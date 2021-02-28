Закрыто на ремонт: Ингури ГЭС снова заработает в мае

Давид Беридзе

Время от времени в любом доме что-нибудь портится - то кран потечет, то холодильник пора менять. Государство – тоже большой дом, и в нем тоже что-то время от времени приходится чинить. В Грузии, например, закрыли на ремонт свою самую большую гидроэлектростанцию – Ингури ГЭС.

В 70-х годах прошлого века для строительства первой и самой главной плотины в южную республику съехались специалисты со всего Советского Союза. В проекте приняли участие и представители стран социалистического блока и даже Италии.

"На строительстве и запуске Ингури-ГЭС работали около 20 тысяч человек, откуда только ни приезжали… Это была грандиозная стройка. На этом технически очень сложном проекте выросли необыкновенные профессионалы", - рассказывает Энрике Хонелидзе, полжизни проработавший инженером на станции.

© photo: Sputnik / Sherstennikov Бригада скалолазов, задействованная в строительстве Ингури ГЭС

Через 20 лет после запуска ГЭС СССР распался, а станция продолжала работать. Крупных аварий никогда не было, однако сооружение местами обветшало, в стенах тоннеля появились трещины и вода оттуда убывала.

Во время войны в Абхазии в начале 90-х станция оказалась в зоне конфликта. Но свет нужен всем - и все прошедшие годы Ингури ГЭС грузины и абхазы эксплуатируют совместно, правда, платит за все эксплуатационные расходы грузинская сторона.

© Sputnik Чем уникальна Ингури ГЭС

Серьезный ремонт на станции не проводили 15 лет. В результате потери в выработке превысили 100 миллионов кВт/часов в год - это сравнимо, например, с потребностями Тбилиси за полмесяца. Поэтому грузинское правительство заняло у европейцев денег и приступило к ремонту.

Полная стоимость нового проекта реабилитации ГЭС составляет 45 миллионов евро. 7 миллионов из них Грузия получила от Еврокомиссии в виде гранта, еще 38 миллионов евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Еще в два раза больше правительство Грузии потратило на Ингури ГЭС за последние 15 лет – эти деньги тоже в том или ином виде были получены от международных финансовых организаций. Периодический ремонт позволял поддерживать надежную работу станции.

Ингури ГЭС © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili /

Ингури ГЭС - вид на водохранилище, где зимой понижен уровень воды © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili /

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili /

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili /

Ингури ГЭС - вид на верхнюю часть плотины © Sputnik / Vladimir Umikashvili /

Ингури ГЭС - вид на водохранилище, где зимой понижен уровень воды © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili /

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili /

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Ингури ГЭС - деривационный тоннель © Sputnik / Vladimir Umikashvili 1 / 14 © Sputnik / Vladimir Umikashvili Ингури ГЭС

Большой аврал

Деривационный тоннель протяженностью 15 с половиной километров находится в критическом состоянии. Около 2,5 километра, предположительно, нуждаются в полной реконструкции.

Министр экономики, которая в Грузии занимается и энергетикой, побывала на ГЭС и подтвердила, что все пять ее агрегатов остановились до 1 мая и ни днем позже.

"Ранее такой серьезной реабилитации деривационного тоннеля не проводилось. Были небольшие ремонтные работы, но сегодня применяются действительно новейшие технологии... На этот раз будут проведены масштабные работы – цементирование тоннеля, расчистка осадочного ила, ремонт электромеханических частей, что в конечном итоге обеспечит сокращение потерь воды на станции и увеличит ее выработку", — пояснила Натия Турнава, объявляя о закрытии станции.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili / Ингури ГЭС

Работы проводят около 300 строителей из грузинских компаний, также привлечены специалисты из Германии и других стран. "Уникальное сооружение ГЭС будет обновлено и еще много лет будет служить населению Грузии", — уверена министр экономики.

"Ремонтные работы можно назвать плановыми в соответствии с правилами эксплуатации Ингури ГЭС – каждые десять лет должен проводиться осмотр и, в случае необходимости, осуществляться соответствующие ремонтные работы. Ведь комплекс ГЭС является огромным сооружением, - рассказал член совета директоров Ингури ГЭС Джони Чания. - Ремонт на Ингури планировался еще несколько лет назад. Тогда мы провели осмотр состояния плотины, но сами ремонтные работы были перенесены по техническим причинам – надо было провести тендер, решить вопрос финансирования".

