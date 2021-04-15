Международный день культуры: чем может похвастаться Грузия?

"Культура" в переводе с санскритского означает "почитание света" и выражает стремление человека к познанию прекрасного и самосовершенствованию. Рассказываем, как к этому "свету" стремятся грузины

Сегодня Международный день культуры (World Day of Culture), который был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", больше известного как "Пакт Рериха". В нем содержатся общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать.

В связи с этим днем Sputnik Грузия решил рассказать о самых важных (разумеется, не всех!) культурных достижениях Грузии.

Уникальная письменность

Это изящные узоры-буквы буквально дышат историей. Грузинский алфавит считается одним из древнейших в мире. Графическое изображение грузинской письменности прошло целых три ступени развития.

Самый древний ее вид Асомтаврули (Мргвловани). Согласно историческим преданиям, он был создан в III веке до нашей эры, во время правления царя Парнаваза. Асомтаврули отличается округлостью форм и одинаковым размером букв. Уже с IX века использовалось письмо Нусхури (церковное), а с XI века – письмо Мхедрули (гражданское).

В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.

Сами грузины очень чтят свою письменность – в стране очень популярна профессия каллиграфиста, проводятся конкурсы на создание новых шрифтов по мотивам древних, а узорчатые грузинские буквы украшают не только книги, но аксессуары и другие предметы модной молодежи.

Грузинское многоголосие

Грузинское многоголосие – это то, без чего грузинский народ представить просто невозможно, и, главное, еще с древних времен. Характерная особенность грузинского многоголосия – особая вокальная техника и использование близких друг к другу нот. Большинство песен в Грузии исполняется на три голоса. Изначально грузинское пение развивалось как народное, но после принятия христианства стало широко использоваться в религиозном контексте.

В песенном искусстве Грузии встречается и полифония, и монофония, причем формы полифонии отличаются в разных регионах: в песнях Кахети есть бурдон, в Гурии все голоса работают индивидуально, а в Сванети – комплексно. Всего существует около 15 видов грузинский полифонии: тушинский, хевсурский, мтиульский, картлийский, кахетинский, рачинский, пшавский, мохевский, лечхумский, сванский, мегрельский, имеретинский, гурийский, аджарский и лазский.

Грузинское многоголосье, признанное ЮНЕСКО в 2001 году шедевром устного и нематериального наследия человечества, всегда было неотъемлемой частью традиционной музыкальной культуры и существования грузинского народа.

Грузинский народный танец

Ловкость движений, сила или, наоборот, воздушность, мягкость и грация – все это грузинский народный танец, который также имеет древнюю историю. Это подтверждают многочисленные исторические источники и археологические находки. Грузинские танцы постепенно эволюционировали, менялась их форма и содержание – так появились воинственные, свадебные, любовные, увеселительные и спортивно-соревновательные танцы.

В период средневековья танцы становились более профессиональными, они часто исполнялись во дворцах царей и феодалов. В этот период развитие получают сольные и парные танцы. К грузинским народным танцам относятся: Картули, Мтиулури, Перхули, Хоруми, Мцкемсури, Мхедрули, Мохеури, Церули, Сахумаро, Земкрело, Самая, Долури, Салхино и другие.

В грузинском танце имеется несколько средств самовыражения. Юноши стремятся продемонстрировать свою силу, ловкость и отвагу. В мужском танце много резких движений: поворотов, подскоков, прыжков, движений на пальцах и на коленях. Женский танец, наоборот, плавный и грациозный. Немаловажную роль в танце играет национальный костюм – визитная карточка каждого уголка красивой страны.

История виноделия

Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, поэтому виноделие и виноградарство занимают особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Кувшин для вина квеври

На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.

Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине "квеври" с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми. Его возраст относят примерно к VI столетию до н. э.

Традиция застолья

Ну какая же Грузия без прекрасного застолья, которое ломится от яств, без мужчин, рассказывающих длинные впечатляющих тосты, пьющих вино из канци (рогов). Традиция застолья распространена по всей Грузии как в городах, так и в сельских семьях, а также во всех общинах страны, несмотря на религиозные и национальные различия.

