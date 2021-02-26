Несправедливость или провал системы? Почему родители недовольны онлайн-учебой в Грузии

Учеба в эпоху пандемии стала настоящим вызовом для всех: учителей, школьников и особенно их родителей, которые хотят для своих детей главного – качественного образования

Грузинские школьники 15 февраля после долгого перерыва вернулись в классы и сели за парты, а не за компьютеры.

Но не все. Минобразования дало право выбора между очным и дистанционным обучением родителям школьников 12 городов.

В итоге на онлайн-обучении остались 12% учеников страны – это свыше 35 тысяч детей.

И вроде бы все должны быть довольны, но некоторые родители детей, выбравших онлайн-обучение, остались мягко говоря недовольными теми условиями, которые предложила им грузинская система образования.

Sputnik Грузия пообщался с этими родителями и подробнее выяснил, в чем состоит их недовольство.

"Не положено"

"Мой ребенок месяц назад перенес инфекционное заболевание, поэтому пока для нас опасен не только коронавирус, но и любой другой вирус, – рассказывает одна из родительниц Ирина Урушадзе. – Исходя из этого мы, конечно, остались на онлайн-обучении. Но когда я сравнила расписание детей, вернувшихся в школу, с нашим, то была в шоке. Онлайн-обучение идет уже год и ничего не изменилось. В начале ни у кого не было претензий, все относились с пониманием, что положение чрезвычайное и нужно время, чтобы усовершенствовать систему, но мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и год назад".

Как выяснилось, в госшколах у детей в классах в среднем по 5-6 уроков, а у детей на онлайне по 2-3.

В министерстве образования это объясняют тем, что, согласно рекомендациям психологов, которые были разработаны еще в прошлом году в период первого локдауна, дети не должны проводить много времени перед компьютером.

В указе министра говорится, что во время дистанционного обучения рекомендовано проводить не более трех уроков в день. А продолжительность дистанционных уроков для I-IV классов не должна превышать 15-20 минут; для V-IX классов – 25-30 минут; для X-XII – 35-40 минут.

Улучшение модели общего образования будет приоритетом для правительства Грузии >>>

"Мы абсолютно согласны с мнением медиков и психологов, что время за компьютером должно быть максимально коротким, говорит Урушадзе. – Но не стоит себя обманывать: многие дети сегодня проводят большое время перед гаджетами и, думаю, будет лучше, если они проведут его за онлайн-уроками, чем за играми. Мы очень хотим вернуться в школу, но пока не можем, но как удастся догнать программу, когда она так отличается, тоже не знаем. Мы оказались в несправедливом положении. И не только мы, все те дети, которые учатся онлайн".

Эксперт по вопросам образования Резо Апхазава считает, что министерство образования должно сбалансировать качество образования детей дистанционки и детей, учащихся в классах.

"То, что нам не удается добиться такого результате в дистанционном режиме, мы об этом говорим уже давно, – уверен Апхазава. – Дистанционное обучение не сможет быть таким эффективным, как обучение в школе. Именно поэтому часть общества требовала вернуть детей в классы потому, что эффективность онлайн-обучения низкая, тем более, если учитывать ту среду, которая есть в нашей стране. Соответственно, ожидание того, что дистанционное обучение будет эффективным в Грузии – это ложное ожидание".

Почему дистанционка в Грузии неэффективна?

Исследования показали и доказали, что онлайн-обучение никогда не сможет оказать достойную конкуренцию очному образованию, однако в чрезвычайных ситуациях оно может выручить и быть эффективным, если подготовиться и сделать все правильно.

© Sputnik / Olga Kiknavelidze Дистанционное обучение

По мнению эксперта, для достижения эффективности в онлайн-обучении нужно было переподготовить педагогов, осуществить программы интенсивной поддержки, усилить технологические возможности, а также сделать Интернет доступным для всех учеников и педагогов.

"Всего этого не сделали, поэтому сейчас у нас не должно быть иллюзии того, что мы останемся дома и получим сервис онлайн-обучения высокой эффективности, считает Резо Апхазава. – Ничего не сделано. У детей в школе 6 уроков, у детей на онлайне по 2-3, потому что нет ресурса ни у страны, ни у министерства, ни у школы.

И для развития этого ресурса, к сожалению, мы не смогли ничего сделать – повысить квалификацию педагогов, в случае необходимости привлечь дополнительных педагогов в систему, создать новые ресурсы, изменить методологию и так далее. Надо было сделать многое (всем этим министерство должно было заниматься в течение последнего года), но ничего не сделано, поэтому не надо сейчас удивляться".

"Родителям можно только пожелать терпения"

Школа и педагоги оказались, действительно, в сложной ситуации. Смешанная модель позволила родителям сделать выбор между очным и заочным обучением, тем самым загрузив педагогов. Ведь они теперь должны проводить уроки в классах и в промежутках успеть провести еще и онлайн-уроки. И все это за минимальную оплату.

"Когда все были на дистанционке, учителя весь свой ресурс направляли на дистанционное обучение, а сейчас им приходится и уроки в школе, и онлайн-уроки проводить. Понятно, что эффективность упадет", – отметил Апхазава.

По словам эксперта, родители, ученики, педагоги, представители школы и специалисты этой сферы говорят о проблемах, в то время как министерство образования говорит только об успехе. Если система такая успешная, то погрешностей такого типа не должно быть, говорит Апхазава.

"Государство, к сожалению, не может обеспечить права детей, оставшихся на онлайн-обучении. И их родителям можно пожелать только терпения и выдержки", – отметил эксперт.

По словам эксперта, было неправильно перекладывать всю ответственность на школы, которым дали право самим решать и определять продолжительность уроков, создавать гибкий график смен, внедрять собственную смешанную модель обучения и так далее. Это попытка ведомства уйти от ответственности, считает эксперт, призвав родителей обращаться к министерству и требовать реализаций своих прав.

Другая реальность

Психологи рекомендуют одно, но реальность другая. По словам психолога Константина Позова, существуют дети, которые имеют ярко выраженные интересы, их привлекает учеба, они дисциплинированны и склонны к самообразованию. С такими детьми родителям проще.

Однако есть ученики, которым сложно концентрироваться и присутствовать даже на 15-20-минутных онлайн-уроках. Они требуют особой поддержки и внимания родителей.

"Ответственность должны взять на себя как родители, так и министерство, – говорит Позов. – Должен быть формат диалога. Лично я считаю, что для детей начальных классов очень важен контакт с педагогом, эмоциональный, прямой. Для маленьких дистанционка вообще противопоказана, но когда чрезвычайная ситуация, надо использовать дополнительные ресурсы".

Чувство несправедливости, которое возникло у родителей, понятно и легитимно, именно поэтому они должны бороться за свои права и требовать, чтобы часы и количество уроков были увеличены, советует психолог.

"Или же родитель должен взять всю ответственность на себя, – предполагает эксперт. – Ведь можно внести коррективы в рекомендации, все зависит от общества. Говорить, что ребенок должен сидеть за компьютером долго, это глупость, но в то же время нужно признать, что те дети, которые остались на онлайн-обучении, более обделены, их уроки менее эффективны".