Межпартийные склоки – болезненный симптом грузинской политической пандемии

Основное внимание грузинской прессы вращалось на минувшей неделе вокруг ареста Ники Мелия, новых поворотов в отношениях власти и оппозиции и попыток придать политическую окраску скандалу, вызванному очередным срывом ввоза вакцины от коронавируса

Тема вакцинации сегодня, пожалуй, самая обсуждаемая не только в Грузии, но и во всем мире. Жителей планеты волнует, насколько вакцины эффективны и безопасны. Не стали ли прививки, как и сам коронавирус, поводом для активизации геополитических игрищ и интриг? И не в этом ли кроются причины острого дефицита чудодейственных препаратов?

В условиях Грузии проблема, вдобавок, усугубляется внутренними наслоениями. Оппозиционные партии, похоже, не прочь использовать вакцинацию в качестве универсального политического компромата. Тема вакцины, словно лавина снесет действующую власть, - грозно предостерегает в "Ахали таоба" (1.03) конституционалист Леван Алапишвили. Но насколько все серьезно?

"Вакцинное чаепитие"

Нельзя не признать – в эпоху коронавируса недовольство, связанное с вакцинацией, приобретают болезненный характер. Ведь протест касается не набивших оскомину амбиций отдельных лидеров, а важных аспектов жизни всего затравленного пандемией общества. От здоровья человека до оздоровления экономики и полноценного осуществления демократических свобод.

Вакцина становится важнее визы, - предупреждает "Резонанси" (2.03). Что, между прочим, обесценивает одно из бесспорных завоеваний нынешней власти – безвизовый въезд в страны Евросоюза. Ведь вакцины у Грузии нет, и никто не знает, когда ее завезут. Оппозиционные политики охотно используют это упущение. Возможно, одной из причин ухода в отставку Георгия Гахария стала вакцина, - прозрачно намекает Серго Чихладзе. Под огонь критики попали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, эпидемиолог Тенгиза Гамкрелидзе ("Ахали таоба", 2.03).

А глава лейбористов Шалва Нателашвили, не церемонясь, называет мошенником директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе ("Резонанси", 5.03). Пошли слухи, будто он лоббировал китайский препарат. Пришлось разъяснить, что больница никак не связана с вопросами ввоза (5.03). Но фон-то, фон! Ведь вакцины в стране нет вообще никакой.

Грузия – не исключение. Эта тема служит яблоком раздора и за рубежом. Так, президент Словакии публично осудила премьер-министра страны за решение закупить российский "Спутник-V" ("Сакартвелос Республика", 5-7.03). Трудно поверить, что газета "Грузия и мир" (3-9.03), тем не менее, отважилась открыто упрекнуть грузинское руководство в нежелании рассмотреть вопрос российской вакцины. Остальные издания оказались более сдержанными.

Правда, "Резонанси" не стала срывать, что, к примеру, в Боливии, получившей поворот от ворот других производителей, 20% населения привьют "Спутником" ("Резонанси", 4.03). Мимоходом меж строк, было сказано и о том, что вакцина эта получила положительный отзыв в Евросоюзе (2.03). Впрочем, нетрудно представить сколь неоднозначной стала бы реакция грузинского общества. Особенно при наличии огромного числа скептиков в отношение вакцинации в целом.

Не исключено, именно в расчете на это платформа "Ковакс" попыталась переложить ответственность за срыв поставок западных вакцин на грузинскую сторону ("Ахали таоба", 3.03). Оппозиция, безусловно, могла бы активней разыграть эту карту. Однако тут последовало возражение ВОЗ – правительство Грузии выполнило все обязательства. То же подчеркнула посол США Келли Дегнан ("Сакартвелос Республика", 5-7.03).