© photo: Sputnik Н.Пиросманашвили "Компания Бего"

Определить дату зарождения этой традиции трудно. Бронзовая статуэтка мужчина с рогом вина в руке, обнаруженная в 2006 году, относится к VII веку до н. э. К слову, ее увеличенная копия расположена на улице Шардена в туристическом центре столицы.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Тамада. Памятник в старом городе. Достопримечательности

Существование "супра", то есть традиции грузинского застолья, в давние времена подтверждают и письменные источники, среди которых: "Мученичество Шушаник", "Витязь в тигровой шкуре", "Картлис цховреба", "Калмасоба" и другие. Также стоит отметить материалы и записи путешественников XV-XIX веков – Амвросия Контарини, Карла Диониджи и Жана Шардена.

"Традиционный грузинский стол (супра) в 2017 году получил статус объекта нематериального культурного наследия.

Феномен Пиросмани

Нико Пиросмани (1862-1918) – знаменитый грузинский художник XX века. Судьба его была трагична, он жил и умер нищим и безвестным, и потом долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.

FB / Cultural Heritage of Georgia Картина Нико Пиросмани

Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.

ალიონა საველიევა Работы Нико Пиросмани

Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.

© photo: Sputnik / А. Свердлов Репродукция картины "Свадьба в Кахетии". Художник Нико Пиросмани (настоящее имя Николай Асланович Пиросманашвили) (1862-1918). 1913 год. Клеенка, масло.

В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подметил и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.

Courtesy of Alena Savelyeva Картина Нико Пиросмани "Иранский лев"

Интересно, что о Пиросмани еще ходит одна красивая, но печальная легенда о том, как он влюбился во французскую актрису Маргариту де Севр. Ради нее он продал свою коморку и все картины только для того, чтобы купить Маргарите любимые цветы – розы. Целое море роз.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Интерьер комнаты, в которой жил стесненный в деньгах Никала

Миллионом красивейших алых роз устелил художник площадь под окнами актрисы. К сожалению, девушка не разделила его чувств, уехала обратно во Францию, оставив бедного художника с разбитым сердцем.

Одно из великих произведений Грузии

Безусловная гордость Грузии – эпическая поэма "Витязь в тигровой шкуре", которая была написано поэтом, государственном деятелем при дворе царицы Тамар – Шота Руставели (около 1172-1216).

© photo: Sputnik Иллюстрация к поэме "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели

Впервые это произведение напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор его перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.

По сюжету произведения именитый, но пожилой царь Аравии – Ростеван, не имея сына-наследника, возводит на престол свою единственную дочь Тинатин, которая питала любовь к юному полководцу по имени Автандил. Главный герой поэмы – Тариэл. Он был сыном амирбара (полководца), царя Индии Фарсадана.

© Sputnik / Levan Avlabreli Флаг Грузии на фоне иллюстраций к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", расположенных на здании Парламента Грузии

Интересно, что до сих пор остается неразрешенным вопрос, откуда Руставели заимствовал сюжет к своей поэме. Были высказаны разные мнения, в которых говорится, что поэма схожа с индийским эпосом "Рамаяна", другие говорят, что Руставели ничего не заимствовал у восточных писателей, она создана им самим и направлена к прославлению царицы Тамар. Есть и другая теория: сравнение жизни Тамары с событиями, описываемыми в поэме, дает повод думать, что под именем главной героини, Нестан-Дареджан, скрывается сама Тамара. Можно думать, что поэт намеренно перенес сюжет в идеальную местность – "в Индию, Аравию, Китай" – с целью отвести читателя от догадок и скрыть свою любовь, "для которой нет лекарства…"

В Грузии чрезвычайно ценят это великое произведение. В стране даже есть День публичного чтения шедевра грузинской средневековой литературы, который отмечают 17 июня.

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