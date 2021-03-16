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Профессор ТГУ им. Ив. Джавахишвили, русист Мария Филина

Русистика в Грузии сегодня: вузы, возможности, проблемы

© Sputnik / Alex Shlamov
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Изучение русского языка в Грузии - Sputnik разобрался, кого это интересует, где можно обучиться русской филологии и у каких специалистов

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Проблемы современной русистики в Грузии, кто поступает на эту специальность, а также где ей можно обучиться – эти вопросы в ходе конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия обсудила профессор Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, русист Мария Филина.

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Русистика — понятие многозначное, но применяя его, мы имеем в виду русскую филологию - составную часть славистики.

По словам Филиной, ТГУ им. Ив. Джавахишвили всегда был центром грузинской русистики с давними и богатейшими традициями, несколькими кафедрами русского языка и кафедрой истории русской литературы. Имена наших выдающихся педагогов и ученых заняли бы несколько страниц. Они были признанными авторитетами в Грузии и за ее пределами. Выпускники отделения русского языка и литературы работают по всему миру. Однако стремительно сменилась эпоха, вернее несколько эпох. Обстоятельства, связанные и с историческими процессами, и с новой ролью филологии в мировом масштабе, изменили формат этого направления в вузе.

Ареал функционирования русского языка в Грузии резко сократился, соответственно, потребность в русской филологии обрела иной масштаб. Несмотря на это, ТГУ сохранил эту область и в научном, и в учебном плане, поскольку русистика мыслится частью грузинской гуманитарной науки.

Помимо того, коммуникативная функция языка остается важной при всех обстоятельствах. В Грузию приезжают туристы и бизнесмены, ученые из России и тех стран, где русский остается языком межнационального общения. И их должны встречать специалисты и люди, прекрасно владеющие русским языком – ведь давняя база, хотя и сузилась, да и, увы, уходит из жизни старшее поколение, все еще остается весьма солидной.

О проблемах...

"Мы пытаемся так или иначе сохранить и уровень обучения, и интерес к русистике, а соответственно – к русскому слову в широком понимании. И, надо сказать, что ТГУ этому способствует, поддерживает наши программы и давние традиции, - рассказывает Филина. - Но, к сожалению, от российских центров мы изолированы. И это одна из наших проблем, на данном этапе почти неразрешимая. Но тем не менее контакты - человеческие, научные - они остались и помогают нам не только функционировать, но и идти вперед".

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Будет жаль, если богатство культурных и литературных контактов, результат труда целых поколений, которые творили "поверх барьеров", то есть политических барьеров, будет утрачено, отмечает Филина. "Тогда, если понадобится, придется начинать процесс не с нуля, а с минусовых показателей. Мы учим своих студентов на лучших примерах литературных контактов, на обогащении культур, а негативного материала и без нас накопился целый массив -  и все прибывает", - говорит профессор.

По словам профессора, русистика в той или иной форме присутствует в таких высших учебных заведениях Грузии, как Государственный университет Ильи, Сухумский государственный университет, Батумский, Кутаисский и Горийский университеты. А центры по изучению русского языка функционируют во многих вузах.

Кто поступает на эти программы?

Естественно, рождается вопрос - кто в современной Грузии профессионально изучает русскую филологию? Русист Мария Филина подробно представила спектр студентов, поступающих на русскоязычные программы.

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Оказалось, что возник целый поток студентов из грузинских семей, которые, по словам Филиной, вернулись на родину после событий 2008 года, а их дети окончили школы в России. 

Также поступают молодые люди, которые оканчивали русские школы в Грузии, то есть учатся студенты из Марнеули, Ахалцихе, Болниси, даже из соседних Баку и Еревана. По словам профессора, их немного, но они есть и интерес постоянен.

"Может быть, это удивительно, но интерес к русской филологии есть и среди детей, которые окончили грузинские школы. Они, в частности, идут на грузиноязычную программу", - говорит Филина. "Вы бы прочли их дипломные работы, посвященные Л. Толстому или Ф. Достоевскому или же сопоставлению русского и грузинского языков. Некоторые бывают наивными, но порой они поражают искренностью и свежестью взгляда".

