Парламент пополнится оппозиционерами? Что происходит в грузинской политике

Парламент Грузии может пополниться оппозиционными депутатами, а на политической арене страны может появиться "третья сила"

Сразу после отъезда из Грузии европейского дипломата Кристиана Данниэльссона, которому не удалось помирить оппозицию и власти, представители "Нового политического центра – Гирчи" заявили о намерении начать индивидуальные переговоры с правящей партией Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Гирчи" также отказалась от участия в анонсируемых оппозицией акциях протеста.

Кроме того, из сумрака вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария, и все разом заговорили о создании новой альтернативной силы. Что происходит в грузинской политике - разбираемся вместе.

Больше оппозиции в парламенте?

Сорванные на прошлой неделе переговоры власти и оппозиции, как оказалось, стали последней каплей для "Гирчи".

"Мы решили индивидуально поговорить со всеми, кто реально хочет выйти из политического кризиса. Для нас важно, чтобы барьер (прохождения в парламент во время выборов - ред.) был понижен. Это значит, что в долгосрочной перспективе завершится доминирование одной партии. И второе – важно создать такую среду, чтобы не было шансов для политических споров и репрессий", - заявил один из лидеров "Гирчи" Сандро Раквиашвили журналистам.

В конечном итоге, формирование нормального парламента будет успехом этих переговоров, подчеркнул Раквиашвили.

"Мы сделаем все для того, чтобы эти переговоры, в каком бы формате они ни прошли - будь то переговоры с отдельными оппозиционными партиями и "Грузинской мечтой" или, например, с помощью других дипломатов - в итоге завершились тем, что мы войдем в парламент", - отметил Раквиашвили.

На сегодняшний день оппозиционное крыло на заседаниях парламента представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов", которая уже покинула парламент Грузии.

Остальные партии после выборов осенью 2020 года отказались признавать их легитимность и не принимают участия в работе парламента.

Другая оппозиция

В отличие от "Гирчи", против индивидуальных переговоров выступает "Стратегия Агмашенебели".

"Стратегия Агмашенебели" рассматривает переговоры в рамках медиации вместе с другими оппозиционными партиями. "Стратегия Агмашенебели" однозначно исключает разговоры с глазу на глаз с "Грузинской мечтой". Главные условия в случае продолжения медиации - и я могу заявить, что медиация Евросоюза с большой вероятностью продолжится - остаются прежними", - заявил один из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Не скрывают разногласий с "Гирчи" и представители оппозиционной партии "Европейская Грузия".

"В идеале хорошо, когда у оппозиции есть единое видение. Часть "Гирчи" имеет свои взгляды, и в ряде случаев мы видим, что они отличаются от единого мнения оппозиции. Это им решать, это их путь", - заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Церетели

Тет-а-тет

Инициативу партии "Гирчи" прокомментировали и в правящей партии. По словам депутата от "Грузинской мечты" Гурама Мачарашвили, они не видят проблем в проведении индивидуальных переговоров с отдельными оппозиционными партиями.

"Мы и сегодня готовы к переговорам, безусловно, на основании принципов справедливости и европейских ценностей. Что касается индивидуальных переговоров, то, безусловно, было бы лучше, если бы формат был общим с оппозицией. Но и в индивидуальных переговорах я не вижу проблем", - заявил Мачарашвили журналистам.

В свою очередь, председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе перечислил три партии, которые действовали на переговорах жестко и не шли на компромисс – это "Единое национальное движение", "Европейская Грузия" и "Лело".

"Эти три партии были очень жесткими в своих подходах. Все остальные проявляли реальную готовность к компромиссу… к реальному диалогу. Однако эти три партии занимали очень жесткие позиции. Это абсолютно контрпродуктивная позиция, что в конечном итоге сделало невозможным достижение соглашения между политическими партиями", - отметил Кобахидзе.

Фактор Гахария

Эксперт Рамаз Сакварелидзе не исключает, что кроме "Гирчи" в парламент Грузии могут войти и представители других оппозиционных партий. А этот процесс может ускорить заявление экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария в связи с возращением в политику.

"Многие политики из оппозиции наверно подумают о том, что если Гахария войдет в политику и займет оппозиционную нишу, то другим оппозиционным группам придется очень туго. Улица не является местом, которое гарантирует политический статус той или иной партии. А парламент является таким местом... Появление Гахария послужит, наверно, детонатором этого процесса – шествия оппозиционеров по направлению к парламенту", - заявил Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Эксперт не исключает, что подобное настроение появится и в рядах "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

"Что касается "Лело", то они медленнее других будут двигаться по направлению к парламенту. Из "Национального движения" и "Европейской Грузии", если пойдут в парламент, то пойдут те персоны, которые не очень-то усердствовали в вопросе бойкотировать парламент, те, которые тише других. Вот они как раз, я думаю, могут взять курс на парламентские кресла", - отметил Сакварелидзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 15 мая у здания парламента Грузии, а до этого лидеры оппозиции проведут мобилизацию сторонников в регионах.

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