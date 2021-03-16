Коронный кризис по-грузински: анатомия страсти без любви

Пожалуй, слово "коронный" в данном случае больше связано не с коронавирусом, а с прессой, для которой политический кризис в стране стал коронной темой – она не только его освещает, но, похоже, отчасти и провоцирует

Иной раз, взяв газету, испытываешь желание ухватиться за что-то позитивное. Порадоваться за Николоза Басилашвили, который после скандальных тяжб с супругой одолел-таки на корте самого Федерера ("Резонанси", 12.03). Беззлобно позавидовать учительнице Марине Кобахидзе, выигравшей миллион лари ("Сакартвелос Республика", 12-14.03). Или облегченно вздохнуть, узнав, что в Грузию, наконец, начнут завозить вакцину от коронавируса ("Ахали таоба", 12.03).

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Но дальше через пару строк опять все о кризисе. О том, что на выборы президента союза регби пришлось стягивать полицию (11.03). А на поле политическом и вовсе царит полный хаос. Оппозиция не знает, к чему придраться: вакцина, говорите, а кто изготовил, откуда завезли? Власть же идет напролом – президент Саломе Зурабишвили была даже вынуждена признать в интервью Би-би-си, что форма и время ареста Ники Мелия были выбраны не лучшие (10.03).

Бурные круги на стоячей воде

Пресса пристально следит, чтобы накал не остыл. А если что, в ход идет испытанный эксклюзив – копание в грязном белье. В свое время нынешняя власть гневно осудила предыдущую за незаконные подслушивания. Именно в этом, напоминает Теа Цулукиани, крылась причина, побудившая грузинский народ дать отставку националам ("Сакартвелос Республика", 10.03). Но компромат, как инструмент власти, постепенно вернулся в политический обиход.

Стоило президенту Евросовета Шарлю Мишелю слегка продвинуть ситуацию по части консенсуса между властью и оппозицией, как тут же последовал очередной вброс. Телеканал "ТВ Пирвели" обнародовал в эфире запись телефонного разговора сына Бидзины Иванишвили Беры с нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили ("Резонанси", 8.03).

Вряд ли имеет смысл подробно ее цитировать. Как выяснилось, она датируется 2011 годом. Бидзина Иванишвили еще не занимался политикой, а Ираклий Гарибашвили работал у него в компании как частное лицо. Несовершеннолетний Бера якобы попросил его помочь разобраться со сверстниками (12.03). Никаких действий за этим приватным разговором не последовало. Не исключено, что запись вообще монтаж. Эксперт Гия Хухашвили уверен, располагай Саакашвили ею, он бы точно использовал этот весомый "аргумент" на выборах 2012 года ("Ахали таоба", 9.03).

Однако компромат есть компромат и цели у него конкретные. "Перед нами классический образец, как происходит порабощение государственных интересов в пользу одной семьи", – цитирует оппозицию "Резонанси" (11.03). Кое-кто переходит на личности. "Молокосос диктует премьеру, что ему делать", – пафосно возмущается Нино Бурджанадзе ("Ахали таоба", 8.03). "Гарибашвили пешка не Иванишвили, а Беры", – ядовито насмехается Роман Гоциридзе (9.03).

В конечном счете, неподтвержденный частный разговор 10-летней давности свелся к требованию отстранить премьера от должности. А в роли провоцирующего фактора выступил на этот раз канал "ТВ Пирвели". Директор его заявил, что телекомпания не станет отчитываться по поводу записей перед судом ("Резонанси", 12.03). Оппозиция, как и в случае с Мелия, пообещала оказать органам правопорядка физическое сопротивление.

Параллельно информационное пространство запестрило тревожными заявлениями о посягательстве на свободу слова. Впрочем, как справедливо заметил политолог Торнике Шарашенидзе, "Мечта" сама внесла вклад в культивирование скрытых записей. Так что, протест ее, с одной стороны, справедлив, но с другой – абсурден (8.03).

