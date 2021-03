Избирательная реформа Грузии готова: подробности проекта поправок

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало проект поправок в Избирательный кодекс Грузии, представляющий собой результат договоренностей между правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и партией "Граждане".

Законопроект предполагает основательную избирательную реформу, которая касается как формирования избирательных комиссий, так и самой процедуры выборов.

Согласно законопроекту, Центральная избирательная комиссия будет состоять из 17 человек вместо 11, как это предусмотрено действующим законодательством.

При этом из 17 членов комиссии восемь будет назначать парламент по представлению президента Грузии сроком на пять лет, а девять – партии.

Представить члена ЦИК могут партии, которые участвовали в парламентских выборах и получили депутатские мандаты или получают финансирование из бюджета Грузии, а также партии, имеющие как минимум одного действующего члена парламента.

Если партий будет больше девяти, то приоритетными будут те партии, которые получают больше финансирования. В действующем законодательстве представительство партий в ЦИК зависит только от наличия у партий представительства в парламенте.

Меняется и принцип выбора председателя ЦИК – кандидатуру будет представлять президент из выбранных парламентом членов ЦИК, а после за него должны проголосовать не менее двух третей членов комиссии. В действующем законодательстве у ЦИК есть выбор из трех кандидатов, представляемых также президентом Грузии.

Решения ЦИК будет принимать большинством голосов, как это и прописано в действующей версии Избирательного кодекса. Исключения составят лишь вопросы по выборам – упразднение результатов голосования, пересчет голосов и так далее. А вот для принятия вопросов по выборам, согласно новой версии проекта, понадобится согласие не менее двух третей членов ЦИК.

Согласно поправкам, увеличится и состав окружных комиссий с 11 до 17, при этом восемь членов комиссии будет назначать ЦИК Грузии, как и раньше, а партии получат право назначить к выборам девять представителей вместо шести.

При этом в проекте появился четко прописанный запрет на размещение окружных комиссий в зданиях администрации губернатора, сакребуло (горсовета), мэрии, партии, суда, полиции и СГБ.

Также партиям будет запрещено открывать свои избирательные штабы в тех зданиях, где будет работать окружная комиссия.