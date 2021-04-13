Наброски к портрету Грузии в медийном интерьере

Что ждет страну, если политическая напряженность не уляжется? – спрашивает еженедельник "Квирис палитра". Впрочем, толковать вопрос нетрудно и шире, придав прогнозам судьбоносный оттенок: что вообще нас ждет в ближайшем будущем?

Ситуация в стране зашла в тупик, и ни одна из политических сил не в состоянии сдвинуть ее с места. Европейцы предложили решение, ставившее, по словам Кристиана Даниэльсона, интересы страны выше всех других вопросов. Но ни одна из партий эту позицию не разделила ("Квирис палитра", 5-11.04). Газета публикует фото, на котором личный представитель главы Евросовета в защитной маске с небольшим чемоданчиком на колесах одиноко покидает Грузию.

Похоже, ни власть, ни оппозицию тщетность визита медиатора особо не обеспокоила – по Даниэльсону, для них выше оказались другие вопросы. Ну а разочарованных граждан пугает не столько чуждая их реальной жизни политическая напряженность, сколько хмуро сгущающиеся над этой жизнью тучи проблем. И лишь политологи и журналисты, уставшие демонстрировать бодрость, переливая из пустого в порожнее, ждут хоть каких-то перемен. Страна действительно замерла, словно перед прыжком, как выразилась "Резонанси" (6.04), в… ухудшение.

Время платить по счетам

Сократившиеся вдвое инвестиции. Государственный долг, превысивший 60 % ВВП. Резко упавший торговый оборот. Огромная инфляция, беспрецедентное падение курса лари. Нереальные параметры бюджета ("Резонанси", 6.04)… Это не прогноз – это скопившееся за долгие годы "наследство". К сожалению, со знаком минус. Причем, на днях платить по счетам придется в прямом смысле – истекает срок размещенных в 2011 году 10-летних еврооблигаций. При нынешних обстоятельствах сумма просто катастрофическая – 500 миллионов долларов!

"Резонанси" (9.04) почти в панике анализирует потребительские тенденции на примере подсолнечного масла. 2-3 года назад его можно было приобрести примерно по 1 лари за литр. Теперь литр стоит не меньше 3-х, а отдельные сорта местного производства – даже 10! По подсчетам, альтернативным госстатистике, прожиточный минимум в стране достиг 510 лари (6.04) и большая часть населения казалась далеко за чертой бедности.

Надежды на восстановление экономики испаряются – ожидаемый показатель роста упал с 4,5% до 3,5% (9.04). А с учетом угрозы третьей волны пандемии это еще не предел. Правительство балансирует перед дилеммой. Граница открыта, но туристов отпугивают ограничения (8.09). Смягчение же регуляций означает неизбежное провоцирование тяжелых последствий.

Наиболее эффективный метод раскрутить экономику – вакцинация. Однако процесс идет со скрипом. Расчетная норма – 3 тысячи человек в сутки, желающих же привиться втрое меньше. Очень негативно сказалась гибель медсестры Меги Бакрадзе. Все более очевидно, что дело было не в вакцине, а в нарушении протокола. Однако вместо того, чтобы объективно разобраться в причинах трагического исхода, клиника, похоже, пыталась выгородить виновных (9.04). Прокуратура ведет расследование, а население выжидает: все ли и тут заплатят по счетам?..

Коня можно подвести к водопою, но пить он должен сам…

Вакцинация – часть процессов, многие из которые направлены в интересах конкретных персон. Эксперт по здравоохранению Вато Сургуладзе недоумевает: не дожидаясь одобрения ВОЗ, завезли китайскую вакцину по четырехкратной цене?! Кто ж согласился на фоне скептического отношения граждан ("Ахали таоба", 6.04)! Но для некоторых это, по-видимому, неважно.

