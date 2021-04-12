Россия и США делят европейский рынок: кто заполнит газовые хранилища

Американцы решили этим воспользоваться и предложили много сжиженного газа. Однако коронакризис не позволит Европе раскошелиться на дорогой заокеанский энергоресурс. Придется приобретать российское сырье. Сколько "Газпром" и госбюджет заработают на экспорте в дальнее зарубежье - в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Аномальные для Европы морозы

Осенью и зимой европейцы израсходовали больше 65 миллиардов кубических метров газа — десятилетний максимум. Об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на GasInfrastructureEurope. Предыдущий пик был в 2018-м, когда в феврале — марте Европу накрыл циклон с аномальными морозами и снегопадами.

Погода сыграла злую штуку и в этом отопительном сезоне. "Газпрому" пришлось в январе срочно наращивать поставки обледеневшей Европе. В Германию отправили на 32,4 процента больше, чем обычно, во Францию — на 77,3, в Нидерланды — на 21,2, а в Италию — на все 100.

Кроме того, увеличился экспорт в Азию, где тоже грянули холода. В результате на рынке возник дефицит, спровоцировавший взрывной рост спотовых цен — по ним товары, ценные бумаги или валюта продаются на условиях немедленной поставки.

Так, например, в Азии был момент, когда котировки превышали тысячу долларов за тысячу кубов. Некоторые сделки заключали по 1400. В Европе цены пробивали отметку в 300 долларов. Это притом что в консервативном бюджете "Газпрома" на 2021 год заложено 170.

В результате российский экспорт в дальнее зарубежье вырос до 19,5 миллиарда кубометров. Это почти на 46 процентов больше, чем годом ранее.

Февраль также погодой не баловал. Три дня подряд в этом месяце европейские хранилища отдавали по максимуму — больше миллиарда кубометров в сутки.

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К 25 марта, когда завершился холодный сезон, средняя заполняемость "подземок" Старого Света упала до 29 процентов. В частности, в Германии и Австрии — 26, в Нидерландах — 23, во Франции — 17.

Чтобы не замерзнуть будущей зимой, европейцам необходимо закачать на 57,3 процента (почти на 24 миллиарда кубометров) больше, чем в прошлом году, подсчитали в "Газпроме". Это сопоставимо с общим экспортом в 2020 году во Францию и Нидерланды. Начавшаяся кампания по заполнению хранилищ обещает стать одной из самых масштабных с 2011-го.

Альтернативы российскому газу

Доля отечественного сырья на европейском рынке газа в 2020-м составила около 33 процентов, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. По ее словам, "уже с третьего квартала объемы экспорта достигли, а в отдельных случаях и превысили докризисные показатели". Все обязательства перед импортерами выполнили. А к концу года цены по контрактам оказались ниже, чем спотовые в европейских хабах. Это дополнительно стимулировало поставки.

Помимо России, голубое топливо в ЕС поступает из Норвегии, Катара, Алжира, США и Нигерии. Главные потребители — Германия, Великобритания и Италия. Причем немцы и британцы получают российский газ через "Северный поток". Других вариантов нет. Конечно, можно перейти на сжиженный природный газ (СПГ), но он дороже. Кроме того, для него необходимы специальные терминалы, которыми Германия, например, не располагает. СПГ туда доставляют через Бельгию и Нидерланды.

В Италии и Великобритании терминалы есть, но и там не спешат отказываться от трубопроводного газа. Поэтому главные покупатели российского энергоресурса не поддерживают борьбу США с "Северным потоком - 2". Более того, Германия предлагала американцам профинансировать строительство терминалов для приема их СПГ, лишь бы они отстали от СП-2. Летом прошлого года Берлин готов был выложить на это миллиард евро. Но в Вашингтоне стоят на своем.

Хотя противников в ЕС у российского проекта хватает: Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Хорватия. Это страны-транзитеры, они на этом неплохо зарабатывают.

К слову, Варшава уже заявляла о намерении обойтись без российского газа с 2022 года. Поляки рассчитывают на строящийся к норвежскому шельфу в Северном море трубопровод Baltic Pipe. Остальное — заокеанский СПГ.

Американцы, конечно, были бы рады заполнить европейские хранилища — особенно сейчас, когла ажиотажный спрос в Азии спал. В марте Старый Свет купил у них 11 миллиардов кубометров — в два раза больше, чем в январе и феврале. США обеспечили 30 процентов поставок в Западную Европу. Более того, сейчас в морях и океанах находятся 70 танкеров с американским СПГ.

Кто заполнит европейские хранилища

Впрочем, кризис еще не миновал, а СПГ по-прежнему дороже трубопроводного. Кроме того, "Газпром", в отличие от конкурентов, может быстро увеличить добычу и суточные поставки. У компании есть собственные "подземки" в Европе.

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А западноевропейское направление — в приоритете, поскольку окупаемость "Северного потока" все еще под вопросом, отмечает Александр Тимофеев, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова. "Холодная и затянувшаяся зима обеспечила хороший спрос. Он может расти быстрее, чем заполняемость хранилищ, что, в свою очередь, приведет к повышению цен уже к осени", — говорит собеседник.

По мнению независимого консультанта по вопросам развития ТЭК России VYGONConsulting, в этом году "Газпром" может увеличить экспорт газа в дальнее зарубежье до 210 миллиардов кубометров. Это на 17 процентов больше, чем в 2020-м, и почти на пять с половиной — чем в "доковидном" 2019 году.

Так, например в первом квартале экспорт "Газпрома" вырос на 30,7 процента. "Причем ранее поставщик закладывал в бюджет цену в 170 долларов за тысячу кубометров. Но потом планы пересмотрели. Теперь предполагаются среднегодовые 200 долларов. Дело в том, что долгосрочные контракты во многом привязаны к европейским спотовым ценам. Кроме того, поднялись нефтяные котировки, от которых зависят газовые. Поэтому "Газпрому" убедить потребителей в обоснованности своих планов вполне реально", — рассуждает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

К слову, газ продолжил дорожать и после окончания отопительного сезона. Сейчас на нидерландском хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) на споте — 252 доллара за тысячу кубометров, это максимум с 2018-го.

В итоге выручка "Газпрома" от поставок в дальнее зарубежье в этом году увеличится в 1,7 раза, до 42 миллиардов долларов, отмечают в VYGON Consulting. А это госбюджету очень кстати.