные волокна.

За этот период из Азербайджана завезли около 202,5 тысячи тонн нефтяных газов и газообразных углеводородов, более 10,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, электроэнергию на сумму более семи миллионов, более 2,8 тысячи тонн прутьев из углеродистой стали и так далее.

С кем еще торгует Грузия

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Россия – более 78,3 миллиона долларов, США – более 39,7 миллиона долларов, Украина – более 36,8 миллиона долларов, Болгария – около 33,1 миллиона долларов, Германия – около 25,3 миллиона долларов, Армения – около 24 миллионов долларов, Италия – более 18 миллионов долларов.

Темы:
Экономика Грузии (1708)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия


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