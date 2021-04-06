Европейский путь или дестабилизация: кто и как определяет политический выбор Грузии

Вопрос этот встал ребром после того, как сорвалась очередная попытка европейской политэлиты уговорить грузинскую оппозицию и власть пойти на компромисс. Пресса не устает гадать, какова будет реакция европейских структур

"Ахали таоба" (2.04) не преминула мимоходом сообщить, что Евросоюз может приостановить финансовую помощь Грузии в размере 60 миллионов евро. Газета ссылается на зарубежное издание, где в материале фигурирует имя Кристиана Даниэльссона. Именно личный представитель президента Евросовета выступал в роли медиатора на переговорах в Тбилиси. И хотя о прямой связи между этими фактами ничего не сказано, намек, в общем-то, понятен.

Неясно другое: что от такой непримиримости выигрывает Грузия? Впрочем, у грузинской политики своя логика. Охотно декларируя демократические принципы, она далеко не всегда оставляет решающее слово за обществом. И последние события наглядное тому подтверждение.

По угрозой срыва не только диалог

Прежде всего, убедительно обозначились принципиальные расхождения между местечковой партийной логикой и конструктивным европейским мышлением. Повторно прибыв в Тбилиси, Кристиан Даниэльссон захватил проработанные предложения. Их цель состояла в том, чтобы пресечь вражду между партиями и направить их энергию на развитие страны ("Резонанси", 30.03). Это вселило некоторый оптимизм даже в самых непримиримых экспертов-скептиков.

Европейцы предложили в качестве ключевых тем реформу судебной и избирательной систем, на которых, как на краеугольном камне, стоит любая демократия. Оппозиция и власть предпочли, однако, опять действовать в угоду собственным амбициям и внутрипартийным интересам. Споры в который раз свелись к вопросу о внеочередных выборах и освобождении политзаключенных. В результате предложения медиаторов забраковали все стороны (31.03).

Как считает Вахтанг Мегрелишвили, выложенный на стол Даниэльссоном проект договора вполне отвечал требованиям разумного компромисса. Член оппозиционной "Гирчи" даже признался, что готов был подписать его. Но формат переговоров не предусматривал индивидуальных мнений – подписать должны были все (1.04). А неумение грузинской оппозиции и власти проявлять солидарность априори исключало подобную возможность.

Налицо разочарование, утрата энтузиазма, перемена отношения, сокрушается "Резонанси" (1.04). Даниэльссон покинул страну, и неизвестно, что же будет с диалогом. Вряд ли кто захочет взваливать на себя проблемы, зная, что стороны изначально не желают договориться. "Квирис палитра" (29.03-5.04) устами аналитика Рамаза Сакварелидзе утверждает, что европейцы и американцы вообще допускают ошибку, тратя столько времени и сил на так называемый политический кризис. Классический кризис – это когда невозможно принимать политические решения, но в Грузии такой проблемы нет.

Почему сорвались переговоры в Грузии? Реакции и последствия >>

Более того, и лояльная к власти, и оппозиционная пресса сходятся в том, что в обществе явно недостаточно энергии протеста. Получается, для большинства политиков важны не предпочтения граждан, а то, на чью сторону склонится поддержка Европы и стратегических партнеров. Точнее, какая из сторон вызовет в них больше критики и отторжения. Ради этой цели некоторые партии готовы открыто действовать вопреки интересам общества.

Что дала попытка повторить "гавриловскую ночь"

Изначально не вызывало сомнений, что скандал вокруг известного журналиста и телеведущего Владимира Познера не укладывается в рамки нарушения "комендантского часа". Познер прилетел с друзьями, чтобы отметить в Грузии 87-летие. Он неоднократно приезжал и раньше. Но на этот раз протестующие во главе с лидером нового движения "Время пришло" Элене Хоштария забросали яйцами ресторан, где гости ужинали накануне юбилея ("Сакартвелос Республика", 2-4.04).

Как объяснил владелец гостиницы "Винотель", рейс задержался, и, несмотря на регуляции, он не мог отказать прилетевшим в ужине и гостеприимстве ("Ахали таоба", 2.04). Инцидент, конечно, мог быть исчерпан налагаемым в таких случаях штрафом. Но протестующие припомнили Познеру его высказывания десятилетней давности по Абхазии и вынудили покинуть страну.

