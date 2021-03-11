Избирательная реформа Грузии готова: подробности проекта поправок

Законопроект предполагает основательную избирательную реформу, которая касается как формирования избирательных комиссий, так и самой процедуры выборов

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало проект поправок в Избирательный кодекс Грузии, представляющий собой результат договоренностей между правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и партией "Граждане".

Законопроект предполагает основательную избирательную реформу, которая касается как формирования избирательных комиссий, так и самой процедуры выборов.

Избирательные комиссии

Согласно законопроекту, Центральная избирательная комиссия будет состоять из 17 человек вместо 11, как это предусмотрено действующим законодательством.

При этом из 17 членов комиссии восемь будет назначать парламент по представлению президента Грузии сроком на пять лет, а девять – партии.

Представить члена ЦИК могут партии, которые участвовали в парламентских выборах и получили депутатские мандаты или получают финансирование из бюджета Грузии, а также партии, имеющие как минимум одного действующего члена парламента.

Если партий будет больше девяти, то приоритетными будут те партии, которые получают больше финансирования. В действующем законодательстве представительство партий в ЦИК зависит только от наличия у партий представительства в парламенте.

Меняется и принцип выбора председателя ЦИК – кандидатуру будет представлять президент из выбранных парламентом членов ЦИК, а после за него должны проголосовать не менее двух третей членов комиссии. В действующем законодательстве у ЦИК есть выбор из трех кандидатов, представляемых также президентом Грузии.

Решения ЦИК будет принимать большинством голосов, как это и прописано в действующей версии Избирательного кодекса. Исключения составят лишь вопросы по выборам – упразднение результатов голосования, пересчет голосов и так далее. А вот для принятия вопросов по выборам, согласно новой версии проекта, понадобится согласие не менее двух третей членов ЦИК.

Согласно поправкам, увеличится и состав окружных комиссий с 11 до 17, при этом восемь членов комиссии будет назначать ЦИК Грузии, как и раньше, а партии получат право назначить к выборам девять представителей вместо шести.

При этом в проекте появился четко прописанный запрет на размещение окружных комиссий в зданиях администрации губернатора, сакребуло (горсовета), мэрии, партии, суда, полиции и СГБ.

Также партиям будет запрещено открывать свои избирательные штабы в тех зданиях, где будет работать окружная комиссия.

Меняется и принцип формирования участковых избирательных комиссий. Если по действующему законодательству участковая избирательная комиссия состояла из 12 членов, то теперь на участке будет семь человек, где зарегистрировано до 300 избирателей и на каждые дополнительные 300 избирателей будет добавляться один член комиссии. При этом всех членов комиссии будет назначать окружная комиссия голосованием.

Кроме того, представители партий в комиссиях теперь будут получать зарплату только в том случае, если у партии есть представители в парламенте, ей полагается финансирование из бюджета и партия получила мандат на прошлых парламентских выборах.

Предвыборная агитация

Согласно законопроекту, агитация во время предвыборной кампании будет запрещена всем чиновникам в рабочее время или если они исполняют свои обязанности.

Также вводится запрет на агитацию для сотрудников юридических лиц публичного права, сотрудников государственных или районных некоммерческих юридических лиц, детских садов и школ в рабочее время или во время исполнения служебных обязанностей.

Также с 25 метров до 100 расширяется запрет на агитацию у избирательных участков в день выборов. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.

Итоги выборов

Согласно представленным поправкам, избирательные комиссии больше не смогут исправлять протоколы после опечатывания, печати и подписей под протоколом всех членов комиссии. И исправить протокол участковая избирательная комиссия теперь сможет только с разрешения окружной комиссии вместе с распоряжением о пересчете голосов.

Также увеличен срок подведения итогов выборов. Теперь ЦИК Грузии должен подвести итоги не на 19 день после выборов, а на 25-й.

Кроме того, согласно законопроекту, увеличивается и срок рассмотрения жалоб на всех уровнях избирательных комиссий.

При этом жалобы теперь можно будет подавать как в письменной, так и в электронной форме.

Как заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, поправки в Избирательный кодекс будут отправлены на рассмотрение БДИПЧ/ОБСЕ и не будут приняты до получения замечаний и рекомендаций.