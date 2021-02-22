Внешнеторговый оборот упал в январе: что продает и покупает Грузия

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе стали Китай, Турция и Азербайджан, торговый оборот с которыми составил 42,9% от общего торгового оборота

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Торговля в Грузии на фоне пандемии коронавируса продолжает падать – внешнеторговый оборот в январе 2021 года в целом снизился на 16,5% по сравнению с январем прошлого года и составил 762,5 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Грузинскую продукцию в январе 2021 года вывезли на сумму 224,4 миллиона долларов – на 16,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года

Импорт за указанный период составил 538,1 миллиона долларов, что на 16,6% меньше по сравнению с январем 2020 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии в январе 2021 года составил 313,6 миллиона долларов, что представляет собой 41,1% от всего внешнеторгового оборота.

Что продает Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

В январе 2020 года экспорт ферросплавов вырос на 50,8%, минеральных и пресных вод – на 18,4%, фундука и других орехов – на 165,4%, цитрусов новых или сушенных – на 16,5%, трикотажной продукции – на 10%.

В то же время, экспорт легковых машин упал на 54,2%, медных руд и концентратов – на 0,9%, натуральных виноградных вин – на 41,1%, спиртных напитков – на 13,8%, азотных удобрений – на 49,1%.

Что покупает Грузия

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года

В январе 2021 года импорт вырос на машины для бурения (9 576,5%), лекарственные средства (20,4%), грузовые автомобили (184,7%), новые покрышки (1,7%).

В то же время, импорт нефтяных газов и газообразных углеводородов снизился на 18,5%, нефти и нефтепродуктов – на 28,9%, легковых автомобилей – на 56,5%, медных руд и концентратов – на 48,6%, телефонных аппаратов – на 36,2%, электроэнергию – на 4,4%.

С кем торгует Грузии

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе 2021 года стали Китай, Турция и Азербайджан. В целом оборот с этими странами составил около 327 миллионов долларов, что составляет 42,9% от общего торгового оборота.

Китай лидирует

Китай, обогнав Турцию и Россию, вышел на первое место – внешнеторговый оборот с этой страной в январе 2021 года составил около 126,5 миллиона долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 16,6%. Торговый оборот между двумя странами вырос на 14,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года

В Китай в январе 2021 года вывезли более 14,2 тысячи тонн медных руд и концентратов, около 599 тонн руд драгоценных металлов, 162 тонны специй и так далее.

Из Китая импортировали более 4,6 тысячи тонн машин и механизмов для бурения, около 1,7 тысячи тонн покрышек, около 2,5 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали и так далее.

Турция на втором

Турция, долгое время лидирующая в торговых отношениях с Грузией, уступив первенство Китаю заняла второе место – внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2021 года составил более 114,3 миллиона долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизился на 3,2%.

В Турцию в январе 2021 года вывезли около 4,2 тысячи тонн ферросплавов, более 7,5 тысячи тонн отходов и лома черных металлов, 87,6 тонны трикотажных изделий, около 3,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали и другие товары.

За этот период из Турции завезли 80 грузовых автомобилей, 62 автомобиля предназначенных для перевозки 10-ти и более человек, 158,1 тонны готовой продукции, включая выкройки другой одежды, около 4,1 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 23,3 тонны лекарственных препаратов и так далее.

Азербайджан на третьем

Азербайджан, обогнав Россию, вновь вышел на третье место – внешнеторговый оборот Грузии с соседней страной составил около 86,2 миллиона долларов – 11,3% от общего торгового оборота. По сравнению с тем же периодом прошлого года, торговый оборот между двумя странами сократился на 17%.

В Азербайджан с начала года вывезли 2 029 легковых автомобилей, 142,4 тонны другого табака промышленного производства и промышленные заменители табака, сигары, сигариллы, сигареты весом около 55 тонн, 68,7 тонны хлопка из текстильных материалов и текстильные волокна.

За этот период из Азербайджана завезли около 202,5 тысячи тонн нефтяных газов и газообразных углеводородов, более 10,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, электроэнергию на сумму более семи миллионов, более 2,8 тысячи тонн прутьев из углеродистой стали и так далее.

С кем еще торгует Грузия

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Россия – более 78,3 миллиона долларов, США – более 39,7 миллиона долларов, Украина – более 36,8 миллиона долларов, Болгария – около 33,1 миллиона долларов, Германия – около 25,3 миллиона долларов, Армения – около 24 миллионов долларов, Италия – более 18 миллионов долларов.