В настоящее время установленная мощность ГЭС составляет 1,3 тысячи МВт, это 40-50 процентов потребности Грузии в электроэнергии.

Можно сказать, что эта ГЭС позволяет всем потребителям в Грузии экономить на электричестве – воды реки Ингури производят самую дешевую электроэнергию, и это сильно удешевляет общий тариф.

Ситуацию объяснил бывший министр энергетики Грузии Давид Мирцхулава:

"Электричество, которое вырабатывает Ингури ГЭС, стоит всего 1,48 тетри (приблизительно $0,45) за 1 кВт/час[ВОВ7]. Для сравнения - 1 кВт/час с теплостанции или импортируемой электроэнергии обходится стране приблизительно в 5 центов, приблизительно в 15 раз дороже. Грузия, благодаря Ингури ГЭС, получает до 2 млрд кВт/ч электроэнергии, и это самая дешевая энергия. Это позволяет значительно снизить общий тариф всей потребляемой страной электроэнергии".

Стеклянный лифт и другие экстремальные аттракционы

В последние годы туристического бума в Грузии стало ясно, что Ингури ГЭС – не только важный энергетический, но и вполне туристический объект.

Путешественники, направляющиеся в горы Сванети, часто заезжают на плотину, чтобы полюбоваться размахом инженерной мысли в горах Кавказа и особым оттенком воды в водохранилище Джвари, а потом похвастаться фотографиями "без фильтра". В путеводителях принято называть это место "сванским морем" и "аквамариновым озером".

© Sputnik / STRINGER Плотина Ингури ГЭС

Река Ингури – не самая большая в Грузии, но, несомненно, легендарная - считается, что именно с обычаем сванов собирать в ее истоках золото овечьей шкурой связан один из самых известных в мире мифов - о Золотом руне. Ингури начинается с ледников Кавказского хребта, в Сванети, протекает через Колхидскую низменность и впадает в Черное море. На полпути, на границе регионов Сванети и Самегрело, путь Ингури преграждает плотина. Вода падает с высоты и ворочает турбины – так Грузия получает около половины необходимой стране электроэнергии.

На Ингури ГЭС самая высокая плотина на Кавказе – высота бетонной дуги 271,5 метра. Также здесь самое глубокое на Кавказе водохранилище - 226 метров.

© photo: Sputnik / Sherstennikov Строительные работы на Ингури ГЭС начались в 1961 году и завершились в 1977. ГЭС строили специалисты, приехавшие со всего СССР. Арочная плотина Ингури среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. Специально для энергетиков построили поселок Джвари возле города Зугдиди.

В 2015 году Грузия официально призналась в любви к электростанции - арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия.

Более того, горизонты туристического потенциала ГЭС решено было расширить - водохранилище превратится в настоящий аттракцион и сможет принимать до 400 тысяч посетителей в год.

На ГЭС появятся туристический центр, канатные дороги, смотровые и концертные площадки, аттракционы для любителей экстремального спорта, а также стеклянный лифт - один из самых высоких в мире. Концепция была разработана при участии эстонских экспертов. Только проектирование обошлось в 750 тысяч долларов. Строительство уже началось в 2017 году, однако было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Эти планы приветствует и Давид Мирцхулава: "Приглашать туристов на ГЭС принято во многих странах. В Швейцарии на плотине Гранд Диксонс проводятся экскурсии, устраивают концерты. В США плотину Гувера (Boulder Dam) посещают миллионы людей. Плотины и дамбы ГЭС – это уникальные инженерные сооружения, на них стоит побывать. Лично я сотни раз бывал на Ингури, и думаю, что из ГЭС получится интересный туристический объект. Это очень красивое место, я плавал там на катере, думаю, что и другим понравится".

Абхазия – жизнь без счетчика

Капитальный ремонт на Ингури ГЭС проводится именно зимой, так как в это время года в водохранилище самый низкий уровень воды. На самом деле это еще и самое кризисное время для потребителей в Абхазии.

