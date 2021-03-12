Пашинян потеснил военных: как Армения выйдет из политического тупика

Оппозиция в Армении снова готовится к протестам. С тем же требованием – отставка Никола Пашиняна. А сам он одержал тактическую победу: добился увольнения главы Генштаба Оника Гаспаряна

ТБИЛИСИ, 12 мар - Sputnik. Военные считают увольнение Оника Гаспаряна антиконституционным. Пашинян тоже упирает на закон — армия не должна вмешиваться в политику. Кто нарушает конституцию и близок ли выход из политического тупика, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Политический арбитр

"Военный переворот в Армении провалился", "Никол Пашинян обыграл военных", "Армия под колпаком премьера" — кричали заголовки армянских газет после отставки главы Генштаба генерал-полковника Оника Гаспаряна.

Противостояние военных и главы правительства тянулось две недели. Никто не хотел уступать. Генералы призывали Пашиняна добровольно уйти в отставку после "поражения в войне за Нагорный Карабах". Премьер обвинял Генштаб в попытке переворота и напоминал, что конституция запрещает армии вмешиваться в управление страной.

На сторону военных встала оппозиция — она с ноября добивается отставки Пашиняна. Противники премьера из коалиции "Движение по спасению Родины" требовали от военных решительных действий. Однако против выступил президент Армен Саркисян.

Армения — парламентская республика, и власть сосредоточена в руках премьер-министра. Но президент взял на себя функции арбитра, иначе конфликт затянулся бы на более длительный срок. Саркисян выслушал и премьера, и генералитет, но сам занял нейтральную позицию.

Оппозиция рассчитывала, что президент обжалует указ Пашиняна об отставке военачальника. Звучали призывы обратиться в Конституционный суд за разъяснениями. В армии говорили, что увольнение главы Генштаба противоречит закону "О военной службе и о статусе военнослужащего".

Президент поступил по-другому. Он не стал открыто конфликтовать с Пашиняном, но и не подписал указ об отставке главы Генштаба. Противники премьера расценили это как его поражение. Гаспарян продолжил руководить военным ведомством.

Загвоздка в конституции

Премьер-министр апеллировал к основному закону. По конституции, если президент не подписал указ в течение трех дней, он автоматически вступает в силу. Это означает, что с юридической точки зрения Оник Гаспарян давно не глава Генштаба.

"Хочу поблагодарить господина Гаспаряна за его заслуги перед Арменией", — попытался сгладить конфликт Пашинян, представляя нового кандидата.

Гаспарян не признал поражения. Он намерен обратиться в административный суд за разъяснением, правомочен ли Пашинян увольнять военных. "Я продолжу службу Родине и армянскому народу в ином статусе", — уверил сторонников генерал-полковник.

Казалось, выход из тупика найден. Но оппозиция обрушилась на президента. Саркисяна обвинили в предательстве и поддержке премьера. "Он поступил как Понтий Пилат. Умыл руки", — заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян на очередной протестной акции в Ереване.

Союзники премьера из парламентского блока "Мой шаг" убеждали оппозицию не идти на новое обострение. Президент, в свою очередь, пригласил Пашиняна и членов коалиции "Движение по спасению Родины" на совместную встречу. Повестка переговоров неизвестна, но назначена дата — 13 марта.

Возглавить Генштаб предложили Артаку Давтяну. Он уже занимал этот пост, однако прошлым летом Пашинян отправил его в отставку — за пышную свадьбу сына в период карантина.

Давтян перешел на работу в Военно-промышленный комитет, но в ноябре Пашинян уволил его и оттуда. Наблюдатели связали возможное возвращение чиновника с нехваткой кадров в команде премьера, военные же пока никак не отреагировали.

Обязанности начальника Генштаба сейчас исполняет генерал-лейтенант Степан Галстян. Он, как и Гаспарян, требовал отставки премьера.

Сложности перевода

Специалист по конституционному праву Арташес Халатян в беседе с РИА Новости разъясняет: нельзя интерпретировать Конституцию Армении в угоду оппозиции или военным.

"Потребовав отставки Пашиняна, Генштаб нарушил статью 14, пункт два основного закона. В нем говорится, что военные не имеют права оказывать влияние на политический расклад сил в стране. И дело не в персоналиях. Будь то Пашинян или любой другой политик — армия не может вмешиваться и тем более призывать к отставке. По конституции, она находится под гражданским контролем", — говорит юрист.

Халатян считает необоснованной и критику в адрес президента. "Военные и оппозиция апеллируют к тому, что, согласно закону "О военной службе и о статусе военнослужащего", у президента был установленный срок уволить главу Генштаба. Но он его нарушил. Однако в конституции не обозначены такие сроки. Чтобы устранить эти противоречия, Саркисян на днях обратился к Конституционный суд".

Эксперт обращает внимание на то, что в законе "О военной службе и о статусе военнослужащего" за премьером и президентом закреплено право назначать и увольнять высшее военное руководство по собственному усмотрению. "Получается, что Пашинян мог отправить в отставку главу Генштаба без всяких объяснений. Так что факт нарушения — вмешательство военных в политику — налицо".

Если бы Генштаб одержал верх в споре с премьером, это стало бы опасным прецедентом не только для Армении, но и всего постсоветского пространства, полагает юрист. "В СНГ еще не было случаев, чтобы военные вмешивались в политику, — напоминает он. — Если такое произойдет, ящик Пандоры откроется и принесет много рисков".

Аполитичное большинство

"Возможно, внеочередные выборы успокоили бы противников и сторонников премьера. Но и это не панацея. "Мой шаг" Пашиняна, скорее всего, снова наберет большинство голосов, а оппозиция обвинит власть в фальсификациях. И снова — политический кризис", — рассуждает армянский политолог Давид Степанян.

По его мнению, Пашинян остается премьером еще и потому, что нет альтернативы. Большинство граждан против возвращения в политику бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

"Со стороны может казаться, что общество поделено на людей Пашиняна и оппозицию. Однако существует третья, самая многочисленная сила — апатичная молодежь. Талантливые люди есть, но они не верят в улучшения. Отсюда кадровый голод", — объясняет Степанян.

Он отмечает, что и у армянской диаспоры снизилась вовлеченность в ситуацию в республике: "Раньше в страну шли инвестиции со стороны армян, живущих за рубежом. Сейчас — та же апатия. Все их попытки помочь родине не нашли поддержки предыдущих властей. Пашинян тоже не вызвал у них интерес".

Степанян полагает, что политический кризис будет долгим. Власти и оппозиция продолжат обвинять друг друга, и эмоциональная усталость в обществе только усилится.