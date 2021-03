О чем пишут грузинские газеты: Грузии снова потребуется локдаун?

Европа обсудит вопрос Грузии 16 марта в Брюсселе, и к этому времени в интересах страны, чтобы правящая партия и оппозиция договорились. Политологи не возлагают на это оптимистических ожиданий - по их мнению, в течение двух недель стороны должны как минимум достичь компромисса, чего на данном этапе не наблюдается, пишет газета "Резонанси".

photo : press-service of the Parliament of Georgia