Катастрофа в сфере туризма Грузии продолжается – новые данные статистики

По числу визитов в Грузию в первом квартале 2021 года лидируют граждане Турции, следом идут жители Армении и Азербайджана

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. За первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах на сайте Национальной администрации туризма.

Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

В период с 1 января по 31 марта 2021 года в Грузию было осуществлено 134 712 тысяч визитов, тогда как за аналогичный период 2020 года, когда в январе-феврале въезд в Грузию был свободным, число визитов достигало 1 333 089. Для сравнения в 2019 году при открытых границах в период с января по март включительно международные путешественники совершили в Грузию 1 617 548 визитов.

При этом туристическими визитами из общего числа были всего 116 566. В 2020 году эта цифра составляла 756 327, а в 2019 – 882 130.

Кто едет в Грузию

По числу визитов в Грузию лидируют граждане Турции. Хоть число совершаемых ими визитов сократилось по сравнению с 2020 годом на 71,8%, они с 1 января по 31 марта совершили в Грузию 50 720 визитов.

На втором месте граждане Армении, которые в указанный период осуществили 18 733 визита, что на 91,6% меньше, чем в 2020 году.

На третьем месте оказались граждане Азербайджана, число визитов которых по сравнению с 2020 годом сократилось на 95,7% и составило 11 314.

Топ-5 стран, граждане которых приезжают в Грузию: