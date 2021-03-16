Русистика в Грузии сегодня: вузы, возможности, проблемы

Изучение русского языка в Грузии - Sputnik разобрался, кого это интересует, где можно обучиться русской филологии и у каких специалистов

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Проблемы современной русистики в Грузии, кто поступает на эту специальность, а также где ей можно обучиться – эти вопросы в ходе конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия обсудила профессор Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, русист Мария Филина.

Русистика — понятие многозначное, но применяя его, мы имеем в виду русскую филологию - составную часть славистики.

По словам Филиной, ТГУ им. Ив. Джавахишвили всегда был центром грузинской русистики с давними и богатейшими традициями, несколькими кафедрами русского языка и кафедрой истории русской литературы. Имена наших выдающихся педагогов и ученых заняли бы несколько страниц. Они были признанными авторитетами в Грузии и за ее пределами. Выпускники отделения русского языка и литературы работают по всему миру. Однако стремительно сменилась эпоха, вернее несколько эпох. Обстоятельства, связанные и с историческими процессами, и с новой ролью филологии в мировом масштабе, изменили формат этого направления в вузе.

Ареал функционирования русского языка в Грузии резко сократился, соответственно, потребность в русской филологии обрела иной масштаб. Несмотря на это, ТГУ сохранил эту область и в научном, и в учебном плане, поскольку русистика мыслится частью грузинской гуманитарной науки.

Помимо того, коммуникативная функция языка остается важной при всех обстоятельствах. В Грузию приезжают туристы и бизнесмены, ученые из России и тех стран, где русский остается языком межнационального общения. И их должны встречать специалисты и люди, прекрасно владеющие русским языком – ведь давняя база, хотя и сузилась, да и, увы, уходит из жизни старшее поколение, все еще остается весьма солидной.

О проблемах...

"Мы пытаемся так или иначе сохранить и уровень обучения, и интерес к русистике, а соответственно – к русскому слову в широком понимании. И, надо сказать, что ТГУ этому способствует, поддерживает наши программы и давние традиции, - рассказывает Филина. - Но, к сожалению, от российских центров мы изолированы. И это одна из наших проблем, на данном этапе почти неразрешимая. Но тем не менее контакты - человеческие, научные - они остались и помогают нам не только функционировать, но и идти вперед".

Будет жаль, если богатство культурных и литературных контактов, результат труда целых поколений, которые творили "поверх барьеров", то есть политических барьеров, будет утрачено, отмечает Филина. "Тогда, если понадобится, придется начинать процесс не с нуля, а с минусовых показателей. Мы учим своих студентов на лучших примерах литературных контактов, на обогащении культур, а негативного материала и без нас накопился целый массив - и все прибывает", - говорит профессор.

По словам профессора, русистика в той или иной форме присутствует в таких высших учебных заведениях Грузии, как Государственный университет Ильи, Сухумский государственный университет, Батумский, Кутаисский и Горийский университеты. А центры по изучению русского языка функционируют во многих вузах.

Кто поступает на эти программы?

Естественно, рождается вопрос - кто в современной Грузии профессионально изучает русскую филологию? Русист Мария Филина подробно представила спектр студентов, поступающих на русскоязычные программы.

Оказалось, что возник целый поток студентов из грузинских семей, которые, по словам Филиной, вернулись на родину после событий 2008 года, а их дети окончили школы в России.

Также поступают молодые люди, которые оканчивали русские школы в Грузии, то есть учатся студенты из Марнеули, Ахалцихе, Болниси, даже из соседних Баку и Еревана. По словам профессора, их немного, но они есть и интерес постоянен.

"Может быть, это удивительно, но интерес к русской филологии есть и среди детей, которые окончили грузинские школы. Они, в частности, идут на грузиноязычную программу", - говорит Филина. "Вы бы прочли их дипломные работы, посвященные Л. Толстому или Ф. Достоевскому или же сопоставлению русского и грузинского языков. Некоторые бывают наивными, но порой они поражают искренностью и свежестью взгляда".

