Пандемия, кризис и рейтинг партий: американцы узнали настроения жителей Грузии

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Национальный демократический институт (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения в Грузии.

Социаологи выяснили, что жителей страны больше всего беспокоят проблемы, связанные с экономикой и здравоохранением.

Борьба с пандемией

Большинство жителей Грузии (68%) считает, что правительство страны хорошо справилось с пандемией коронавируса. Лишь 27% опрошенных недовольны работой властей.

Спросили участников опроса и о разработанном правительством Грузии экономическом плане борьбы с последствиями коронавируса. Половина опрошенных (50%) считает его эффективным, а 37% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Что касается финансовой помощи в период пандемии от государства, то 40% опрошенных заявили, что помощь получили они или кто-то из членов семьи. При этом, по мнению 48% респондентов, помощь была достаточной.

Говоря об экономических последствиях пандемии, 22% респондентов отметили, что являются безработными. Работают на полной ставке или на полставки – 29%, а самозанятые – 15%.

Что касается секторов занятости, на первом месте (16%) розничная торговля. Далее следует строительство (11%), сельское хозяйство (10%), транспорт (10%). Пятерку замыкает публичный сектор\государственные ведомства (8%).

Развитие страны

Большая часть опрошенных (44%) считает, что страна развивается в неправильном направлении. Четверть респондентов (25%) довольны курсом страны, а 22% считают, что страна вообще не меняется.

Что качается оценки деятельности парламента Грузии, то положительную оценку работе законодательного органа дают лишь 14% респондентов, негативную – 36%, а среднюю – 38%. Нет ответа у 11% опрошенных.

Между тем, большинство участников опроса (79%) считает, что в последующие годы парламент должен уделять больше внимания вопросам экономики. В тройку приоритетов граждан также попали вопросы здравоохранения (34%) и образования (22%).

Рейтинг партий

Опрос показал, что большая часть жителей Грузии (40%) не симпатизирует ни одной политической силе страны.

Правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддерживает 23% опрошенных. Отказались отвечать на вопрос 14% участников опроса, а 8% респондентов не знали ответа на вопрос.

Что касается остальных политических партий, согласно результатам опроса, лишь 7% опрошенных симпатизируют бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Остальные партии - "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы", "Лело" "Альянс патриотов Грузии", "Стратегия Агмашенебели", и "Лейбористская партия Грузии" - в целом набрали 7%.

Как проводили опрос

Исследование общественного мнения NDI было проведено в период с 17 по 24 февраля 2021 года. В формате телефонного интервьюирования опросили более двух тысяч респондентов, за исключением жителей неподконтрольных властям территорий – Абхазии и Цхинвального региона (Южная Осетия).

Авторитетная неправительственная организация NDI проводит подобные исследования в Грузии с 2009 года. Опрос по ее заказу провела грузинская НПО "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" (СRRС) при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Погрешность опроса составила +/- 1,4%.

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