По тоннелю, который сейчас ремонтируют, вода поступает из водохранилища к электростанции, расположенной в Гальском районе Абхазии.

В 1993 году, после войны в Абхазии, река Ингури превратилась в линию разделения, и оказалось, что плотина и часть тоннеля контролируются грузинской стороной, а здание станции и четыре перепадные ГЭС - абхазской. Одно без другого функционировать не может, поэтому ГЭС безоговорочно решили считать общей. При этом управляет ГЭС министерство в Грузии, а все работы проводят грузинские специалисты, которые имеют право допуска на всю инфраструктуру. Абхазия только получает свою часть вырабатываемой электроэнергии.

Однако выходит так, что Сухуми получает не меньше электроэнергии с Ингури ГЭС, чем Тбилиси, хотя население всей Абхазии – не больше 240 тысяч, а только в столице Грузии живет миллион.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Ингури ГЭС

Зимой, когда выработка на Ингури сильно падает, Тбилиси вообще отдает Абхазии весь объем электроэнергии с Ингури.

Именно поэтому ремонт и, соответственно, остановка станции откладывались три года подряд – было непонятно, что делать с Абхазией, которая в зимний период и так испытывает энергетический дефицит.

"В начале 90-х годов, после войны в Абхазии, была достигнута договоренность, что энергия с Ингури ГЭС распределяется так – 40 процентов забирает абхазская сторона, а 60 процентов - грузинская. Однако эта договоренность не выполняется уже многие годы. Я считаю, что мы должны добиться того, чтобы это соглашение выполнялось. Должны пройти технические переговоры, надо прописать ежемесячный график, где абхазская сторона берет не больше 40 процентов", - такова позиция Давида Мирцхулава.

По его словам, проблема еще и в том, что Ингури ГЭС не получает на эксплуатационные расходы, содержание станции никакой оплаты за те 40 процентов (и больше) вырабатываемой электроэнергии, которые отдает Абхазии. Впрочем, официальный Тбилиси вопрос об этом не ставит – это часть политики "по укреплению доверия".

В итоге возникла ситуация, когда Тбилиси занимает деньги и тратит их на ремонт станции, а Абхазия, где потребители фактически платят только за дистрибьюцию, но не за сам свет, с каждым годом увеличивает потребление.

После ремонта ГЭС ситуация вряд ли изменится – напротив, Сухуми будет получать зимой еще больше бесплатного света, а у правительства Грузии будут долги по кредиту.

Когда из-за сезонного недобора на Ингури ГЭС в Абхазии появляется дефицит света, электроэнергию в Сухуми поставляют из России. Обычно за эти поставки платит правительство Грузии, но в последнее время от этой практики отказались. И на период ремонта электроэнергия идет в Абхазию из России.

"В Сухуми заявили, что получают электроэнергию, импортированную из России, и оплата осуществляется с их стороны, то есть мы в этом направлении сейчас не участвуем", - сказала Натия Турнава.

Абхазия собирается платить за российский свет российскими же деньгами – из тех 4,5 миллиарда рублей ($60,4 млн), что правительство РФ выделило на инвестиционные программы признанной ею республики на 2020-2022 годы.

© photo: Sputnik / Роберт Джопуа Ингури ГЭС

Энергокризис в Абхазии специалисты объясняют неэффективной системой учета и оплаты за потребляемую электроэнергию, а также потерями из-за изношенных проводов и перепотребления. Надо учитывать также, что газоснабжения в Абхазии нет, и отопление во всех домах – на электричестве.

В сутки Абхазия в среднем потребляет 8,5 миллиона кВт/ч электроэнергии, и это очень много для такой небольшой территории.

Тарифы в Абхазии на электроэнергию – символические. Сегодня жители Тбилиси платят за свет от 5 до 9 центов за кВт/ч. Между тем тариф на электроэнергию в Сухуми для физических лиц составляет 40 копеек (около $0,0054).

Недавно появилась новая проблема – майнинговые фермы. В конце прошлого года абхазское правительство вынуждено было бороться с этим явлением на законодательном уровне, а "Черноморэнерго" начало отключать майнинговые фермы.