Геополитические угрозы внутриполитических проблем

Подтверждение этого тезиса не заставило долго себя ждать. Спустя несколько дней "Сакартвелос Республика" (12-14.03) обнародовала письмо Левана Мамаладзе. В нем политический беженец периода Саакашвили изложил разговор экс-президента, в котором тот выразил крайнее недовольство грузинской оппозицией. Мол, они там никак не могут спровоцировать революцию и отправить в отставку премьера, а потому для раскрутки событий надо организовать убийство 2-х журналистов. По сценарию гибели телеведущего Саная.

Не будем гадать относительно надежности источника. По мнению многих экспертов обострение кризиса на руку тем, кто заинтересован в ухудшении и без того зыбкой переговорной среды. Кто они? "Резонанси" (9.03) подозревает, что срыв переговоров устраивает обе стороны. Правда, памятуя о внимании со стороны европейских структур, все стараются сделать невинное лицо и подставить оппонента. Правда, никакого эффекта на грузинское общество эти манипуляции не произвели, так и оставшись уделом двух политических элит, – считает политолог Вахтанг Дзабирадзе (12.03). Повестка дня "Мечты" и оппозиции не совпадает с проблемами населения.

Не отвечает она и интересам европейцев. Шарль Мишель чиновник слишком высокого уровня, чтобы прилететь в Тбилиси из-за ареста Мелия, – поясняет аналитик Мамука Арешидзе ("Квирис палитра", 8-14.03). Европе необходима стабильность в регионе. Между тем, сугубо внутренний, казалось бы, грузинский кризис содержит в себе серьезные геополитические угрозы. Тем более, что активизация новой американской администрации ведет, по мнению военных экспертов, ко все более явному включению Грузии в противостояние двух центров глобального влияния – России и США ("Резонанси", 9.03).

Дальше версии расходятся. Согласно одной, "Мечта", скорее всего, согласится на плебисцит по вопросу проведения внеочередных выборов. Это ни к чему ее не обяжет, полагает эксперт Рамаз Сакварелидзе, но даст возможность части оппозиции войти в парламент, сохранив лицо ("Квирис палитра"). Кстати, арест-освобождение Ники Мелия тоже может стать предлогом для торгов.

Но вот "Грузия и мир" (10-16.03) рассматривает ситуацию под иным углом. Влиятельные американские круги, предполагает газета, заинтересованы как раз в обратном. Они стремятся дестабилизировать обстановку в Грузии, чтобы открыть путь к возвращению "Национального движения". При новом геополитическом раскладе им нужны радикалы, и этим объясняется скоропалительный отход от активной деятельности Бидзины Иванишвили и Георгия Гахария.

Не навреди себе!

Существует, впрочем, еще одна универсальная точка зрения – все происходящее является проявлением… политического идиотизма! Ее автор аналитик Анзор Абралава ("Ахали таоба", 9.03) не одинок в своих выводах. И "Грузинская мечта", и "Нацдвижение" ведут себя недостойно, подчеркивает Леван Чачуа ("Ахали таоба", 12.03). Значительная часть грузинской общественности все еще не теряет надежды, что Иванишвили, как пишет "Сакартвелос Республика" (12-14.03), использует Гарибашвили, чтобы "покончить со сворой разбойников".

Задача непростая, особенно учитывая фактор утраченного времени и многолетней подмены социально-экономической целесообразности идеологической условностью. Подтверждение? – Италия и Украина планируют в интересах граждан приступить к производству у себя российской и китайской вакцины. А кое-кто из грузинских эпидемиологов уже потребовал от властей ввести дополнительные ограничения при въезде граждан из этих стран ("Резонанси", 11.03).

По-видимому, они готовы распространить аналогичные меры и на российских туристов, привитых "Спутником-V". Это когда согласно прогнозам число россиян, желающих посетить Грузию, увеличилось в… 37 раз! Показатель обещает вплотную приблизиться к уровню, существовавшему до начала пандемии (8.03).

Если, конечно, не мешать.

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