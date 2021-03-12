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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян потеснил военных: как Армения выйдет из политического тупика

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Оппозиция в Армении снова готовится к протестам. С тем же требованием – отставка Никола Пашиняна. А сам он одержал тактическую победу: добился увольнения главы Генштаба Оника Гаспаряна

ТБИЛИСИ, 12 мар - Sputnik. Военные считают увольнение Оника Гаспаряна антиконституционным. Пашинян тоже упирает на закон — армия не должна вмешиваться в политику. Кто нарушает конституцию и близок ли выход из политического тупика, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Политический арбитр

"Военный переворот в Армении провалился", "Никол Пашинян обыграл военных", "Армия под колпаком премьера" — кричали заголовки армянских газет после отставки главы Генштаба генерал-полковника Оника Гаспаряна.

Противостояние военных и главы правительства тянулось две недели. Никто не хотел уступать. Генералы призывали Пашиняна добровольно уйти в отставку после "поражения в войне за Нагорный Карабах". Премьер обвинял Генштаб в попытке переворота и напоминал, что конституция запрещает армии вмешиваться в управление страной.

На сторону военных встала оппозиция — она с ноября добивается отставки Пашиняна. Противники премьера из коалиции "Движение по спасению Родины" требовали от военных решительных действий. Однако против выступил президент Армен Саркисян.

Никол Пашинян на предвыборном митинге Айка Марутяна (11 сентября 2018). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Пашинян уволил главу Генштаба Армении – решение оспаривает президент

Армения — парламентская республика, и власть сосредоточена в руках премьер-министра. Но президент взял на себя функции арбитра, иначе конфликт затянулся бы на более длительный срок. Саркисян выслушал и премьера, и генералитет, но сам занял нейтральную позицию.

Оппозиция рассчитывала, что президент обжалует указ Пашиняна об отставке военачальника. Звучали призывы обратиться в Конституционный суд за разъяснениями. В армии говорили, что увольнение главы Генштаба противоречит закону "О военной службе и о статусе военнослужащего".

Президент поступил по-другому. Он не стал открыто конфликтовать с Пашиняном, но и не подписал указ об отставке главы Генштаба. Противники премьера расценили это как его поражение. Гаспарян продолжил руководить военным ведомством.

Загвоздка в конституции

Премьер-министр апеллировал к основному закону. По конституции, если президент не подписал указ в течение трех дней, он автоматически вступает в силу. Это означает, что с юридической точки зрения Оник Гаспарян давно не глава Генштаба.

"Хочу поблагодарить господина Гаспаряна за его заслуги перед Арменией", — попытался сгладить конфликт Пашинян, представляя нового кандидата.

Гаспарян не признал поражения. Он намерен обратиться в административный суд за разъяснением, правомочен ли Пашинян увольнять военных. "Я продолжу службу Родине и армянскому народу в ином статусе", — уверил сторонников генерал-полковник.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Sputnik / STRINGER
Военное руководство Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна

Казалось, выход из тупика найден. Но оппозиция обрушилась на президента. Саркисяна обвинили в предательстве и поддержке премьера. "Он поступил как Понтий Пилат. Умыл руки", — заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян на очередной протестной акции в Ереване.

Союзники премьера из парламентского блока "Мой шаг" убеждали оппозицию не идти на новое обострение. Президент, в свою очередь, пригласил Пашиняна и членов коалиции "Движение по спасению Родины" на совместную встречу. Повестка переговоров неизвестна, но назначена дата — 13 марта.

Возглавить Генштаб предложили Артаку Давтяну. Он уже занимал этот пост, однако прошлым летом Пашинян отправил его в отставку — за пышную свадьбу сына в период карантина.
Давтян перешел на работу в Военно-промышленный комитет, но в ноябре Пашинян уволил его и оттуда. Наблюдатели связали возможное возвращение чиновника с нехваткой кадров в команде премьера, военные же пока никак не отреагировали.

Обязанности начальника Генштаба сейчас исполняет генерал-лейтенант Степан Галстян. Он, как и Гаспарян, требовал отставки премьера.

Сложности перевода

Специалист по конституционному праву Арташес Халатян в беседе с РИА Новости разъясняет: нельзя интерпретировать Конституцию Армении в угоду оппозиции или военным.

"Потребовав отставки Пашиняна, Генштаб нарушил статью 14, пункт два основного закона. В нем говорится, что военные не имеют права оказывать влияние на политический расклад сил в стране. И дело не в персоналиях. Будь то Пашинян или любой другой политик — армия не может вмешиваться и тем более призывать к отставке. По конституции, она находится под гражданским контролем", — говорит юрист.

Армен Саркисян
© AFP / HANDOUT
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Халатян считает необоснованной и критику в адрес президента. "Военные и оппозиция апеллируют к тому, что, согласно закону "О военной службе и о статусе военнослужащего", у президента был установленный срок уволить главу Генштаба. Но он его нарушил. Однако в конституции не обозначены такие сроки. Чтобы устранить эти противоречия, Саркисян на днях обратился к Конституционный суд".

Эксперт обращает внимание на то, что в законе "О военной службе и о статусе военнослужащего" за премьером и президентом закреплено право назначать и увольнять высшее военное руководство по собственному усмотрению. "Получается, что Пашинян мог отправить в отставку главу Генштаба без всяких объяснений. Так что факт нарушения — вмешательство военных в политику — налицо".

Если бы Генштаб одержал верх в споре с премьером, это стало бы опасным прецедентом не только для Армении, но и всего постсоветского пространства, полагает юрист. "В СНГ еще не было случаев, чтобы военные вмешивались в политику, — напоминает он. — Если такое произойдет, ящик Пандоры откроется и принесет много рисков".

Аполитичное большинство

"Возможно, внеочередные выборы успокоили бы противников и сторонников премьера. Но и это не панацея. "Мой шаг" Пашиняна, скорее всего, снова наберет большинство голосов, а оппозиция обвинит власть в фальсификациях. И снова — политический кризис", — рассуждает армянский политолог Давид Степанян.

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© AFP / Jon LEVY JON LEVY
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По его мнению, Пашинян остается премьером еще и потому, что нет альтернативы. Большинство граждан против возвращения в политику бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

"Со стороны может казаться, что общество поделено на людей Пашиняна и оппозицию. Однако существует третья, самая многочисленная сила — апатичная молодежь. Талантливые люди есть, но они не верят в улучшения. Отсюда кадровый голод", — объясняет Степанян.

Он отмечает, что и у армянской диаспоры снизилась вовлеченность в ситуацию в республике: "Раньше в страну шли инвестиции со стороны армян, живущих за рубежом. Сейчас — та же апатия. Все их попытки помочь родине не нашли поддержки предыдущих властей. Пашинян тоже не вызвал у них интерес".

Степанян полагает, что политический кризис будет долгим. Власти и оппозиция продолжат обвинять друг друга, и эмоциональная усталость в обществе только усилится.

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