Аналитик Гия Абашидзе заметил в связи с этим, что и у протеста есть определенные границы и важно, кто его выражает. Именно потому, по мнению "Резонанси" (2.04), попытка устроить "гавриловскую ночь-2" закончилась фиаско. Многие эксперты объясняют это тем, что народ хорошо помнит, как первый инцидент был использован для дестабилизации обстановки.

Один из лидеров "Национального движения" Хатия Деканоидзе не скрывает: было крайне важно заставить Познера покинуть страну. А ее фраза "ситуация с Гавриловым ничему не научила" ("Ахали таоба", 2.04) может служить подтверждением, что кресло, в которое тогда усадили горе-депутата, было лишь предлогом. Как и нарушение "комендантского часа" теперь.

Другое дело, насколько оправданно говорить о фиаско? Ведь цель, возможно, крылась не только в дестабилизации. По информации "Сакартвелос Республика" (2-4.04), чартерный рейс, на котором прилетели Познер и гости, должен был стать своего рода пробой пера. За ним предполагалось возобновить регулярное авиасообщение между Тбилиси и Москвой. Не исключено, что это могло не устраивать представителей агрессивного крыла в России. Благо, в Грузию стали приезжать даже туристы из Сочи ("Резонанси", 2.04)!..

Кому-то как воздух требовалась антиреклама: ездить в Грузию опасно! Протестующие были обстоятельно информированы о планах телеведущего. Они заранее запаслись плакатами и кистями с красками. Что дало повод Ираклию Кобахидзе иронично назвать выпускницу МГИМО Элене Хоштария дипломированным российским специалистом по вопросам международной безопасности ("Сакартвелос Республика", 2-4.04).

Впрочем, причины могут уходить корнями намного глубже. Особенно если согласиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, что цель "Национального движения" и Саакашвили – саботаж и нанесение как можно большего ущерба стране ("Резонанси", 2.04). Почва для этого есть. Число международных визитеров сократилось почти на 90 процентов (2.04). Лари скатывается к историческому антирекорду (1.04). Эпидемиологи не исключают третьей волны пандемии и нового локдауна (31.03).

Вдобавок, "Грузия и мир" (31.03-7.04) поделилась подозрениями, что некоторые ведомства не прочь нажиться на китайской вакцине – ее планируется завезти по неадекватно высокой цене.

"Фактор Гахария"

На этом фоне политологу Вахтангу Дзабирадзе непонятно, зачем так ратуют за внеочередные выборы маленькие партии? При нынешней системе ничего им в них не светит, а радикальными заявлениями они лишь отпугивают избирателей ("Резонанси", 1.04). Однако обещание сформировать политическую силу, исходящее от бывшего премьера Георгия Гахария, способно, по мнению большинства аналитиков, кардинально встряхнуть и повернуть ситуацию.

Начнем хотя бы с того, что Гахария достаточно перетянуть на свою сторону 20 депутатов, чтобы рухнуло парламентское большинство. Никаких акций для внеочередных выборов тогда не потребуется – все будет в рамках Конституции (29.03). Возможно, почувствовав, как невольно готовят щедрую почву конкуренту, представители оппозиции приступили к его дискредитации. Высокий рейтинг Гахария – это ложь, заявил Ладо Садгобелашвили ("Ахали таоба", 2.04).

"Грузинская мечта" пока сохраняет внешнее спокойствие. Но лидеры ее, по кулуарным сведениям "Алиа" (29.03-5.04), со страхом ждут возвращения экс-премьера в политику. Массовые "лайки" на его фотографии в соцсети буквально свели их с ума. Сам Гахария действует в своем духе и разжечь ажиотаж не пытается. Однако, но судя по всему, ведет он себя продуманно и конструктивно. Что подтверждает и последний уход с ответственных постов конкретных лиц.

Ряд изданий это навело на мысль, что Бидзина Иванишвили хочет выдвинуть новую политическую силу во главу страны. А "Мечте" отвести роль конструктивной оппозиции.

Может быть действительно не надо Даниэльссону торопиться с возвращением ("Резонанси", 1.04)?!.

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