Отсутствие обменных программ – пагубный минус

Помимо этого, Университет им. Ив. Джавахишвили продолжает контактировать с зарубежными учебными учреждениями в разных странах, к примеру, с Йенским университетом им. Фридриха Шиллера в Германии, с вузами Еревана, Баку. Есть обмен студентами с польскими университетами, с университетами из соседних стран, в том числе из Турции.

При этом отсутствие обменных программ студентов с Россией отрицательно влияет на развитие русского языка среди грузин, да и, собственно, на нашу русистику, уверена Филина. А ведь обменные программы с разными странами Европы практикуются у грузинских студентов довольно часто.

"Скажем, полонистику, к которой я имею непосредственное отношение, поддерживает польское государство, да и разные фонды по мере возможности, - рассказывает Филина. - А тут на чью поддержку можно рассчитывать? Мы можем рассчитывать только на поддержку нашего университета. К примеру, обучающиеся на немецкой или английской филологии могут в рамках разных программ поехать во многие учебные заведения Европы и США, где могут провести семестр-два, горизонты открылись широкие. У нас студенты русской филологии не имеют этой возможности".

Где учиться русистике в Грузии?

Сегодня Институт славистики функционирует при факультете гуманитарных наук Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили. И в нем действуют две программы по русистике – с преподаванием на русском и на грузинском языках. Это касается уровня обучения в бакалавриате. Для освоения высших ступеней действует программа славистики в магистратуре, а также докторантура. Помимо того, в университете есть языковой центр, в котором студенты всех факультетов могут изучать русский язык как иностранный.

Везде работают опытные специалисты, преданные своему делу, рассказывает Филина. Ведь, по словам профессора, задачей вуза является подготовить сильных филологов, которые впоследствии будут профессионально обучать русскому языку.

"Наши студенты знают, с каким вниманием мы относимся к ним, индивидуально работаем с каждым, кто пишет дипломную работу в бакалавриате или (сейчас это называют диссертацией) в магистратуре, - рассказывает Филина. - В магистратуру и в докторантуру к нам поступают даже молодые специалисты с иных специальностей – картвелологии, социологии, американистики. Эти случаи единичны, но филология на высшем уровне – вообще элитарная наука. Мы можем гордиться некоторыми нашими выпускниками. Они проявили себя в разных областях – ведь русистика дает большие возможности и серьезную базу. Среди них – журналисты, литераторы, педагоги, люди, работающие в сфере туризма и спорта. Хотелось бы о наших выпускниках поговорить подробнее, представить их книги и фильмы".

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Директором института ныне является профессор Давид Гоциридзе, он заведует и языковой кафедрой. В институте работают профессора Наталья Басилая, Марина Алексидзе, Майя Тухарели, Натела Чохонелидзе, Нодар Поракишвили. Историю литературы преподают профессора Илона Дзнеладзе, Кетеван Шошиашвили. Поскольку подготовка следующего поколения – первостепенная задача, в процесс включились молодые - Саломе Бедукадзе, Анна Авакова и другие.

Ежегодно специальность русистики оканчивают в Грузии 15 и более студентов.

"Научная и литературная продукция наших коллег обширна, - подчеркивает русист. - Мы участвуем сейчас, увы, онлайн в международных симпозиумах разных стран, сотрудничаем с ведущими грузинскими филологами, историками, социологами, культурологами. Контактируем мы и с различными научными и культурными организациями в России. К примеру, давняя дружба связывает нас с Музеем Бориса Пастернака в Переделкино. На базе нашего института в ТГУ были проведены международные конференции, в том числе в смежных областях, к примеру по польско-грузинским взаимосвязям. Конгресс по психолингвистике также был организован институтом под руководством проф. Д. Гоциридзе и имел широкий резонанс. Труды наших сотрудников и их литературные работы признаны за пределами Грузии. Но это тема отдельного разговора".