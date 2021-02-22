О чем пишут грузинские газеты: бизнес и транспорт заработает по выходным в Грузии?

Появился ли шанс назначить в Грузии досрочные выборы, что может последовать за арестом главы "Национального движения" Ники Мелия, и изменится ли стратегия борьбы с эпидемией - главные темы в грузинской прессе

Появился ли шанс назначить досрочные выборы?

"Мечта" после ухода Гахария и Цкитишвили станет более жесткой и агрессивной, поэтому шанс назначить досрочные выборы с утверждением Гарибашвили на пост премьера еще больше возрастет, сказал политолог Паата Закареишвили газете "Резонанси".

"Перспективу продолжать переговоры я не вижу. Исходя из жесткой политики Гарибашвили, меньше всего можно ожидать, что власть будет говорить об уступках. И оппозиция не уступает и думает, что сейчас есть шанс достигнуть большего, что не лишено реальности", - сказал Закареишвили.

По словам политолога, на фоне жесткой политики общество увидит, что после ухода Иванишвили и Гахария, уже непонятно кому должны дать голос, поэтому начнется противостояние внутри избирателей "Мечты" и они станут дезорганизованными.

"Они уже не знают за кого голосовать, поэтому в избирателях "Мечты" начнется эрозия и осмысление того, что досрочные выборы неизбежны. Если и оппозиция будет двигаться в этом направлении шансы вырастут. А если власть заупрямится и не сядет за стол переговоров, тогда оппозиция должна вывести людей на улицу", - сказал он.

По словам Закареишвили, если оппозиция не сможет за два-три месяца убедить людей, что досрочные выборы необходимы и вывести их на улицу, тогда "Мечта" без проблем дойдет до выборов в местное самоуправление.

Аналитик Рамаз Сакварелидзе думает, что после назначения премьером Ираклия Гарибашвили надежды оппозиции будут обмануты.

"После отставки Гахария у оппозиции появилась иллюзия, что во власти начался политический кризис и этим они смогут достигнуть желаемой цели, хотя после назначения премьером Ираклия Гарибашвили насколько они должны на это надеется, трудно сказать. Дело в том, что оппозиция не может доказать, что выборы были сфальсифицированы, поэтому так в воздухе внеочередные выборы не назначат", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Что касается возобновления переговоров, аналитик говорит, что оппозиция не собирается уступать и говорит о тех же условиях, и власть не пойдет на внеочередные выборы, не будут же они проводить встречу ради встречи.

"Если назначить внеочередные выборы завтра же, снова получим двухпартийный парламент, будет та же избирательная система, избирательная администрация и порядок ее комплектации. Поэтому чего требуют и чего хотят, думаю, сами не могут определиться", - сказал Сакварелидзе.

Эксперт Сандро Твалчрелидзе назвал политической незрелостью заявление оппозиции о готовности возобновить переговоры, основным требованием которых будет назначение досрочных выборов.

"В итоге все снова войдет в тупик… Я сторонник досрочных выборов, но не в этом политическом спектре, ввиду того, что альтернатива сейчас опять двухполюсная, или снова должна остаться "Грузинская мечта", или ее заменит "Национальное движение". У досрочных выборов будет смысл, если появится реальная альтернатива этих двух сил. Короче, какой бы напряженной не была сейчас политическая жизнь, я не вижу необходимости досрочных выборов", - сказал Твалчрелидзе газете "Квирис палитра".

По его словам, смешно, когда о досрочных выборах говорят те, которые не прошли в парламент и даже тогда не попадут, если будут назначены досрочные выборы.

Что может последовать за арестом Мелия?

Ника Мелия укрепился в офисе "Национального движения", который охраняют лидеры и активисты оппозиции. Перед офисом мобилизована полиция. Сам Мелия утверждает, что периодически тайно покидает офис, и также тайно возвращается, а полиция обыскивает все машины, выезжающие из офиса. Как долго продлятся и чем могут закончиться эти политические кошки-мышки, пишет газета "Резонанси".

Политолог Ника Читадзе считает, что оппозиция держит дело ареста Мелия в своих руках как козырь и даже пытается этим воспользоваться, однако в конечном итоге все будет зависеть от того, что решит Апелляционный суд и сможет ли оппозиция вывести людей на улицы.

"Сейчас пытаются использовать арест Мелия как повод для вывода людей на улицу. Посмотрим, если тяжелая экономическая ситуация в стране еще более ухудшится и Гарибашвили не сможет справиться с существующими вызовами, тогда шансы на выход людей вырастут. Поэтому, по большой вероятности, Гарибашвили дождется действий оппозиции и заявлений запада и только после этого будет действовать", - сказал Читадзе газете "Резонанси".

Политолог не очень надеется на продолжение диалога и считает, что обе стороны будут ждать, кто из них первым допустит ошибку.

"Оппозиция хочет, чтобы правительство ошиблось, и с этим связано усиление офиса ЕНД. Если суд оставит в силе предыдущее решение и правительство арестует Мелия силой, "Мечта" своей рукой преподнесет победу оппозиции. Гахария увидел эти риски, но не смог ничего объяснить остальным членам правящей команды. А теперь посмотрим, что сделает Гарибашвили. Более вероятно, что из-за его жесткой политики оппозиция еще более пригреет руки", - сказал Читадзе.

Изменится ли с премьером и стратегия борьбы с эпидемией?

"Грузинская мечта" заговорила о возможном ослаблении ограничений в выходные. Насколько реально, что после утверждения нового премьер-министра этот вопрос будет в повестке дня и Координационный совет разрешит бизнесу и транспорту работать в субботу-воскресенье, и станет ли предпосылкой этого относительно стабильная эпидситуация через две недели после открытия транспорта, пишет газета "Резонанси".

Председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани, считает, что ограничения, введенные на выходные, можно ослабить, поскольку особого риска они не представляют.

В то же время, эксперт по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе говорит, что пока вакцинация не охватит 60% населения снятие существующих ограничений, в условиях новых штаммов, опасно.

"Эпидситуация, по сравнению с тем, что было раньше, пока нормальная, хотя несколько сотен случаев все еще есть. А это означает, что достаточно не соблюдать регуляции в течение нескольких дней и проводить многолюдные вечеринки и мероприятия, что тенденция может сразу измениться, тем более что во многих странах новые штаммы молниеносно распространяются. Штаммы уже есть в 64 странах мира", - сказал Зоидзе газете "Резонанси".

Эксперт отметил, что как показал опыт других стран, новые штаммы становятся доминирующими в течение нескольких недель.

"То есть они становятся основным вирусом, который циркулирует и еще больше облегчает заражение людей существующими штаммами, поэтому многие страны из-за этих штаммов еще более ужесточили существующие ограничения. Следовательно, с одной стороны есть надежная тенденция, что нет роста, но с другой - такая опасность", - сказал Зоидзе.

По его словам, в случае отмены всех регуляций и появления новых штаммов, сравнительно труднее будет вернуться к относительно благополучной ситуации.

"Пока не будет покрыто достаточное количество, с одной стороны, естественным иммунитетом и вакцинацией - 60%, до тех пор не рекомендуется снимать все ограничения и выбрасывать маски. По крайней мере, сегодня в науке такой подход", - сказал Зоидзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Квирис палитра"