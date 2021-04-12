"Он всех позвал к звездам" – в Грузии вспоминают полет Гагарина в космос

12 апреля 2021 года исполнилось ровно 60 лет со дня первого полета человека в космос. Жители Грузии вспоминают "космический" апрель 1961 года и легендарный полет Юрия Гагарина на корабле "Восток-1"

Сопричастность к историческому событию ощущают и представители молодого поколения, родившиеся уже в XXI веке. Трехкратная чемпионка Грузии по спортивной акробатике Алина Абдулхалимова посвятила целый видеоклип 60-летию полета Гагарина в космос.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RIA Novosti Юрий Гагарин – человек, первым побывавший в космосе. Кадры из архива

"Это знаменательное событие, которое открыло путь к исследованию космоса, отмечают во многих странах мира. Десять лет назад, в 2011 году, Генеральная ассамблея ООН 12 апреля провозгласила Международным днем полета человека в космос. Мы с друзьями решили отметить юбилей чтением стихов, вспоминая далекие страницы истории", – сказала спортсменка, которая, к слову, в прошлом году подготовила ряд клипов и к 75-летию Победы в ВОВ.

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Автор клипа – трехкратная чемпионка Грузии по спортивной акробатике Абдулхалимова Алина. Опубликовано Русскоязычный культурный центр "Жемчужина" Марнеульского района Суббота, 10 апреля 2021 г.

У Марины Прага редкая для женщины профессия – самолетостроитель. Увлечение космонавтикой стало частью ее жизни. Марина обладает энциклопедическими познаниями в этой сфере. После окончания Грузинского политехнического института она долгое время работала конструктором на Тбилисском авиационном заводе. Прага была также старшим научным сотрудником в Институте метрологии.

"Я была ребенком, когда Гагарин полетел в космос, – говорит Марина Прага. – Эту новость передали по радио. Это было великое событие. Мы, дети, может быть, тогда еще не до конца осознавали значимость этого события. Гагарин был уникальным человеком. Я стала увлекаться космосом, много читала, благо в семье у нас была огромная библиотека. Помню читала, что Ломоносов в детстве знал 60 созвездий, меня это так заинтересовало, что я стала изучать, и могу похвастаться, что знаю все 88 созвездий".

До того, как легендарный американский космонавт Нейл Армстронг произнес знаменитую фразу: "Он всех нас позвал к звездам", между сверхдержавами США и СССР уже несколько лет шло соперничество в области освоения космоса.

Рассказывая о космической гонке, Марина Прага вспоминает: "Мы стали свидетелями космических побед! Шла ожесточенная борьба, кто первый запустит человека в космос. Кстати, в СССР вначале посылали в космос собак. А американцы – обезьян. "Отец" американской космической программы немец Вернер фон Браун особо выделял шимпанзе Хэм, полет которого на ракете Redstone прошел успешно 31 января 1961 года. 25 апреля должен был полететь в космос Алан Шепард, которому пророчили славу первого астронавта. Двенадцатого апреля полетел Гагарин".

Заслуженный журналист Грузии Эка Элиава отмечает, что Гагарин стал героем многих ребят – кто не мечтал в те годы о космосе!?

"Помню, у нас был урок физики. Я училась в восьмом классе, – вспомнает Элиава. – Учительница требовательная, но прекрасный специалист и справедливый человек, мы ее уважали и к ее предмету относились серьезно. Кстати, почти треть класса поступила на физический факультет ТГУ им. Иванэ Джавахишвили. Это я к тому, что на ее уроках обстановка была самая деловая... И вдруг с грохотом распахнулась дверь, и в класс вбежали мальчишки с криками: "Человек в космосе!"

В первый момент, вспоминает Эка, дети не сообразили в чем дело, а когда до них дошло, что человек полетел в космос, началось что-то невообразимое. Портфели, тетрадки, учебники, словом, все, что было под рукой, полетело к потолку. Все прыгали, орали, визжали.

"А наша строгая учительница взволнованно смотрела на своих всегда дисциплинированных учеников и, казалось, едва сдерживала себя, чтобы не последовать их примеру... В тот момент нас переполняли столь сильные чувства, что выразить их словами не было возможности. Человек в космосе! То, что было для нас из области фантастики, которой мы зачитывались и представляли далеким будущим, стало реальностью! Юрий Гагарин покорил всех мужеством и добротой, скромностью и своей обаятельной улыбкой", – говорит женщина.

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Когда произошел этот эпический полет Гагарина в космос, педагог Виктория Попова жила с родителями в Находке на Дальнем Востоке. "Мне было 15 лет. Все были на подъеме. Я впервые видела, как люди плачут от радости, – вспоминает учитель. – Знакомые и не знакомые обнимались, поздравляли друг друга. Мы завидовали москвичам, встречавшим кортеж с Гагариным".

На весь пятиэтажный дом был один телевизор – как раз в доме родителей Виктории Попова, рассказывает педагог. "Помню, не могла пробиться к телевизору. Мой отец был военнослужащим и по традиции 12 апреля отмечалось в семье. Мы знали биографию каждого космонавта. Само слово "космос" звучало волшебно. Не верится, что прошло 60 лет со дня первого полета, вспоминается, как близкое событие", – говорит Попова.

Журналист Леван Долидзе вспоминает, что в 1961 году в стране были большие перебои с хлебом, жизнь было нелегкая, зарплаты низкие. И вот на этом фоне была решена сложнейшая техническая задача.

"Мы стали ведущей страной в космической отрасли. Вырвали победу из рук США и стали космической державой, – говорит Долидзе. – В апреле 61-го весь Тбилиси ликовал. Вмиг все забыли о трудностях. С полетом Гагарина патриотизм вспыхнул с такой же силой, как во время Второй мировой войны". Так это эпохальное событие навсегда вошло в историю.

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