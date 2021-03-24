Политическая карусель по-грузински: путешествие по замкнутому кругу

Темой, подспудно сопровождавшей последние публикации прессы, стало тотальное недоверие граждан – к власти и оппозиции, к посредникам и даже к вакцинации, обещавшей сохранить людям здоровье и вернуть привычный быт

То, что переговоры между правящей командой и оппозиционными партиями в очередной раз зайдут в тупик, ни у журналистов, ни у экспертов особых сомнений не вызывало. Собственно, все смирились и особо никого это не тревожило. Разве что Евросоюз, который, по меткому замечанию "Резонанси" (17.03), хочет добиться согласия в стране гораздо больше, чем власть и оппозиция.

Заинтересованные посредники и зыбкий суверенитет

Оказалось, провозгласить независимость легче, чем проявлять такие элементарные для лидера качества, как уважение к оппоненту, политкорректность, логика и справедливость. Стыдно наблюдать за местными политиками, которые не способны обсудить без посредников элементарные вопросы, сожалеет эксперт Мамука Арешидзе. Особенно когда международная общественность глубоко осознает геополитическую и региональную ответственность Грузии ("Квирис палитра" 15-21.03).

"Мы близки к согласию", – успокаивает Арчил Талаквадзе ("Ахали таоба", 17.03). На словах обе стороны не скупятся на метафоры и заверения, утверждая, что готовы к компромиссу. Между тем, широкой публике, честно говоря, предмет этого компромисса не совсем ясен. Можно подумать, замечает "Алиа" (15-21.03), замена Гарибашвили на Мелия позволит решить какую-нибудь фундаментальную проблему?!

Оппозиция, однако, продолжает настаивать на проведении внеочередных выборов и освобождении политзаключенных. Наличие которых, надо заметить, власть решительно отрицает. Кристиан Даниэльсон, будучи опытным дипломатом и выступая посредником на очередном раунде переговоров, не стал предлагать эти темы в качестве первоочередных. В ответ лейборист Шалва Нателашвили в лучших традициях демонстративно покинул заседание ("Резонанси", 18.03).

Несмотря на это, как отмечает "Квирис палитра", Даниэльсону все-таки удалось сдвинуть кое-что с мертвой точки. Хотя бы в части риторики и аргументации. Саломе Самадашвили призналась, что занята поиском новых путей для выборов ("Ахали таоба", 19.03). И это требование она теперь обосновывает не фальсификацией, допущенной в ходе голосования, а необходимостью разрядить разразившийся кризис ("Резонанси", 19.03). Который, заметим, сами же националы и разожгли.

"Единое национальное движение" спешит, опасаясь, что к 2024 году появится новая сила, которая легко вытеснит его с политического поля ("Квирис палитра"). А неформальный лидер партии Михаил Саакашвили уже безапелляционно заявил: чтобы Грузия стала демократией, нынешняя правящая команда должна быть мирно отлучена от власти ("Сакартвелос Республика", 19-21.03).

Надо полагать, экс-президент имел в виду, что "Грузинской мечте" следует при этом добровольно отдать бразды правления страной "Нацдвижению". Непонятно лишь, на каком основании?!

Возвращение из небытия

Впрочем, неожиданное возникшее новое обстоятельство, похоже, способно видоизменить сложившуюся картину – и политически, и эмоционально. Неожиданное появление в публичном пространстве экс-премьера Георгия Гахария уже многое поставило с ног на голову. Гахария пока сделал только короткое заявление, пообещав вернуться в политику и в ближайшее время выступить с подробным комментарием.

Откручивая назад ленту событий, невольно обращаешь внимание на некоторую их закономерность. Это дает основание предположить, что у Гахария и его сторонников имеется определенный план действий. В начале прошлой недели газеты, вроде бы, не собирались напоминать об экс-премьере. Тем более примечательно, что кулуарно хорошо информированная "Алиа", ненавязчиво упомянула о нем в своей публикации. Один из основателей "Мечты", писатель Мераб Шатиришвили заговорил о необходимости возвращения Гахария, поскольку только он способен воплотить в глазах общественности долгожданную "третью силу".

Вслед за этим "Резонанси" и "Ахали таоба" почти одновременно подняли вопрос о возможности альянса ушедшего в отставку премьера с лидером "Стратегии возрождения" Георгием Вашадзе. Поводом послужило социологическое исследование, где респондентов спрашивали об этом. Оба издания отрицательно настроены на сей счет, хоть несколько и разошлись в оценках. "Ахали таоба" (18.03) сочла, что Вашадзе не посмеет войти в сговор, а "Резонанси" (17.03) высказала уверенность, что подобный альянс плохо скажется на рейтинге Гахария.

Следует признать, что на фоне общего разочарования, появление новой политической силы во главе с деятельным лидером может существенно повлиять на изменение общественного настроя. В том числе и по отношению к внеочередным выборам. Осторожность же, с которой все обставлено, по-видимому, связана не с зондированием общественного мнения, а с необходимостью сбить с толку политических конкурентов. Благо теперь Гахария уже открыто окажется под перекрестным огнем.

Сумеет ли завоевать общественное доверие экс-премьер, неплохо зарекомендовавший себя во время кризиса и добровольно ушедший в отставку на пике карьеры? Шансы есть, и немалые.

Куда разбежались добровольцы?

Они резко возрастают на фоне воцарившегося в обществе всеобщего недоверия, которое коснулось даже процесса вакцинации населения. Лучшие мировые ученые и медики ценой невероятных усилий разработали вакцину против коронавируса, а число желающих сделать прививку в Грузии катастрофически мало. В том числе среди медиков ("Резонанси", 17.03).

Центр по контролю за заболеваниями даже обратился за поддержкой к Патриархии. Грузинская церковь, как и следовало ожидать, ответила уклончиво. Одобрила добровольный характер вакцинации, однако не стала брать на себя ответственность за пропаганду вакцины (18.03). А буквально на следующий день в стране разразилась настоящая "антивирусная истерия", как назвала ее "Резонанси" (19.03).

Поводом послужили трагические последствия прививки, сделанной медсестре в Ахалцихе. Медики поторопились выступить с разъяснениями, сославшись на то, что любая прививка несет в себе риск. Подобные исходы не исключены, но крайне редки. При этом позитивный эффект вакцинирования, в том числе и в общеэкономическом плане, в сотни раз превышает любые риски.

Однако мало кто стал эпидемиологов слушать. Тем более, перед этим в газетах высказывалась острая критика по поводу недостаточной пропаганды вакцинации. А тут еще поступление вакцины несколько раз откладывалось по независящим от грузинских медиков причинам. В подобной ситуации активная и настойчивая пропаганда прививок вполне могла быть воспринята населением как насмешка.

"Грузия мир" (17-23.03) пошла дальше, увязав недоверие к вакцине с более глубинными общественными процессами. На своей авторской странице журналист Валерий Кварацхелия объяснил его общим массовым недоверием рядовых граждан к государственным институтам. Будучи научены собственным горьким опытом, они во всем усматривают подвох и попытку политических элит ущемить их права.

Вряд ли при подобных обстоятельствах мог радикально повлиять на ситуацию даже пример Саломе Зурабишвили. Она призналась, что преподнесла себе своеобразный подарок на день рождения – сделала прививку. И только потом поинтересовалась у врачей, можно ли выпить глоток вина в честь торжества. Оказалось, нельзя ("Резонанси", 19.03). Похоже, президент поспешила…

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