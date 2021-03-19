Политический кризис в Грузии, продолжение: переговоры зашли в тупик - что дальше?

Даниэльссон приехал в Грузию как личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля с единственной задачей - найти пути выхода из политического кризиса в стране.

Несмотря на то, что дипломат остался в Грузии больше запланированного, сблизить позиции сторон ему все же не удалось. Последние переговоры, которые должны были стать решающими, продолжались более десяти часов. Однако, ничего не изменилось - оппозия требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

Точек соприкосновения нет

Почему оппозиции и правящей партии не удалось достичь соглашения для решения политического кризиса? По мнению эксперта Ники Читадзе, главное причина - отсутствие точек соприкосновения между сторонами.

"Правящая партия заявляет, что она не пересмотрит вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, и что в Грузии нет политзаключенных. А оппозиция, в первую очередь, требует проведения досрочных парламентских выборов и признать Мелия и Руруа политическими заключенными. В этом случае не было никакой точки соприкосновения и договор не был достигнут", - заявил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, сторонам и дальше будет сложно прийти к определенному согласию.

"Тем более в дальнейшем договоренности не будет. Будут акции протеста, которые будет проводить оппозиция. Хотя власти будут пользоваться тем фактором, что не очень много народа выходит на улицу, чтобы протестовать. Так что нестабильность сохранится. Хотя радикальных изменений пока не ожидается", - заключил Читадзе.

Оппозиция винит власти

Ответственность за срыв переговоров полностью лежит на правящей партией, и за это ей придется заплатить высокую политическую цену, заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили на брифинге.

"Мы активно участвовали в переговорах. Это было определенным компромиссом с нашей стороны. Потому что председатель нашей партии арестован и это произошло путем штурма на наш офис. Несмотря на это мы были за столом переговоров и смягчили протестный заряд. Они не предприняли встречных шагов. Ответственность полностью возлагается на "Грузинскую мечту". Политическая цена будет очень высокой – будет усилено международное давление и будет усилен народный протест", - заявил Минашвили.

По словам одного из лидера оппозиционной партии "Лело" Сабы Буадзе, оппозиция показала правящей партии гибкость в процессе переговоров.

"В процессе этих переговоров активные уголовные дела и политическое преследование ведется против лидеров нашей партии. И то что, несмотря на все это мы смогли сесть за стол переговоров, показывает нашу готовность к процессу переговоров. Кроме того, непосредственно в связи с вопросами договоренности показали властям очень большую гибкость", - заявил один из лидеров партии "Лело" Саба Буадзе.

В свою очередь, один из лидеров партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили заявил, что политики не пришли на переговоры с целью достижения соглашения.

"Поэтому этого и не удалось. Пункты не имеют значения. Я хочу, чтобы мы как-то вышли из рабства этих пунктов. По любому пункту, если мы посмотрим на него с содержательной стороны, можно найти компромиссную версию, которая будет приемлема для всех в случае желания. Но если заранее ты не хочешь, в любом пункте и в любой детали можешь найти возможность не согласится с второй стороной", - заявил Мегрелишвили.

Аргументы "Грузинской мечты"

На обвинения оппозиции ответили представители правящей партии, заявив, что позиция "Грузинской мечты" на переговорах была конструктивной.

"В рядах оппозиции были силы, которые реально не были настроены на то, чтобы переговоры состоялись. Это, между прочем, было известно изначально… Если оценить ситуацию, могу убедительно сказать, что со стороны власти отношение было конструктивным по всем вопросам", - заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе на брифинге.

Оказалось, что компромиссом оппозиции было лишь то, что они просто сидели за столом переговоров, заявил депутат от партии "Грузинская мечта" Алуда Гудушаури на брифинге.

"Очень жаль, что наши оппоненты не смогли выйти за рамки позиций, продиктованных узкопартийными интересами и скажу прямо - сорвали переговоры. Поэтому, когда мы говорим об ответственности, естественно, ответственность за результаты этих сорванных переговоров полностью возлагается на наших оппонентов", - заявил Гудушаури.

Подобными действиями оппозиция наносит ущерб Грузии и народу, который за них голосовал, отметил политик.

"А они совершенно непонятно отказались от этого мандата и пытаются перевести процессы на улицу"- сказал Гудушаури.

Все или ничего

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, оппозиции и правящей партии не удалось договорится, поскольку ни одна из сторон не была готова пойти на компромисс.

"Как только речь зашла о двух пунктах – о досрочных выборах и политзаключенных, безусловно, "Грузинская мечта" отказалась. С другой сторона, оппозиция сказала: или все, или ничего. Поэтому было ожидаемо, что переговоры завершатся так, и так и произошло. Сейчас у оппозиции осталась надежда на улицу. Но в этом плане у оппозиции больше проблем, чем у власти", - считает Дзабирадзе.

По словам политолога, оппозиция не сможет добиться поддержки Западных партнеров, поскольку они не раз призывали их войти в парламент.

"Они этого не планируют. Поэтому начнутся перманентные акции. Но по моим наблюдениям, население сегодня не готово активно включиться в протестное движение. Поэтому будут попытки постоянного протеста и так будет продолжатся до тех пор, пока одна из сторон не устанет или участие в этих акциях не потеряет смысл", - отметил политолог.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.