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Туристы на территории храма Святой Троицы Самеба

Катастрофа в сфере туризма Грузии продолжается – новые данные статистики

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20210408/251400935/Katastrofa-v-sfere-turizma-Gruzii-prodolzhaetsya--novye-dannye-statistiki.html

По числу визитов в Грузию в первом квартале 2021 года лидируют граждане Турции, следом идут жители Армении и Азербайджана

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. За первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах на сайте Национальной администрации туризма.

Здание для проведения церемонии бракосочетаний у смотровой площадки на территории пещерного комплекса Сатаплиа.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Внутренний туризм не помог: в Грузии стали путешествовать меньше

Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

В период с 1 января по 31 марта 2021 года в Грузию было осуществлено 134 712 тысяч визитов, тогда как за аналогичный период 2020 года, когда в январе-феврале въезд в Грузию был свободным, число визитов достигало 1 333 089. Для сравнения в 2019 году при открытых границах в период с января по март включительно международные путешественники совершили в Грузию 1 617 548 визитов.

При этом туристическими визитами из общего числа были всего 116 566. В 2020 году эта цифра составляла 756 327, а в 2019 – 882 130.

Кто едет в Грузию

По числу визитов в Грузию лидируют граждане Турции. Хоть число совершаемых ими визитов сократилось по сравнению с 2020 годом на 71,8%, они с 1 января по 31 марта совершили в Грузию 50 720 визитов.

Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция

На втором месте граждане Армении, которые в указанный период осуществили 18 733 визита, что на 91,6% меньше, чем в 2020 году.

На третьем месте оказались граждане Азербайджана, число визитов которых по сравнению с 2020 годом сократилось на 95,7% и составило 11 314.

Топ-5 стран, граждане которых приезжают в Грузию:

Страна Число визитов в первом квартале 2021 года Число визитов в первом квартале 2020 года Число визитов в первом квартале 2019 года
Турция 50 720 180 058 201 192
Армения 15 316 181 720 232 449
Азербайджан 11 314 262 190 292 902
Россия 9 544 172 123 254 077
Украина 4 815 32 208 33 645

Самая пострадавшая сфера

Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая
photo: 59 tsami / FB
Цомая: без туризма роста экономики в Грузии не будет

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществлялся в 2020 году в несколько этапов.

Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная, и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в ней людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, что было можно.

Теги:
Грузия, туризм

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