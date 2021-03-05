О чем пишут грузинские газеты: угрожает ли Грузии массовая психопатия?

Сможет ли грузинская оппозиция угомонить гражданских активистов, которые не собираются прекращать акции протеста, пытается ли оппозиция втянуть людей в психопатию и начнет ли экономика Грузии восстанавливаться во второй половине года - главные темы в грузинской прессе

Угомонит ли оппозиция гражданских активистов?

Оппозиция до начала переговоров замедляет накал протестов. Последние два дня не проявляют активности в этом отношении и молодые люди, принимающие участие в антиправительственных митингах, называющие себя гражданскими активистами. Однако некоторые из них заявили, что не будут менять повестку дня и продолжат уличный протест, утверждая, что не имеют отношения к оппозиционным партиям, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе отметил, что на гражданских активистах прямого влияния оппозиции не видно, хотя считает, что их большая часть – партийные.

"Фактически они действуют так, как молодежное крыло той или иной партии. Возможно, кто-то в виде исключения действительно непартийный, но в основном они партийные. Соответственно, когда оппозиция решила приостановить уличные протесты на две недели, что, по моему мнению, правильное решение, было ожидаемо, что эта часть гражданского сектора приостановит активность. Это еще раз доказывает, что между ними и политическим силами нет никакой разницы", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Аналитик Гия Абашидзе придерживается такого же мнения и не считает собравшихся на проспекте Руставели классическими гражданскими активистами.

"Они партийные ответвления "Нацдвижения" – кто-то нанят, а кто-то имеет свои экономические интересы, поэтому называть их гражданскими активистами для меня категорически неприемлемо. Они партработники, которые действуют деструктивно на улице. "Нацдвижение" приостановило активность партработников из-за того, что, по большой вероятности, какой-нибудь иностранный дипломат или политик дал дружеский совет, что до завершения переговоров этого нельзя делать. В развитых демократических странах гражданский активизм подразумевает, что они абсолютно дистанцированы от любой партии. Политика их вообще не интересует… Но когда гражданский активист привязан к любой политической партии, он становится партработником", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

Вакханалия или заговор против народа

Специалист по политическому маркетингу, профессор Кахабер Джакели призывает политические партии серьезно подумать о том, как выйти из этого так называемого заговора против собственного народа, пишет газета "Резонанси".

"Сегодняшний политический рынок меньше выделяется инновациями, а политические силы используют старые изжившие себя методы, которые грузинский народ уже видел и которые ему наскучили. Оппозиция выделяется в этом направлении, говоря, что они являются хранителями Грааля и Грааль находится только в их руках. Пытаются привлечь внимание населения с помощью агрессивного политического маркетинга, использует самые уродливые формы общения, и пытается вовлечь большую массу людей в психопатию, искусственно создает политический бренд, пытается доказать, что борется не с обычным лицом, с кем-то вроде Кобахидзе или Гарибашвили, а борется с мировой олигархией в лице Бидзины Иванишвили. Это тоже психопатия", – сказал Джакели газете "Резонанси".

Профессор отметил, что уличной борьбой создать новый политический бренд и нового лидера, за которым все последуют, невозможно.

"Выбор Ники Мелия лидером ["Нацдвижения"] тоже был ошибкой... На этом этапе привести Мелия вместо Вашадзе означало закрыть дипломатическую политику и продолжить агрессивную политическую борьбу. Политический рынок Грузии слаб для такой борьбы, тем более что долгосрочное психологическое возбуждение политического рынка и манипуляция агрессивной маркетинговой стратегии может привести к катастрофе. То есть государство может скончаться, а мы все будем сумасшедшими", - сказал он.

По словам Джакели, сегодняшней стратегией правящей партии, как видно, является в определенной степени долгосрочное сохранение политического рынка и оборонительная маркетинговая стратегия, для которой нужны большие финансовые ресурсы.

"Так что в борьбе политических акторов, чтобы не превратиться в собрание сумасшедших, призываю политические силы сохранять политическое спокойствие, соблюдать определенные правила, серьезно задуматься над тем, как выйти из этой вакханалии, которая называется заговором против собственного народа, а страну пусть не превращают в один большой медицинский эксперимент, так как грузинскому народу сегодня нужно только спокойствие", - заключил профессор.

Когда восстановится экономика?

Экономика Грузии начинает медленно восстанавливаться. Исправить показатель экономического спада будет сложно и растянуто во времени, но со второй половины 2021 года может выявиться положительная тенденция, а до тех пор нас ждет очень неблагоприятная ситуация, пишет газета "Резонанси".

Оптимистично настроен аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии Шота Гулбани, который считает, что если не будет третьей волны коронавируса и не будет объявлен еще один локдаун, тогда к концу года экономика Грузии начнет восстанавливаться.

"В январе экономика сократилась на 11,5% – это было естественной и логической данностью, так как этот показатель сравнивается с тем же периодом прошлого года. Ни для кого не сюрприз, что экономика сократилась бы. Наоборот, я удивлен, что не было еще большего спада. Что касается экономических показателей следующего месяца – я настроен оптимистично, а к концу года у меня больше надежд на оживление в бизнесе и оздоровление в целом экономической картины", - сказал Гулбани газете "Резонанси".

При этом аналитик отметил, что, конечно, никто не питает иллюзий, что бизнес сразу же восстановится, но если все откроется, то к концу следующего года будет возможным восстановить ущерб, который бизнес понес в течение 2020 года.

"В этом году рост в 4,3% совершенно реален. Это ожидание не является преувеличенным, но это только в том случае, если не придется снова объявлять локдаун. Если ударит третья волна, естественно рост экономики в 4,3% не ожидается. Но если мы будем хорошо управлять эпидситуацией и экономика оздоровится, запланированные параметры будут выполнены", - сказал Гулбани.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"