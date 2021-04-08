Катастрофа в сфере туризма Грузии продолжается – новые данные статистики

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. За первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах на сайте Национальной администрации туризма.
Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.
В период с 1 января по 31 марта 2021 года в Грузию было осуществлено 134 712 тысяч визитов, тогда как за аналогичный период 2020 года, когда в январе-феврале въезд в Грузию был свободным, число визитов достигало 1 333 089. Для сравнения в 2019 году при открытых границах в период с января по март включительно международные путешественники совершили в Грузию 1 617 548 визитов.
При этом туристическими визитами из общего числа были всего 116 566. В 2020 году эта цифра составляла 756 327, а в 2019 – 882 130.
Кто едет в Грузию
По числу визитов в Грузию лидируют граждане Турции. Хоть число совершаемых ими визитов сократилось по сравнению с 2020 годом на 71,8%, они с 1 января по 31 марта совершили в Грузию 50 720 визитов.
На втором месте граждане Армении, которые в указанный период осуществили 18 733 визита, что на 91,6% меньше, чем в 2020 году.
На третьем месте оказались граждане Азербайджана, число визитов которых по сравнению с 2020 годом сократилось на 95,7% и составило 11 314.
Топ-5 стран, граждане которых приезжают в Грузию:
|Страна
|Число визитов в первом квартале 2021 года
|Число визитов в первом квартале 2020 года
|Число визитов в первом квартале 2019 года
|Турция
|50 720
|180 058
|201 192
|Армения
|15 316
|181 720
|232 449
|Азербайджан
|11 314
|262 190
|292 902
|Россия
|9 544
|172 123
|254 077
|Украина
|4 815
|32 208
|33 645
Самая пострадавшая сфера
Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществлялся в 2020 году в несколько этапов.
Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.
Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная, и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в ней людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, что было можно.