Запад осудил арест Мелия — Тбилиси не остался без ответа

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" задержали в ходе спецоперации во вторник утром

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Арест лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия не остался без внимания западных стран.

Друг за другом заявления сделали представители США, ЕС, НАТО и Великобритании. Официальный Тбилиси не заставил себя ждать с ответом.

Лидер Единого Нацдвижения задержан в ходе спецоперации: как все было – подробности>>

Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. Он фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.

США встревожены

Посольство США "глубоко обеспокоено" решением правительства Грузии арестовать лидера основной оппозиционной партии в ее штаб-квартире этим утром, соответсвующее заявление распространило посольство США в Грузии.

"Мы сожалеем, что призывы к сдержанности и диалогу со стороны Соединенных Штатов и других международных партнеров были проигнорированы. Мы шокированы риторикой, вызвавшей раскол, которую руководящие лица Грузии использовали во время кризиса. Насильственные методы и агрессия - не способ разрешить политические разногласия в Грузии. Сегодня Грузия отступила от пути укрепления демократии в семье евроатлантических государств", - говорится в заявлении посольства.

Не остался в стороне и американский конгрессмен Адам Кинзингер, который назвал возмутительным задержание лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"С учетом напряженного положения, я призываю правительство оставить это драматическое действие. Мы все смотрим. Я в прямом эфире смотрел на этот рейд. Я, как сопредседатель фракции Грузии, очень возмущен. Мы только что ввели акт поддержки Грузии", - написал Кинзингер в своем Twitter.

Свое мнение по поводу задержания Мелия высказал и бывший заместитель секретаря обороны США Майкл Карпентер.

"Очень печальные события происходят в Грузии в связи со штурмом в центральном офисе оппозиционной партии. Я надеюсь, что будут господствовать холодные головы и еще возможна деэскалация положения", - написал Карпентер в Twitter.

В НАТО озабочены

Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что арест лидера оппозиционной партии Грузии вызывает глубокую озабоченность.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Грузии. Арест лидера главной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность. НАТО ожидает, что Грузия как близкий партнер и страна- аспирант сохранит евроатлантические демократические стандарты, для достижения и сохранения которых она столько трудилась" , - написал Аппатурай.

По словам Аппатурая, политические разногласия должны быть решены при помощи диалога, а "от риторики, приводящей к поляризации, стоит воздержаться".

ЕС за диалог

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил о необходимости продолжить поиск общего языка.

"Логика эскалации побеждает. Политический кризис усугубляется. Все стороны должны взять на себя ответственность и действовать в интересах грузинского народа и страны. Нельзя отказываться от попыток найти общий язык", - заявил посол ЕС в Грузии.

Заявление по поводу задержания Мелия сделал и посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон. Он призвал стороны воздержаться от обострения ситуации.

"Я шокирован сценами, развивающимися у головного офиса "Национального движения" утром. Насилие и хаос в Тбилиси – это последнее, что сейчас нужно Грузии. Я призываю все стороны действовать воздержанно и сейчас, и в ближайшие дни", - написал дипломат в Twitter Клейтон.

Ответ Тбилиси

Международные партнеры очень скоро убедятся, что защита чести государства, исполнение закона и декриминализация политики будет содействовать качественному снижению поляризации в стране, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Сегодня мы услышали целый ряд заявлений международных партнеров о заключении Никанора Мелия. Для нас понятно, что у международных партнеров есть страх в связи с дальнейшей поляризацией политических процессов в Грузии, что может отдалить политическую систему от западных стандартов отношений. Однако наши международные партнеры очень скоро убедятся, что дорога к снижению поляризации проходит именно через неуклонную защиту государства, реализации правового государства и принципов верховенства права", - заявил Кобахидзе.

Он добавил, что прошлые годы показали, что лояльное отношение государства к криминалу в политике не только углубило поляризацию и радикализацию политических процессов, но и обусловило саботаж парламента, который радикальная оппозиция осуществляла, несмотря на множество призывы международных партнеров.

Кобахидзе также отметил, что в евроатлантической семье действует простой принцип, когда политик совершает преступление, например, врывается в здания конституционных органов, приводит к банкротству банки или телевидения, крадет из бюджета десятки миллионов и так далее – он не остается в политике.

Мнение эксперта

Политик не должен заниматься вседозволенностью и не имеет права нарушать закон, заявил грузинский эксперт Леван Николеишвили.

"Назовите хотя бы одну цивилизованную западную страну, где исполнение закона не происходит и где не наказывают преступника в соответствии с предусмотренными полицейскими мероприятиями? Ни одной такой страны нет. Назовите мне страну, где кто-то запланирует вторжение в государственный орган или в парламент и это не будет пресечено", - заявил Николеишвили на пресс-конференции во вторник.

При этом эксперт указал на двойные стандарты, которые прослеживаются в политике Запада - вторжение в Капитолий осуждается, а попытка штурма парламента Грузии должна поощряться?

"Совсем недавно мы увидели кадры, как соответствующие структуры в соответствии с законом справлялись с ворвавшейся в Сенат группой людей. Почему? Потому что они ставят закон и его исполнение превыше всего. Закон должен быть исполнен. Государство должно действовать адекватно. В противном случае будет хаос, дестабилизация, к чему стремится "Национальное движение" и их вождь Саакашвили", - заключил эксперт.