Печальный прогноз: цены на бензин в Грузии продолжат расти

Спрос на автомобильное топливо снизился – в январе-феврале 2021 года импорт нефтепродуктов сократился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии выросли цены на нефтепродукты – с начала 2021 года бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 30-35 тетри.

В то же время спрос на автомобильное топливо снизился – в январе-феврале 2021 года импорт нефтепродуктов сократился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Импорт нефтепродуктов в Грузию за январь-февраль 2021 года

Почему снизилось потребление нефтепродуктов в Грузии, о причинах роста цен на топливо в стране, а также его увеличении в ближайшем будущем, рассказал Sputnik Грузия председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили.

Почему снизился спрос на топливо

Спрос на нефтепродукты снизился в целом по всему миру, а не только в Грузии, сообщил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

"Продажи в целом снизились по всему миру, и, конечно, Грузия не может быть исключением в этом плане. Снижение спроса у нас связано с "комендантским часом", дистанционным обучением и работой, остановкой туристического сектора и так далее", – сказал Мтвралашвили.

Нефтепродукты в Грузию доставляют по железной дороге и морем. Самым крупным поставщиком топлива традиционно остается Россия, на нее приходится 23,9% от всего импорта автомобильного топлива. Из России в январе-феврале 2021 года завезли 38 тысяч тонн горючего.

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"За последние три года Россия является крупнейшим поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию. Что касается Азербайджана, то оттуда импортируется только дизельное топливо, и он является крупнейшим поставщиком этого продукта", – сообщили в СИНГ.

Почему выросли цены

С начала 2021 года цены на нефтепродукты – бензин и дизельное топливо – в Грузии в среднем выросли на 30-35 тетри, причина – рост цен на нефть на мировых рынках, сообщил Мтвралашвили.

"Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены на нефть на мировых рынках упали до рекордно низкого уровня в марте, апреле и мае прошлого года, но как только страны начали снимать ограничения, цены на нефтепродукты стали расти и процесс продолжается по сей день", – сказал Мтвралашвили.

По словам главы СИНГ, Грузия постепенно возвращается к той же цене, которая была до пандемии коронавируса.

"Что касается ценообразования, то цена на топливо в Грузии не устанавливается в соответствии с рыночным спросом и предложением. Стоимость топлива в стране, зависящей от импорта, определяется международными ценами на нефть в соответствии с S&P Global Platts. Сегодня цены на топливо выросли во всех странах, будь то Россия, которая является крупнейшим производителем, Азербайджан, Армения или Турция", – сказал он.

При этом Мтвралашвили отметил, что единственный местный фактор, влияющий на цену топлива, это обменный курс лари, потому что товар покупается и перевозится в долларах.

"Но поскольку национальная валюта в последнее время была более или менее стабильной по отношению к доллару, этот фактор на текущий рост цен на топливо не влияет", – сказал глава СИНГ.

Автомобилисты протестуют

Акции протеста против повышения цен на горючее вот уже месяц проходят в крупных городах Грузии – автомобилисты Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и других городов страны требуют от правительства принять меры и взять рост цен под контроль. К протесту присоединились водители микроавтобусов и таксисты.

Водители проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на бензин продолжают расти, а власти до сих пор не реагируют на их протест.

В Тбилиси участники акции в воскресенье на Кахетинском шоссе попытались перекрыть проезжую часть, после чего между ними и полицией завязалась потасовка. Несколько человек посадили в машины патрульной полиции. МВД Грузии пока не делало официального заявления о количестве задержанных.

Кто регулирует цены

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе заявил, что цены на топливо в Грузии зависят от стоимости нефти на мировом рынке.

"Цены на топливо в Грузии складываются по мере установления цен на нефть на мировом рынке. Когда идет подорожание, а валютный курс не идет в сторону укрепления, что может сделать государство?! Оно может лишь способствовать экспорту продукции, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, которое обеспечит производство большей продукции, создание большого числа рабочих мест", – сказал эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, рост стоимости нефтепродуктов не будет ущемляющим или драматичным за счет роста покупательной способности значительной части населения.

Глава СИНГ заявил, что цены регулирует рынок и государство не вмешивается в процесс ценообразования.

"Если бы у нас была своя нефть и сильный местный нефтеперерабатывающий комплекс, государство все еще могло бы регулировать цены, но в этом случае оно никак не может вмешаться и никогда не вмешивалось в процесс ценообразования. Рынок сам это регулирует, единственный местный рынок следует за международной ценой. Государство вводит налоги, НДС, акцизы, которые, конечно, участвуют в себестоимости продукции, и если государство снизит налоги, конечно, это повлияет на цену продукции. Но, с другой стороны, государство при этом потеряет очень значительные доходы, которые ему на данном этапе нужны как воздух", – сказал Мтвралашвили.

На вопрос, имеют ли место картельные сделки между крупными игроками рынка, глава СИНГ сказал: "Национальное агентство Грузии по конкуренции, задачей которого является предотвращение сделок, связанных с ценной между крупными игроками на рынке, опубликовало промежуточный отчет, в котором отмечается, что на рынке нефтепродуктов Грузии представлено много компаний и, следовательно, существует здоровая конкуренция".

Ожидается ли рост цен

В Грузии сегодня оперируют 5 крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,70-2,76 лари за литр, регуляр – 2,48-2,55 лари за литр, евро дизель – 2,63-2,73 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,3 лари.

Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую, однако в целом все зависят от ситуации на международных рынках, сообщил Мтвралашвили.

"Я не могу сказать, на сколько процентов еще следует ожидать подорожания топлива в Грузии, но прогноз пессимистичен. Рост цен продолжится во всех случаях, и, к сожалению, это реальность, – отметил глава СИНГ.

Кроме того, по словам Мтралашвили, рост цен на топливо на фоне пандемии очень болезненно действует на карман населения, особенно если учесть, что это потом сказывается на перевозчиках, транспорте и даже на ценах на продукты питания.

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