Отсутствие обменных программ – пагубный минус

Помимо этого, Университет им. Ив. Джавахишвили продолжает контактировать с зарубежными учебными учреждениями в разных странах, к примеру, с Йенским университетом им. Фридриха Шиллера в Германии, с вузами Еревана, Баку. Есть обмен студентами с польскими университетами, с университетами из соседних стран, в том числе из Турции.

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При этом отсутствие обменных программ студентов с Россией отрицательно влияет на развитие русского языка среди грузин, да и, собственно, на нашу русистику, уверена Филина. А ведь обменные программы с разными странами Европы практикуются у грузинских студентов довольно часто.

"Скажем, полонистику, к которой я имею непосредственное отношение, поддерживает польское государство, да и разные фонды по мере возможности, - рассказывает Филина. - А тут на чью поддержку можно рассчитывать? Мы можем рассчитывать только на поддержку нашего университета. К примеру, обучающиеся на немецкой или английской филологии могут в рамках разных программ поехать во многие учебные заведения Европы и США, где могут провести семестр-два, горизонты открылись широкие. У нас студенты русской филологии не имеют этой возможности".

Где учиться русистике в Грузии? 

Сегодня Институт славистики функционирует при факультете гуманитарных наук Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили. И в нем действуют две программы по русистике – с преподаванием на русском и на грузинском языках. Это касается уровня обучения в бакалавриате. Для освоения высших ступеней действует программа славистики в магистратуре, а также докторантура. Помимо того, в университете есть языковой центр, в котором студенты всех факультетов могут изучать русский язык как иностранный.

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Везде работают опытные специалисты, преданные своему делу, рассказывает Филина. Ведь, по словам профессора, задачей вуза является подготовить сильных филологов, которые впоследствии будут профессионально обучать русскому языку.

"Наши студенты знают, с каким вниманием мы относимся к ним, индивидуально работаем с каждым, кто пишет дипломную работу в бакалавриате или (сейчас это называют диссертацией) в магистратуре, - рассказывает Филина. - В магистратуру и в докторантуру к нам поступают даже молодые специалисты с иных специальностей – картвелологии, социологии, американистики. Эти случаи единичны, но филология на высшем уровне – вообще элитарная наука. Мы можем гордиться некоторыми нашими выпускниками. Они проявили себя в разных областях – ведь русистика дает большие возможности и серьезную базу. Среди них – журналисты, литераторы, педагоги, люди, работающие в сфере туризма и спорта. Хотелось бы о наших выпускниках поговорить подробнее, представить их книги и фильмы".

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Директором института ныне является профессор Давид Гоциридзе, он заведует и языковой кафедрой. В институте работают профессора Наталья Басилая, Марина Алексидзе, Майя Тухарели, Натела Чохонелидзе, Нодар Поракишвили. Историю литературы преподают профессора Илона Дзнеладзе, Кетеван Шошиашвили. Поскольку подготовка следующего поколения – первостепенная задача, в процесс включились молодые - Саломе Бедукадзе, Анна Авакова и другие.

«Это наша большая беда» - русист о проблемах русского языка в Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Русист рассказала о проблемах русского языка в Грузии

Ежегодно специальность русистики оканчивают в Грузии 15 и более студентов.

"Научная и литературная продукция наших коллег обширна, - подчеркивает русист. - Мы участвуем сейчас, увы, онлайн в международных симпозиумах разных стран, сотрудничаем с ведущими грузинскими филологами, историками, социологами, культурологами. Контактируем мы и с различными научными и культурными организациями в России. К примеру, давняя дружба связывает нас с Музеем Бориса Пастернака в Переделкино. На базе нашего института в ТГУ были проведены международные конференции, в том числе в смежных областях, к примеру по польско-грузинским взаимосвязям. Конгресс по психолингвистике также был организован институтом под руководством проф. Д. Гоциридзе и имел широкий резонанс. Труды наших сотрудников и их литературные работы признаны за пределами Грузии. Но это тема отдельного разговора".

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