Просто поговорить – можно, договориться – вряд ли

Обстановка в стране действительно непростая. И неконструктивная. Интерес у оппозиции один – прийти во власть, - считает профессор Ладо Папава. – Чем тяжелее окажется социальный фон и сильнее протест населения из-за экономического кризиса, тем в более выигрышном положении она себя сочтет ("Квирис палитра", 1-7.03). С другой стороны, прецедент Капитолия вселил решимость в новое грузинское правительство. Арестом Ники Мелия власть продемонстрировала жесткую линию. Однако, как пишет газета, подтвердилась древняя мудрость: "что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку". "Мечту" ждут проблемы из Вашингтона, - не сомневается политолог Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 3.03). И признаки этого уже налицо.

Западу все подали как арест оппозиционного лидера, - объясняет ситуацию эксперт Рамаз Сакварелидзе. А иностранцам, - продолжает мысль политолог Вахтанг Дзабирадзе, - трудно поверить, что политик отказался платить залог по решению суда. Да еще вызывающе заявлял: "Не сможете меня арестовать!" ("Квирис палитра"). Вроде бы, оппозиция получила долгожданный шанс ответить массовыми протестами. Но общественность ни одну из позиций не поддержала. И даже эксперты, в целом, воздерживаются от многообещающих прогнозов.

Нику Мелия освободят через два-три дня, - тем не менее, уверенно пообещал лидер "Свободной Грузии" Каха Кукава ("Ахали таоба", 3.03). Только прошла неделя, и ничего не изменилось. Робкую надежду вселил визит в Тбилиси президента Евросовета Шарля Мишеля. Однако стоило ему пересечь границу, как стороны столкнулись вновь ("Резонанси", 4.03). "Оказали гостю уважение, обманули и отпустили", - с горечью заметил Вахтанг Дзабирадзе (3.03). Просто так поговорить нетрудно, согласен Рамаз Сакварелидзе, но договориться – нереально (3.03).

Козырный туз бессилен перед "джокером"

Нельзя соглашаться на плебисцит – Иванишвили всех подкупит! – призывает из Киева своих сторонников экс-президент Михаил Саакашвили ("Ахали таоба", 5.03). Но как тогда быть? Тем более, общественность насильственные методы давно за политику не считает. Оппозиция сознательно хочет овладеть рычагами путем революции, чтобы первые 4 года оставаться вне контроля, - подозревает "Квирис палитра". Однако грузинское общество помнит, что ему принесла однажды бесконтрольная власть.

Наблюдатели не исключают, что при таких обстоятельствах детище Саакашвили – "Единое национальное движение" может отказаться от участия в местных выборах. Это, конечно, может привести к обострению кризиса. Вместе с тем, малые партии постепенно начинают понимать, что под крылом националов они упрутся в тупик. "Европейские социалисты" даже самоуверенно заявили, что их рейтинг выше, чем у ЕНД ("Ахали таоба", 4.03).

"Мы и власти не позволим разгромить "Нацдвижение", и националам не дадим убрать Иванишвили", - уклончиво изложил позицию лидер "Гирчи" Яго Хвичия (4.03). Выбор у малочисленных и низкорейтинговых партий, признаться, не велик: они вынуждены играть по чужим правилам, так как своих у них нет. Нет идеологии, сознательного и грамотного электората.

Тем не менее, начало процессу, похоже, положено, и стало яснее просматриваться, кто есть кто. Отошла на второй план показная солидарность. Политолог Ника Читадзе откровенно признал, что такие люди, как Тако Чарквиани и Нино Бурджанадзе наносят ущерб оппозиции. А Тамар Черголеишвили назвала Чарквиани "клоунессой" ("Рензонанси", 1.03).

Общественность перестала равнодушно пропускать мимо ушей заявления некоторых утративших самоконтроль политиков. Примечательна в этом смысле публикация журналиста Нугзара Попхадзе в "Сакартвелос Республика". Автор со ссылкой на публичные источники подробно и едко проанализировал противоречивые высказывания и Тако Чарквиани. Включая лицемерную попытку подать себя обществу в амплуа диссидента и борца за справедливость…

Кажется, за игровым политическим столом настала, наконец, пора открывать карты.

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