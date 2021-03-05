Грузия в режиме ожидания – почему страна до сих пор без вакцины от COVID-19?

Грузия в феврале ожидала первую партию вакцины от COVID-19. Ее особенно ждали медики, которых должны были привить первыми. Но вакцины все еще нет, хотя власти уверяют, что часть вакцины прибудет в конце марта, а другая - в мае. В вопросе разбиралась колумнист Sputnik

Население в Грузии разделилось на две группы: одна часть с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса, а другая - антиваксеры - уверена, что вакцина бесполезна. При этом обе категории одинаково выражают недовольство и винят правительство в том, что в борьбе с пандемией оно работает безответственно и неэффективно.

Почему нет вакцины?

В конце февраля Грузия не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer – каких-то 29 тысяч доз. Ими должны были вакцинироваться те медработники, которые имеют непосредственный контакт с инфицированными пациентами.

Как уверяют в правительстве, страна всячески подготовилась к получению данной вакцины – доставила 50 тысяч специальных шприцев, мобилизовала специальные холодильники, подготовила девять медицинских учреждений, переподготовила персонал. Однако вакцины в стране до сих пор нет.

В ответ глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявил, что на рынке серьезный дефицит и в буквальном смысле "идет третья мировая война вакцин".

Тем временем Грузия, по словам властей, продолжает сотрудничать с платформой COVAX, которая должна помочь в получении вакцины. Страна также ведет переговоры непосредственно с компаниями-производителями Pfizer, AstraZeneca, Moderna и рядом других производителей. Но кроме обещаний пока ничего не получила.

В планах Грузии было вакцинировать до мая 200 тысяч человек, а с июня начать массовую вакцинацию. Однако насколько стране удастся реализовать задуманное, остается неизвестным. До конца мая страна должна получить от 180 тысяч до 300 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca. Хотя в этом многие эксперты серьезно сомневаются.

Скандал и обвинения

Вопрос с вакцинацией перешел в настоящий скандал после того, как в одном из грузинских СМИ со ссылкой на платформу COVAX была обнародована информация о том, что причиной непоставки вакцины компании Pfizer в Грузию в феврале стало несоответствие страны установленным критериям.

Данную версию категорически опровергли в Минздраве Грузии и заявили, что дополнительные требования Pfizer к Грузии никак не связаны с технической готовностью страны получить вакцину, они связаны с финансовой перестраховкой. В Минздраве страны не исключили, что во время перевода текста платформы COVAX была допущена какая-то ошибка. Ведомство связалось с COVAX и попросило разъяснить заявление, появившееся в грузинском агентстве.

После ответа представителей COVAX, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе выступила с резким заявлением и отметила, что Грузия может подать в суд на платформу за распространение информации о том, что якобы страна не была готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам. Речь идет "репутационных рисках", заявила министр, добавив, что во всей переписке, начатой с платформой с сентября, не было никаких указаний о том, что Грузия в чем-то ошиблась. Тикарадзе отметила, что платформа один раз уже оказалась в подобной ситуации, когда Босния подала на нее жалобу.

Грузия, по заявлению властей, уже перечислила COVAX-платформе 575 тысяч долларов. В центре по контролю заболеваний Грузии уверяют, что первая партия вакцины с COVAX-платформы поступит в этом месяце и вакцинация начнется. Предположительно, это будет вакцина AstraZeneca.

Novavax и Грузия

В свою очередь COVAX на фоне разразившегося скандала поспешила с предложением новой вакцины Novavax. Грузинский Минздрав практически сразу же выразил заинтересованность этим препаратом, и вскоре глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что до июня Грузия получит один миллион доз данной компании. По сведениям Церцвадзе, вакцина Novavax предполагает две прививки на человека, так же как AstraZeneca и Pfizer.

Нет китайской вакцине!

Между тем замглавы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе считает, что Грузии стоило начать процесс вакцинации от коронавируса китайской вакциной.

Два месяца назад грузинские эпидемиологи заявили о готовности завезти в Грузию китайскую вакцину, однако в стране поднялся ажиотаж, после чего министр здравоохранения исключила вероятность ввоза китайской вакцины.

Ажиотаж вокруг этой темы не утихает по сей день. Гражданские активисты и эксперты сферы здравоохранения проводят акции протеста с требованием завезти вакцину, но только не китайскую, заявляя, что "грузины не подопытные кролики".

Грузия могла сама производить вакцину

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает, что Грузия в ближайшем будущем вакцину, скорее всего, не получит. При этом, по его словам, у Грузии был шанс не только получить российскую вакцину "Cпутник V", но и производить ее самой.

