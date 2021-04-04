Преступность в Грузии в 2021 году – новые данные МВД

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за месяц было зарегистрировано около 1,2 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. В период с 1 января по 28 февраля 2021 года в Грузии было зафиксировано около 9,4 тысячи преступлений, что на 12,97% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных в первые месяцы 2021 года преступлений, удалось раскрыть менее трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5–5 тысяч преступлений.

Месяц Количество преступлений Февраль 4 915 Январь 4 703

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за два месяца было зарегистрировано около 2,6 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 25,8%.

На втором месте - семейное насилие. За два месяца 2021 года сотрудники следственных органов зафиксировали 958 подобных преступлений. Раскрыть удалось 57,3%.

А вот на третьем оказались транспортные преступления – 748 фактов за два месяца, из которых раскрыто 2,2%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 2 628 Семейное насилие 958 Транспортные преступления 748 Угроза 518 Наркопреступления 511

Кроме того, по данным МВД Грузии, за первые два месяца 2021 года в стране было зарегистрировано 15 убийств, из которых три с особой жестокостью, 56 случаев нанесения вреда здоровью, 11 случаев изнасилования, два случая торговли людьми, два случая взяточничества и два случая терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 28 февраля за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 2 855 человек, из которых 186 отбывали условный срок. При этом 949 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

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