Но скоро весна, в горах растает снег, к лету заработает Ингури ГЭС, и в Абхазии снова появится дешевый свет.

Абхазский Кабмин своим распоряжением запретил майнинг до 1 июня 2021.

Туманные реалии или блестящая перспектива

У Грузии нет запасов нефти и газа, зато полно воды, поэтому ГЭС – это практически единственный надежный способ стабильного получения энергии.

В стране за последние годы было построено немало новых ГЭС на горных реках, что не только решило проблему с собственным обеспечением электроэнергией, но и вывело страну на уровень экспортера. Однако этот период продолжался недолго – в последнее время процесс строительства ГЭС затормозился.

Практически все подобные проекты вызывают ожесточенное сопротивление местных жителей, а властям приходится считаться с акциями протеста – Грузия живет от выборов до выборов и мнение электората надо учитывать. Те, кто выступает против строительства новых ГЭС в Сванети и других регионах страны, в первую очередь заявляют, что это навредит экологии.

В последние месяцы по Грузии прокатилась волна протестов против строительства гидроэлектростанций. В Цхалтубо, близ Кутаиси, где нанятая правительством турецкая компания уже начала строительство Намахвани ГЭС, дело дошло до того, что люди вышли на пикет с охотничьими ружьями.

Между тем специалисты в один голос говорят о том, что страна должна строить новые ГЭС, если хочет развиваться. Они напоминают, что в стране с недавних пор уже появился дефицит электроэнергии приблизительно в размере двух миллиардов кВт/ч. Потребности растут, производство должно опережать потребление, иначе нет смысла надеяться на появление новых заводов и фабрик.

Производство и потребление электроэнергии в Грузии - 2020 Потребление 12 412.6 млн кВт/ч Выработано 11 159,8 млн кВт/ч Теплоэлектростанции 2 820,8 млн кВт/ч ГЭС 8 248,2 млн кВт/ч Ветряная станция "Картли" 90,8 млн кВт/ч Импорт 1 610,1 млн кВт/ч Экспорт 153,8 млн кВт/ч

"Акции против строительства гидроэлектростанций, которые проводятся уже практически во всех регионах Грузии, – это очень плохо и неправильно. ГЭС - это возобновляемый источник энергии, как ветер и солнце. Нельзя от этого отказываться. Возможно, властям стоит активней работать в этом направлении с местными жителями, подумать о том, чтобы часть дохода от станции шла в местный бюджет", - считает Давид Мирцхулава.

Показательная история еще в конце 80-х годов произошла с еще одной станцией, которую собирались построить в Сванети - Худони ГЭС. Ее мощность должна была в несколько раз превышать возможности соседки на реке Ингури.

Власти в Грузии не раз задумывались над тем, чтобы возобновить проект Худони ГЭС. Но каждый раз находятся те, кто активно выступает против - и среди местных жителей, и среди политиков.

Масштабный проект начали осуществлять еще в 1979 году. Были проведены сложнейшие работы в горах, заложен фундамент. Так прошло десять лет, а в 1989 году проект остановили – из-за протестов "зеленых" движений, которые уже появились в то время в Грузии. Кстати, одним из активистов, выступавших против строительства Худони, был молодой Зураб Жвания – через 15 лет, после "революции роз", он стал премьер-министром и напрямую столкнулся с необходимостью решать проблему дефицита электроэнергии в стране.

© photo: Sputnik / Andrei Solomonov Строительство водоотводного тоннеля Худони ГЭС - шестой по счету гидроэлектростанции на реке Ингури

Похоже, что с тех пор власти переосмыслили вопрос энергетической независимости, а вот большая часть общественности быстро забыла, каково это - сидеть без света.

А для нормального экономического развития Грузии нужны новые станции, которые будут вырабатывать дополнительно два-три миллиарда кВт/ч.

Член совета директоров Ингури ГЭС Джони Чания отвечает противникам ГЭС: "Возьмем одну из самых развитых и экологически чистых стран – Швейцарию. Я не раз там бывал, и знаете, как много там ГЭС? Так что всех людей, которые хотят жить в развитой и экологически чистой стране, при этом протестующих против строительства ГЭС, я бы с удовольствием послал на очень интересную экскурсию. В Швейцарию".