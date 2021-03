Политическая карусель по-грузински: путешествие по замкнутому кругу

То, что переговоры между правящей командой и оппозиционными партиями в очередной раз зайдут в тупик, ни у журналистов, ни у экспертов особых сомнений не вызывало. Собственно, все смирились и особо никого это не тревожило. Разве что Евросоюз, который, по меткому замечанию "Резонанси" (17.03), хочет добиться согласия в стране гораздо больше, чем власть и оппозиция.

Оказалось, провозгласить независимость легче, чем проявлять такие элементарные для лидера качества, как уважение к оппоненту, политкорректность, логика и справедливость. Стыдно наблюдать за местными политиками, которые не способны обсудить без посредников элементарные вопросы, сожалеет эксперт Мамука Арешидзе. Особенно когда международная общественность глубоко осознает геополитическую и региональную ответственность Грузии ("Квирис палитра" 15-21.03).