О чем пишут грузинские газеты: Грузии снова потребуется локдаун?

Договорятся ли власть и оппозиция до визита в Брюссель, сможет ли Грузия выдержать очередной удар пандемии коронавируса, угрожает ли стране локдаун из-за того, что процесс вакцинации затягивается, - главные темы в грузинской прессе

Смогут ли власть и оппозиция договориться?

Европа обсудит вопрос Грузии 16 марта в Брюсселе, и к этому времени в интересах страны, чтобы правящая партия и оппозиция договорились. Политологи не возлагают на это оптимистических ожиданий - по их мнению, в течение двух недель стороны должны как минимум достичь компромисса, чего на данном этапе не наблюдается, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что медиаторы не начнут первую встречу с обсуждения тяжелых вопросов, таких как проведение внеочередных выборов, на котором настаивает оппозиция.

"Главная задача Евросоюза, чтобы диалог между сторонами продолжился. Естественно, в течение двух недель по всем вопросам не договорятся, но процесс начнется. Первая встреча исходя из функции медиации не начнется с рассмотрения сложных вопросов. Медиаторы постараются начать с легко достигаемых тем – это избирательная система и проблемы, связанные с выборами. То есть первая встреча будет посвящена рассмотрению избирательной системы, и у "Мечты" есть, что сказать на эту тему", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, "Грузинская мечта" заявит, что она готова изменить избирательную систему, но для этого нужны конституционные поправки, которые смогут принять, если только оппозиция войдет в парламент.

"А оппозиция в сложном положении, поскольку категорически требует проведения внеочередных выборов, а так диалог не состоится", - сказал Дзабирадзе. © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Грузинская оппозиция пригрозила властям бойкотом выборов в органы местного самоуправления

Политолог Корнелий Какачия также считает, что диалог не состоится, если власть и оппозиция начнут махать "красными линиями".

"Поэтому, в первую очередь, нужно снять красные линии. Достигнуть соглашения по всем вопросам за две недели не смогут. Должны поднять такие вопросы, по которым можно достигнуть компромисса, и таким является избирательная система. Наверное, внеочередные выборы будут последним вопросом… Но, если не будет компромиссов, усилия медиаторов не помогут. Пока уступок не видно – обе стороны на жестких позициях", - сказал Какачия газете "Резонанси".

Сможет ли Грузия выдержать очередной удар пандемии?

С момента открытия регуляций суточный показатель COVID-19 снова растет - точной даты ввоза вакцины мы до сих пор не знаем, а между тем из-за распространения новых штаммов миру угрожает четвертая волна. Что нас ждет в условиях, когда у нас еще нет главного оружия и экономика, по мнению экспертов, еще одного удара не выдержит, пишет газета "Резонанси".

"На мой взгляд, экономика страны не выдержит еще одного удара и волны, потому что государство в прошлом году взяло кредит в объеме около 10 миллиардов лари и смогло оказать какую-то одноразовую помощь, а в этом году стране взять кредит будет сложнее, потому что внешний долг приблизился к отметке 60%. Это чрезвычайный показатель – выше него кредиты не выдаются, во всяком случае льготные. Поэтому экономика страны, конечно, не выдержит, тем более, когда в январе ВВП сократился на 11,5%, поэтому ситуация может ухудшиться", - сказал политолог Ника Читадзе газете "Резонанси".

Политолог видит проблему в том, что определенные ограничения в стране сняты, а вакцинация еще не началась, хотя ввоза вакцины ждали ее в конце февраля.

"На мой взгляд нужно было сначала начать вакцинацию и потом открыть экономику. Основанием для оптимизма служит то, что определенные проекты вошли в эксплуатацию", - сказал Читадзе.

Политолог отметил, что из-за пандемии в Грузии потеряли работу около 300 тысяч человек, на восстановление которых понадобится, по его расчетам 3-4 года.

"Ресурсы на исходе, и выдача компенсаций на фоне последующей волны будет намного сложнее, к чему добавляется и рост цен на продукты, люди тратят более 70% дохода на питание. До сих пор у населения была возможность получить льготы на электроэнергию и газ – сегодня это будет значительно сложнее. Цены растут и на топливо, что повлечет рост цен на транспорт. С одной стороны, отмена льгот и, с другой - рост цен вызовут недовольство людей существующим сегодня в стране социально-экономическим положением", - сказал Читадзе.

Запоздавшая вакцинация создаст серьезную проблему в Грузии

Запоздавший процесс вакцинации резко ухудшил ожидания как в секторе здравоохранения, так и в экономике, которая оказалась заложницей пандемии. Бизнесмены опасаются, что страна снова может пойти к локдауну. На фоне того, что весь мир вовлечен в процесс вакцинации и фактически находится на этапе победы над коронавирусом, Грузия, которая сильно отстает в борьбе с эпидемией, не смогла шагать в ногу с этим процессом, пишет газета "Резонанси".

Бизнесмен Давид Бегиашвили считает, что запоздавшая вакцинация создаст серьезную проблему экономическим субъектам, сектору здравоохранения в целом и населению, которое ежедневно становится жертвой эпидемии.

"Для такой страны с небольшой экономикой, как наша, отсрочка вакцинации будет иметь достаточно серьезные последствия. Я не могу выделить отдельно какую-то одну отрасль, мы ожидаем проблемы по всем направлениям. Страна находится перед большим риском, потому что вопрос вакцинации не решен государством. Как правило, это плохо сказывается на экономике, вызывает панику и отрицательно повлияет на состояние бизнеса. Я вижу риск того, что стране снова может потребоваться локдаун", - сказал Бегиашвили газете "Резонанси".

По словам бизнесмена, в этом процессе должны совместно участвовать все и при необходимости привлечь коммерческие структуры и разрешить им ввозить вакцину.

"Здоровье людей в опасности, это вопрос жизни и смерти. То, что происходит, - это вина непрофессионализма, и в конечном итоге страдает вся экономика и бизнес. Никто не может делать прогнозов из-за неопределенности. Все это напрямую связано друг с другом. Очевидно, что национальная валюта тоже в опасности. У нас многосторонняя проблема, потому что процесс вакцинации запаздывает", - сказал Бегиашвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"