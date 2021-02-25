О чем пишут грузинские газеты: в Грузии ожидается широкая политическая амнистия?

Сможет ли оппозиция организовать перманентные масштабные акции протеста, освободят ли власти Грузии главу "Национального движения" и какие изменения внесла пандемия коронавируса в рынок недвижимости - главные темы в грузинской прессе

Поддержит ли общество протест оппозиции?

Оппозиции сложно выводить людей на улицу - они не смогут организовывать постоянно многолюдные митинги, считают аналитики и заявляют, что население устало от революционных сценариев, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе отметил, что оппозиция не сможет постоянно выводить масштабное количество людей на улицу, так как население меньше всего волнуют проблемы власти и оппозиции, при том что люди в оппозиции разочаровались.

"Пока не появилась ни партия, ни личность, которые смогли бы объединить этот электорат и вывести на улицу. Полностью мобилизовать этот электорат не может и существующая оппозиция. Арифметическая сумма оппозиционного электората может быть и миллион, но этот миллион не одного направления. Электорат в оппозиции разочаровался", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По мнению аналитика, на акции 26 февраля соберется достаточно много народа, но это не будет иметь перманентный характер.

"Я не думаю, что оппозиция сможет перманентно проводить многолюдные акции. Перед парламентом будут две палатки и все", - сказал Дзабирадзе.

По его словам, на определенный риск в отношении Запада идет не только власть, но и оппозиция и если оппозиция не сможет поднять массовую волну протеста, ей придется оставить политическую арену, что для страны будет катастрофой.

"Поэтому я думаю, что оппозиция должна быть более осторожной и хорошо все проанализировать, пока примет какое-то решение и озвучит его", - заявил Дзабирадзе.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик Гия Абашидзе – он считает, что акция оппозиции 26 февраля будет многолюдной, но одноразовой.

"Тот электорат, который у них есть, в Тбилиси на улицу не выходит, ввиду того, что они находятся в режиме деструкции… Общество устало от революций и свержений. Что бы "Нацдвижение" ни анонсировало, свергнуть власть у него не получится", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

При этом аналитик добавил, что "Национальное движение" и ее партии-ответвления характеризует проведение массовых акций протеста лишь в месяц раз при помощи региональных ресурсов – они привозят в столицу со всей страны активистов и сторонников, которых не исключено, что бесплатно кормят и некоторым даже платят.

"На акции 26 февраля возможно мы увидим людей, которых привезут из регионов на автобусах и минивэнах. Но это будет только один день - на второй день многолюдной акции не будет. У них нет на улице естественных сторонников", - сказал Абашидзе.

Освободят ли Мелия из заключения?

Вопрос председателя "Единого национального движения" может быть как-то решен и Нику Мелия освободят из заточения, сказал аналитик Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете "Ахали таоба", комментируя политические процессы, развившиеся в стране в последние дни.

"На данном этапе сложно представить, что власть пойдет на досрочные выборы. Что касается вопроса Ники Мелия – он может быть как-то решен, после судебных процессов, как предусмотрено процедурами. Не исключено, что его помилует президент, как Окруашвили и Угулава", - сказал Дзабирадзе.

По словам аналитика, для диалога необходимо изменить начальные позиции в обоих направлениях, чего никто не хочет.

"Говорят о компромиссе, но никто не готов к компромиссу. Сегодня, как видно, для компромисса места нет. Место есть для того положения, которое у нас есть сегодня, – для противостояния. До каких пор продолжится эта ситуация, сказать сложно, но то, что это просто не решится, - факт. Очень сложная ситуация, процессы вошли в тупик", - сказал Дзабирадзе.

При этом отметил, что послы-посредники участвуют в процессе, но они не имеют право вмешиваться во внутренние процессы.

"С другой стороны, если тон не ужесточится в обоих направлениях, останемся там, где и сегодня. Примерно такое же положение, какое было до соглашения 8 марта. И тогда освободили Угулава и Окруашвили, правда оставили Руруа, как говорят, заложником… И на этот раз не исключаю широкую амнистию в политическом направлении. Как видно, Мелия освободят", - сказал Дзабирадзе.

Пандемия внесла изменения в рынок недвижимости

Пандемия коронавируса вызвала большие изменения на рынке недвижимости - по данным "ТБС Капитал" количество сделок с недвижимостью в январе 2021 года в Тбилиси сократилось. Ситуация в регионах, вероятно, в этом плане хуже, поскольку продажи были на минимальном уровне и без коронавируса. Эксперты полагают, что за этим процессом последует снижение цен на квартиры, исключение составляет сегмент аренды, где спрос вырастет, а цены, как минимум, сохранятся, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по вопросам строительства Гурам Палавандишвили считает, что снижение спроса на недвижимость адекватно повлияет и на цены и квартиры подешевеют, однако на сельскохозяйственные участки цены вырастут.

"Негативные процессы на рынке недвижимости продолжаются – так будет до тех пор, пока коронавирус существует, да и вакцины у нас нет. В особенности проблема связана с новостройками – думаю, в будущем темп строительства снизится. Если строилось 10 корпусов, будет строиться – два, что является большим упадком и вызовет ощутимое снижение цен", - сказал Палавандишвили газете "Резонанси".

По мнению эксперта, возможно спрос вырастит на вторичные квартиры, хотя не думает, что в этом сегменте цены изменятся.

"В конечном счете ситуация зависит от кредитных операций. Чем раньше восстановится, тем больше доступны будут деньги потребителям, но из-за эпидситуации этот процесс затягивается", - сказал он.

Отличительное положение, по словам Палавандишвили, в связи с сельскохозяйственными участками.

"Спрос явно вырос, очень много эмигрантов заинтересованы приобретением участков. Динамика сохранится, и интерес к сельскохозяйственной земле возрастет еще больше. Также возрастет спрос на аренду, что связано с возобновлением учебного процесса в аудиториях. Цены на аренду если не вырастут, но и не уменьшаться. Этот сегмент оказался более жизнеспособным, и скоро изменения в этом направлении скажутся на рынке", - сказал эксперт.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба"