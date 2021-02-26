О чем пишут грузинские газеты: появится ли в Грузии третья сила

По какому сценарию могут развиваться политические события в Грузии, назрел ли в стране момент для появления третьей силы, и подорожала ли плата за проезд на междугороднем транспорте, после возобновления сообщения - главные темы в грузинской прессе

Как будут развиваться политические события в Грузии?

Подготовка оппозиции к акциям и ультиматум правительству - оппозиция ставит три требования "Грузинской мечты": назначить досрочные выборы, освободить Нику Мелия и прекратить политические преследования. По их словам, с 26 февраля в стране начнутся массовые акции протеста, и в конечном итоге власть будет вынуждена уступить, пишет газета "Резонанси".

Политолог Рамаз Сакварелидзе отметил, что у оппозиции нет ресурсов, чтобы говорить с властью на языке ультиматумов – самым острым и критичным днем был день ареста Мелия, в который оппозиция не смогла вывести людей на улицу.

"Ультиматум оппозиции пустой, потому что власть не назначит внеочередных выборов, а сами они не смогут вывести людей на улицу. Заряд протеста возможно в большей части населения есть, но нет доверия к оппозиции", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Политолог отметил, что в обществе актуальна третья политическая сила, и пока она не появится народ не последует на улицу за ЕНД и аффилированными с ней маленькими партиям.

"Понятно, что людей привезут из районов, но сколько времени они смогут держать их на улице. На это нужны большие финансы и ресурсы – этим людям элементарно нужна пища и ночлег, поэтому, когда устанавливаешь высокую планку, должен знать какие у тебя возможности. Если сейчас оппозиция не выведет людей на улицу – сама же пострадает, мы получим то, что политическое будущее всех маленьких партий, кроме ЕНД встанет под вопросом", - сказал Сакварелидзе.

Аналитику Вахтангу Дзабирадзе непонятно, на что надеется оппозиция, когда ставит власти те же условия и верит, что уговорит ее на внеочередные выборы.

"Если будет давление со стороны запада – власть предпримет определенные шаги. Но наши партнеры выступают с заявлениями не только в отношении власти, но и оппозицию призывают войти в парламент и продолжить диалог. Поэтому если оппозиция не выведет людей на улицу – вообще исчезнет", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Возглавит ли Гахария народное движение?

Последние события в стране подняли вопрос о создании в стране нового политического движения в Грузии, которое принесет полную свободу и независимость, сказал политолог Игорь Квеселава газете "Резонанси".

"В стране идут сложные политические процессы… С 2019 года мы наблюдаем штурм парламента, акции протеста, коридор "позора", арест лидера оппозиции Ники Мелия. Совершенно непонятно, почему он выбрал путь в тюрьму, возможно, это была тактика - стать героем, но он героем не стал. Я не вижу перспективы оппозиции в грузинской политике. Оппозиция поставила своей целью прийти к власти, но что она может предложить людям, когда у нее нет ни идеологии, ни программы", - сказал Квеселава.

Политолог отметил, что оппозиция только просит новых выборов, но где гарантия что они победят?!

"Часть людей можно обмануть один раз, но постоянно не сможешь, люди на них не надеются, поэтому не могут вывести их на улицу. У меня есть претензии и к власти, хотя бы с точки зрения кадровой политики. Но сегодня в политику вернулся национальный человек – Ираклий Гарибашвили, который изначально был против кохабитации, которая в Грузии не сработала", - сказал он.

Квеселава надеется, что новый премьер выйдет в народ, в том числе встретится с представителя ВУЗов и научных кругов.

"Я думаю, что в последние дни в повестку дня встал вопрос о создании нового национального движения - "Единого народного движения для Грузии", которое принесет стране полную свободу и независимость. Пока свобода, потом независимость и потом уже демократия. Народ желает упорядоченную свободу, независимость и демократию. Я думаю, что это движение должен возглавить Георгий Гахария. Я призываю его вернуться в политику", - заявил политолог.

Почему подорожал проезд на междугороднем транспорте?

После почти трехмесячного перерыва междугородный транспорт возобновил работу, хотя цены на проезд в большинстве направлений подорожали. Пассажиры не могут скрыть своего недовольства, а администрация автовокзалов ищет уважительные причины, пишет газета "Резонанси".

Причиной повышения цен на автовокзалах называют требование водителей, а водители говорят, что повышение тарифа связано с повышением цен на топливо, потому что по существующему тарифу ездить невозможно.

Поездка по направлению Кутаиси-Тбилиси подорожала на 3 лари и стоит 15 лари - водители, работающие на этом рейсе, говорят, что вынуждены повысить стоимость проезда.

"Топливо подорожало, выросла цена на запчасти, которые нам приходится иногда менять. Все эти расходы и ответственность ложатся на водителей, поэтому нам приходится повысить цену на проезд", - сказал один из водителей газете "Резонанси".

На некоторых автовокзалах цена проезда официально повысилась – руководитель одного из тбилисских автовокзалов - Дидубе Нестор Микатадзе сказал, что проезд подорожал только на дальних дистанциях - по требованию водителей цена билетов выросла на 10%.

"Тариф в направлении близлежащих к Тбилиси сел и районов не изменился, а причина в том, что не смогут конкурировать с так называемыми "хищниками", которые скопом стоят на прилегающей к автовокзалу территории. Поэтому, другого пути нет, и они в ущербе и мы, автовокзал", - сказал Микатадзе.

Что касается относительно дальних расстояний, стоимость проезда от автовокзала Дидубе выглядит так: тарифы по направлениям Тбилиси-Кутаиси, Тбилиси-Тержола, Тбилиси-Хони, Тбилиси-Зестафони выросли до 15 лари. А тариф на поездку из Тбилиси в Зугдиди, Сенаки, Абаша и Мартвили вырос до 20 лари. В Сачхере из Тбилиси можно доехать за 12 лари. Рост цен варьирует в пределах 3-5 лари по разным направлениям.

Часть автовокзалов, в том числе "Навтлуги" в Тбилиси и в Зугдиди сохраняют старые тарифы, хотя их представители не знают повысятся ли цены в ближайшем будущем или нет.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"