"Россия была готова предоставить технологию по производству вакцины странам, имеющим такие возможности. Учитывая научно-техническую базу Грузии, Институт бактериофага, выпускающий лекарства и другие средства, Грузия вполне могла освоить технологию производства "Спутник V" и обеспечить не только себя, но и поставлять в соседние страны. Однако этому серьезно начали противодействовать определенные силы", - заявил Арно Хидирбегишвили.

Политолог считает, что когда дело касается выживания нации, политические мотивы должны отойти на второй план. Ведь многие страны, которые сильно отличаются от России политическим курсом, уже приобрели "Спутник V", доказавшую свою эффективность, утверждает эксперт.

Почему в Грузию не может поступить российская вакцина?

Политолог Арчил Сихарулидзе утверждает, что страна ошиблась, когда полностью понадеялась на платформу COVAX, считая ее партнером Европейского союза номер один. Тем временем COVAX, по его словам, просто-напросто не выполнила свои обязанности и передала вакцины другим странам, а Грузия оказалась у "разбитого корыта".

"Это произошло из-за того, что некоторые наши неадекватные прозападные коллеги вместо того, чтобы продвигать идею вакцинации любыми способами, продвигали геополитические измерения. И в итоге вышло, что не могут получить вакцину от COVAX и не могут купить "Спутник V", - сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам Сихарулидзе, на сегодняшний день результат таков - богатые страны уже вакцинируются, часть Евросоюза ждет до сих пор, а Грузия грозится подать жалобу на платформу. По мнению политолога, это классический пример того, что страна должна развивать новые идеи, что-то создавать сама, "а не смотреть в рот Западу".

"Сейчас они планируют купить какой-то корейский, китайский и индийский мусор вместо того, чтобы купить российский "Спутник V", который доказал свою состоятельность на научном уровне. Но, поскольку наши псевдопрозападные люди столько грязи вылили на вакцину "Спутник", на это вакцинационный рынок, что не могут вновь начать рассматривать вопрос "Спутника", - отметил Сихарулидзе.

Вопрос приобретения "Спутника", по словам политолога, рассматривают даже в Германии. "А наша политэлита настолько глупа, что неспособна приобрести "Спутник". Мы, как попрошайки, вынуждены ждать COVAX", - сказал Сихарулидзе.

Недоверие к "Спутнику" Сихарулидзе объясняет тем, что на Западе были определенные круги людей, которые, стремясь занять свое место на рынке, хотели дискредитировать "Спутник V".

"А когда Ланцет опубликовал статью о том, что Россия за три месяца сделала то, что даже Гарвардские институты делают целый год, эти люди оказались перед научным фактом, что "Спутник V" на 91% эффективен", - отметил Сихарулидзе.

Сихарулидзе уверен, что Грузия не должна была ждать только платформы COVAX, а попытаться закупить и "Спутник", а также другие вакцины.

"Можем не успеть"

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе считает, что Грузия до сих пор не получила вакцину от коронавируса из-за безответственности лиц, которые отвечают за весь этот процесс. Что касается платформы COVAX, то Сургуладзе тоже придерживается мнения, что Грузия не должна была надеяться только на нее.

"COVAX даст нам миллион 400 тысяч доз, а нам нужно еще 2,5 -3 миллиона доз. Только вчера замминистра иностранных дел Грузии поехал в Индию договариваться о таких поставках. А где они были до сих пор?.. То есть они только позавчера начали реальную активность?" - задался вопросом Сургуладзе

Он привел в пример Израиль, который является мировым лидером по скорости вакцинации населения от коронавируса: там, по данным Минздрава страны, полностью вакцинированы уже 30% всего населения. "Премьер-министр Израиля Нетаньяху лично 17 раз летал в США и встречался с производителями. "Вот это работа", - говорит Сургуладзе.

Что касается Индии, по словам эксперта, индийская биохимическая лаборатория "Серум", которая, кстати, находится под патронажем AstraZeneca, считается одной из самых сильных компаний по производству вакцин. Она производит не только вакцину от коронавируса, но и вакцины от гриппа и другие детские прививки.

"Украина купила 12 миллионов доз индийской вакцины, - говорит Сургуладзе. - Это AstraZeneca. Какая разница, где выпускают? В Индии есть очень хорошие компании, даже лучше, чем в Европе".

Грузии на закупку вакцины надо всего 50 миллионов евро и у правительства есть эти деньги, утверждает Сургулдзе. Но если в стране к этому вопросу не отнесутся профессионально, то Грузия не сможет достичь популяционного иммунитета до лета 2022 года, опасается эксперт.