Как пандемия сказалась на экономике: S&P ухудшил прогноз по Грузии на "негативный"

Агентство прогнозирует что реальный ВВП Грузии вырастет на 4% в 2021 году после сокращения на 6% в 2020 году, отмечая, что ряд проблем может повлиять на среднесрочные перспективы роста экономики

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Риски для иностранных инвестиций, падение экспорта из-за коронавируса и ухудшение прогноза по доходам от туризма негативно отражаются на экономике Грузии, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Агентство пересмотрело свой прогноз по Грузии со стабильного на негативный, в то же время подтвердив долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и местной валюте на уровне "BB/B".

"Негативный прогноз отражает риски для способности Грузии генерировать достаточные валютные доходы для обслуживания своих значительных внешних обязательств. Восстановление туристического сектора, скорее всего, будет отставать от глобального внедрения вакцин, и мы не прогнозируем до 2024 года возвращения к уровню туристической активности 2019 года. В сочетании с более нестабильной внутренней политической обстановкой это может омрачить среднесрочные перспективы притока иностранных инвестиций, что, на наш взгляд, важно для роста и внешнего финансирования", – говорится в отчете.

В то же время S&P отмечает, что агентство может пересмотреть прогноз до стабильного, если валютные доходы восстановятся быстрее ожидаемого.

Негативное влияние на экономику

Агентство прогнозирует что реальный ВВП Грузии вырастет на 4% в 2021 году после сокращения на 6% в 2020 году. При этом оно отмечает, что ряд проблем может повлиять на среднесрочные перспективы роста экономики.

Риском S&P считает слабое восстановление туризма, медленный темп вакцинации и сокращение притока иностранных инвестиций.

"Кроме того, частые политические кризисы рискуют ослабить импульс реформ и восприятие иностранными инвесторами стабильности Грузии", – говорится в отчете.

В агентстве считают, что преждевременное ужесточение фискальной и денежно-кредитной политики также может поставить под угрозу перспективы роста.

"Экономическая активность, в том числе в осажденном гостиничном секторе, выиграет от ослабления мер сдерживания. Ограничения были вновь введены после резкого всплеска случаев заболевания COVID-19 в последнем квартале 2020 года. Продолжение некоторых мер государственной поддержки в 2021 году также должно поддержать экономический рост", – добавили в агентстве.

S&P также назвало амбициозным план правительства Грузии по вакцинации от коронавируса.

"Учитывая динамику мирового спроса и предложения, мы считаем, что цель правительства привить 60% взрослого населения к концу года является амбициозной. Ожидается, что Грузия получит около 214 000 доз COVAX в первой половине 2021 года. Это означает, что к середине 2021 года уровень вакцинации составит 2,8% от общей численности населения с учетом двух доз на человека", – отмечается в отчете.

Именно от внедрения вакцины будет зависеть судьба туристического сектора, считают в агентстве.

"Перспективы туристического сектора остаются туманными. В то время как внутренняя туристическая активность в некоторой степени продолжалась в 2020 году, приток иностранных туристов в страну сократился на 83% по сравнению с 2019 годом. По нашему мнению, судьба этого сектора будет связана с прогрессом внедрения вакцины не только внутри страны, но и в соседних странах, откуда приезжает большинство посетителей Грузии", – отмечается в отчете.

В тоже время агентство считает, что Грузия менее уязвима к сдвигам в настроениях инвесторов в сторону развивающихся рынков, чем некоторые другие страны, а плавающий валютный режим является важным якорем экономической стабильности.

Влияние политики на экономику

Негативным S&P посчитал и влияние политического кризиса в Грузии.

"Политическая напряженность между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией может ослабить импульс реформ и навредить восприятию иностранными инвесторами стабильности Грузии на фоне рисков централизации власти", – говорится в отчете.

При этом агентство отмечает, что хоть требование оппозиции о проведении новых выборов вряд ли будет удовлетворено, есть место и для других политических уступок, которые могли бы положить конец тупику.

"Недавняя отставка бывшего премьер-министра Георгия Гахарии из-за приговора оппозиционному лидеру еще больше омрачает краткосрочную предсказуемость политики, хотя заявленная правительством макроэкономическая повестка дня остается неизменной", – добавили в агентстве.

Реакция власти

В правительстве Грузии положительно оценили сохранение кредитного рейтинга Грузии.

"Сохранение рейтинга агентством S&P Global подтверждает разумную макроэкономическую политику Грузии", – сказал заместитель министра финансов Николоз Гагуа.

В то же время он объяснил, чем вызван негативный прогноз агентства.

"Негативная перспектива вызвана медленным развитием по сравнению с восстановлением глобального туризма. По оценке S&P Global восстановление туризма во всем мире, в том числе и в Грузии, произойдет более низкими темпами, чем ожидалось в начале года. В случае быстрого восстановления туризма, что мы и ожидаем, агентство готово улучшить прогноз", – сказал Гагуа.

Оценка S&P и данные Fitch

Неделю назад другое международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с негативным прогнозом.

Негативный прогноз, по мнению аналитиков Fitch, отражает значительное продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на экономику Грузии.

По их утверждению пандемия вызывает резкое сокращение небольшой открытой экономики Грузии с крупным туристическим сектором, заметное ухудшение бюджетных счетов, включая рост государственного долга, и повышенную уязвимость, проистекающую из более высокого внешнего долга Грузии и более широкого структурного дефицита текущего счета по сравнению со средним значением аналогами категории "BB"

Fitch также прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 4,3% в 2021 году и 5,8% в 2022 году после спада, вызванного пандемией, который оценивается на уровне 6,1% в 2020 году.

По мнению аналитиков Агентства, рост ВВП Грузии будет в основном определяться внутренним спросом, поскольку ослабление национальных ограничений поддерживает частное потребление, а более высокие, чем исторические, расходы на государственную инфраструктуру будут стимулировать инвестиции, несмотря на слабое восстановление частного сектора.