Как неважно и многое другое. Оппозиционер Яго Хвичия, к примеру, уверен, что никого на самом деле не интересуют взгляды Владимира Познера, оказавшегося в центре недавнего скандала. Просто кто-то решил воспользоваться моментом ("Квирис палитра"). Или взять тех, кто столь удачно, как им кажется, обыгрывают в связи с познеровской историей название поэмы Важа Пшавела "Гость и хозяин". "Алиа" (5-11.04) рекомендует им получше ознакомиться со взглядами автора, а заодно и с отношением к северному соседу Акакия и Ильи.

Похоже, в ином качестве, но, тем не менее, тоже как своего рода повод, оппозиция использует вопросы политзаключенных и внеочередных выборов, оставшиеся откровенно вне основного поля зрения европейских структур. Представитель консультационной компании NSI Пол Джоэл пишет, что ни одно зарубежное правительство не хочет, чтобы его могли обвинить во вмешательстве во внутренние дела другой страны. Можно подвести коня к водопою, объясняет он, но нельзя заставлять его пить ("Сакартвелос Республика", 9-11.04).

Доходит до парадоксов, которые, тем не менее, не вводят в заблуждение опытных аналитиков. Так, оппозиция, по их мнению, сама больше всех опасается анонсированной на 15 мая акции, поскольку уже не уверена, что сумеет собрать внушительное число людей. Напротив, власть по той же причине в этой акции против себя всячески… заинтересована ("Алиа").

Публичное пространство полностью охвачено непримиримыми политическими схватками, ненавистью, тиражированием лжи и ставшими нормой бранью и невежеством, рисует неприглядную картину писатель Котэ Джандиери ("Квирис палитра"). И это все чаще заставляет граждан открыто выражать недовольство. Руставели принадлежит не только обитателям "беседки" Нателашвили, аккумулирует это мнение политолог Эдишер Гвенетадзе ("Резонанси", 9.04). Но в равной степени нотки разочарования все более характерны и в отношении власти.

Примечательна в этом смысле акция молчания, проведение которой 9 апреля задумал общественный активист и известный певец Гия Гачечиладзе – "Уцноби". Идея состояла в том, чтобы молчанием выразить общее неодобрение значительного слоя общества ко всему, что творится в стране, показать недовольство и оппозицией, и властью (9.04).

Неожиданный мазок кистью IRI

Яркий штрих на общей картине – это результаты социологического исследования IRI ("Резонанси", 7.04). Они несколько оживили общую мрачную картину политической действительности. И ставшие предметом обсуждения, несмотря на попытку некоторых политиков создать видимость отсутствия у них интереса. В основном, внимание общественности и прессы привлекли 3 момента.

Первый – заметное падение рейтинга малых партий. По мнению ряда экспертов, причиной послужили радикализация и переход под влияние "Национального движения". Особенно это касается "Лело", которая изначально старалась позиционировать себя как третья сила, но разочаровала электорат. Второй момент – 60% опрошенных не одобряет бойкот парламента. При этом 53% признает, что выборы в целом были демократическими.

И третий – высокая популярность Георгия Гахария – 65%. Поскольку опрос проводился до его ухода с поста премьера, в "Грузинской мечте" поторопились объяснить, что в этих процентах отразился рейтинг партии. Эксперт Рамаз Сакварелидзе не отрицает, что отчасти это так, однако считает, что в большей степени это личный рейтинг экс-премьера ("Ахали таоба", 8.04). Сакварелидзе полагает, что после разногласий Гахария с "Мечтой" он, возможно, даже вырос ("Резонанси", 7.04). Правда, аналитик Ника Читадзе уверен в обратном и считает, что в случае выхода на политическую арену поддержка у партии Гахария будет не выше 10%.

Тем не менее, большинство экспертов сходится во мнении, что Георгий Гахария как политик отвечает ожиданиям значительной прослойки грузинского общества. Он явно не будет придерживаться нынешнего общепринятого стиля и постарается внедрить академизм в грузинскую политику, полагает Сакварелидзе (8.04). Гахария гибок и воплощает собой компромиссную фигуру, согласен Мамука Гамкрелидзе ("Ахали таоба", 5.04).

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