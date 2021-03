Медвежья услуга: почему России не выгодна слишком дорогая нефть

Сырье подешевело из-за проблем с вакцинацией в Европе. Игроки рынка опасаются, что восстановление мировой экономики замедлится и упадет спрос на нефтепродукты — прежде всего бензин. Как это скажется на российской экономике, выясняла автор РИА Новости Ирина Бадмаева.

Нефтяные качели набирают размах. Рынок углеводородов перегрелся: подъем сменился падением. В начале месяца Brent стоила больше 70 долларов — как в докоронавирусном январе 2020-го.

Однако в средине марта опустилась до 62-х. А WTI, достигшая максимума 2018 года, спикировала к 59-ти.

Дело в том, что вакцинация в Европе пошла не так, как надеялись. Многие страны — в том числе Германия, Франция, Италия — приостановили применение препарата AstraZeneca из-за побочных эффектов.

Это может затормозить восстановление мировой экономики и, соответственно, спроса на топливо. Вот цены и пошли вниз.

Тем не менее ситуация на рынке достаточно благоприятная, считает Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые за полгода повысило прогноз по нефти. Аналитики ожидают мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки (результат 2020-го — 91 миллион). В первом квартале подъему потребления способствовали аномальные холода в Европе, на севере Азии и в США. В результате из американских поставок временно выпали почти три с половиной миллиона баррелей в день.

Однако в ОПЕК+ решили не спешить с увеличением добычи в апреле. Исключение — Россия и Казахстан, которым позволили прибавить 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. По словам вице-премьера Александра Новака, для России это важно, "потому что у нас сезонный спрос". Речь идет прежде всего о внутреннем рынке.

Дополнительное топливо не пойдет на экспорт. Его направят исключительно отечественным потребителям, чтобы сдержать рост цен на бензин.

Саудовская Аравия сохраняет для себя добровольное ограничение — миллион баррелей в день. Потери возместят "в свое время", в зависимости от ситуации на рынке, пояснил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман.

К слову, в этом году в ОПЕК+ дисциплинированны как никогда.

Восстанавливается спрос на топливо в Китае, Индии, а также Европе, где показатели промышленной активности в начале марта вышли на уровень весны 2018 года. Внесут свою лепту предстоящие американские финансовые вливания в экономику — почти два триллиона долларов. Потребители начнут тратить больше, что подхлестнет спрос на бензин, необходимый для транспортировки товаров.