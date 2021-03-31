На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью

На фоне ухудшения отношений с Москвой и давления на Европу из-за "Северного потока - 2", под эхо угроз новых санкций американцы резко нарастили закупки российской нефти

Почему собственная внешняя политика не мешает им приобретать у России все больше энергоресурсов — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Нарастили импорт

В прошлом году российский импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился на 3,5 процента и достиг девятилетнего максимума, сообщили в управлении энергетической информации американского Минэнерго (EIA). Россия вышла на второе место среди поставщиков, потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке.

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В 2020-м американцы получали из России в среднем 538 тысяч баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 522 тысячи. Крупнейшие покупатели — Valero и Exxon, приобретшие 55 и 50 миллионов баррелей соответственно. На эти две компании пришлась почти половина российского импорта.

Неоткуда взять

К России американские НПЗ обратились, лишившись сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A. Цепочки поставок нарушились.

В наиболее сложном положении оказались заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron. Американцы покупают в России главным образом не сырую нефть, а мазут, необходимый для производства бензина.

"Потеряв венесуэльскую нефть и столкнувшись с удорожанием сырья у традиционных поставщиков ОПЕК, США стали основным потребителем российского мазута", — указывает Ади Имсирович, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Ситуацию усугубило сокращение добычи ОПЕК. Поставки из Саудовской Аравии сейчас на минимуме с 1985 года. И лишь мазут из России позволил американским НПЗ продолжать работу, констатировали аналитики.

Cланцевый кризис

Сказалось и обрушение сланцевой отрасли из-за пандемии. В США добывали 13 миллионов баррелей в сутки, теперь — 11 миллионов.

Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Обанкротились полторы сотни сланцевых производителей.

В первую очередь это те, у кого проблемы возникли еще до ковида: компании влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-стрит с 2018-го охладела к сланцевикам, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.

В 2020-м, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.

В EIA считают, что добыча сланцевой нефти в марте снизится до 7,5 миллиона баррелей в сутки. Отрицательная динамика наблюдается в шести из семи нефтеносных районов — формациях Анадарко, Баккен, Найобрара, Игл-Форд, Берман, Гейнсвилл, Аппалачи.

По прогнозу Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не вернется к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи.

Нелепое положение

Таким образом, США оказались в довольно нелепой ситуации: усиление зависимости от российской нефти полностью противоречит энергетическому курсу государства, отмечает Bloomberg. С одной стороны, Вашингтон всеми силами заставляет Европу отказаться от "Северного потока - 2", чтобы продавать собственный газ. С другой — американские нефтеперерабатывающие заводы покупают в России больше сырья, чем когда-либо.

"Нефтяные танкеры, пришвартованные к НПЗ в Бэйтауне, штат Техас, выглядят точно так же, как и многие другие, курсирующие по акватории Хьюстонского судоходного канала. Но в их вместительных трюмах спрятан необычный груз: российская нефть, — отмечает агентство. — Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, вымощен рыночной смекалкой, удачей и доказанной способностью Кремля обернуть политику Вашингтона в свою пользу".

"А ведь Трамп хвастался, что США превратились в энергетическую сверхдержаву и страна никогда не будет зависеть от "враждебных" иностранных поставщиков", — иронизирует по этому поводу Марк Финли, нефтяной аналитик Института Бейкера Университета Райса в Хьюстоне.

Интересно, что сложившуюся ситуацию в Вашингтоне никак не комментируют. Однако неуклонный рост импорта явно указывает на то, что мантра об энергетической независимости, которую твердил бывший президент США Дональд Трамп, не сработала.