Высокая поляризация и неприятный сюрприз: что показал опрос IRI в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Мнения представителей грузинских властей и оппозиции относительно результатов нового исследования Международного республиканского института США (IRI) в Грузии разделились.

Согласно результатам опроса, большинство жителей Грузии (60%) считают неприемлемым бойкот оппозиционных партий, которые не признают итоги выборов и отказываются от работы в парламенте.

Что касается требования оппозиции провести досрочные парламентские выборы, то здесь голоса опрошенных распределились поровну – 45% "за", а столько же против.

Что сказали в оппозиции

Результаты опроса IRI показали, что в грузинском обществе высокая поляризация, заявила один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

"Ясно, что общество предпочитает, чтобы оппозиция была представлена в парламенте. Но в то же время ясно, что общественное мнение явно разделено. Можно сказать, что половина наших избирателей хочет проведения досрочных выборов в стране. Это еще раз показывает, что поляризация в обществе довольно высокая. А также подтверждает, что наше предложение по поводу проведения плебисцита и опроса общественного мнения в связи с тем, должны ли в стране быть проведены досрочные выборы, будет самым правильным выходом", - заявила Самадашвили.

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, оппозиция продолжит борьбу, чтобы добиться проведения досрочных парламентских выборов в стране.

"Сторонников идеи проведения досрочных выборов более чем достаточно. Количество этих людей станет еще больше благодаря плану оппозиции выйти в регионы, в районы, в города. Так что я уверена, что скоро все это станет ясным и мы добьемся досрочных выборов. Это единственный путь к разряжению кризиса", - заявила Бурджанадзе.

Член оппозиционной партии "Лело" Саба Буадзе считает естественным, что бойкот не нравится гражданам. Более того, бойкот не нравится и политическим партиям, однако это самое эффективное средство воздействия на "Грузинскую мечту", отметил он.

"Результат этого бойкота - то, что сейчас мы находимся в процессе медиации при участии Евросоюза. Важно учитывать результат, а не сегодняшнюю данность, поскольку, безусловно, бойкот как отдельный факт не может нравиться и приветствоваться. Мы предпочитаем продолжить политические процессы в стенах парламента, однако сегодня этому мешают власти. Упрямство власти по вопросу новых выборов и политического преследования", - заявил Буадзе.

Неприятный сюрприз

Результаты исследования общественного мнения стали неприятным сюрпризом для оппозиции, заявил депутат от "Грузинской мечты" Георгий Амилахвари.

"С одной стороны, они (члены оппозиции - ред.) анонсируют масштабные акции в мае. А с другой стороны, мы увидели настроение населения, что 60% не поддерживают бойкот оппозиции. Соответственно, мы готовы к переговорам по тем вопросам, которые были публично заявлены, что мы готовы подписать. Однако есть определенная часть оппозиционной группы, с которой "Грузинская мечта" продолжит процесс переговоров индивидуально – один на один. И мы надеемся, что они завершатся с результатом", - отметил Амилахвари.

Опрос явно показывает желание избирателей, чтобы партии, за которые они проголосовали, работали в парламенте, заявил депутат от парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.

"Избиратели не имеют конкретного желания проводить какие-либо внеочередные выборы. Для них бойкот неприемлем, и из этого исследования также видно, что избирателей волнуют другие вопросы", - заявил Кадагишвили.

В свою очередь, депутат от парламентского большинства Шалва Папуашвили призвал представителей оппозиционных партий подключиться к работе законодательного органа.

"Абсолютное большинство наших граждан за то, чтобы сотрудничество было в парламенте. Также были интересные данные, что среди сторонников бойкота почти половина вовсе не знает, почему этот бойкот необходим. Поэтому призываю наших оппонентов прекратить попытки беспорядков в этой стране и войти в парламент", - заявил Папуашвили.

На сегодняшний день оппозиционное крыло на заседаниях парламента представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов", которая уже покинула парламент Грузии.

Желание начать переговоры также высказали представители оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи", которые, в отличие от других своих коллег по оппозиции, до последнего времени придерживались нейтральной позиции и не собирались отказываться от депутатских мандатов. Они также не присоединяются к анонсированным оппозицией акциям протеста.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99, из которых девять - оппозиционеры.

Остальные партии после выборов осенью 2020 года отказались признавать их легитимность и не принимают участия в работе парламента.

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