Четверть процента населения Грузии сидит в тюрьме

Большинство заключенных – граждане Грузии, однако в тюрьмах Грузии есть также 541 человек - граждане 42 стран

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. На 1 марта 2021 года в тюрьмах Грузии находилось 9 125 человек, что составляет 0,25% от всего населения Грузии, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Согласно данным "Сакстата", из общего числа заключенных 1 890 ждет приговора, а 7 235 – отбывает срок.

Около 22,6% всех заключенных составляют лица от 41 до 49 лет. В целом же возраст заключенных колеблется от 14 до 70 и выше.

При этом в тюрьмах Грузии на 1 марта было 62 несовершеннолетних заключенных, 34 из них осужденные, и 58 заключенных старше 70 лет, из которых 58 отбывают срок по приговору.

На 1 марта в грузинских тюрьмах находились 8 793 мужчины и 332 женщины.

Большинство обвиняемых (75,7%), находятся в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается осужденных, то они распределены по 13 тюрьмам. Большинство заключенных находится в тюрьмах полузакрытого типа. В тюрьме для заключенных особого риска на 1 марта находилось 155 осужденных. А вот в тюрьме для подготовки к освобождению было всего 236 осужденных.

Гражданство заключенных

Большинство заключенных – граждане Грузии, однако в тюрьмах Грузии есть также 541 человек - граждане 42 стран.

Большинство отбывающих наказание в Грузии иностранцев - граждане Ирана (145), Азербайджана (105) и России (82).

Также в тюрьмах Грузии находятся граждане Армении, Украины, Франции, США, Бразилии, Израиля и так далее.

За что сидят

Более трети всех осужденных в Грузии отбывает срок за экономические преступления. Всего таких осужденных в тюрьмах Грузии 3 893 человека.

На втором месте осужденные за преступления против человека – убийство, нанесение вреда здоровья, сексуальные преступления, воровство, грабеж и так далее. Всего таких осужденных в Грузии 2 984 человека.

Третье место принадлежит осужденным за преступления против общественной безопасности и порядка. Таких преступников в Грузии сидит в тюрьмах - 2 923.

Замыкают пятерку осужденные за преступления против судебной власти (469) и против государства (391).