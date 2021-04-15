Протесты и предложения: скандал с Намахвани ГЭС продолжается

Чтобы успокоить население в процесс диалога между государством и протестующими решила вмешаться церковь

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС не стихает даже ночами, в результате чего патриархия Грузии предложила посредничество в вопросе урегулирования конфликта.

Каскад "Намахвани ГЭС" должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

Несмотря на ценность проекта для грузинской энергетической независимости, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Начавшиеся еще полгода назад акции приобретают с каждым днем все больший масштаб. Причин для протеста две: одна – возможная угроза всему региону Имерети в случае возможного прорыва будущей плотины, вторая – присутствие в Грузии турецкой компании и что самое главное передача ей земли сроком на 99 лет.

Между тем, как выяснилось, за землю для строительства ГЭС норвежским инвестором Clean Energy Group, который поручил осуществление строительство турецкой компании ENKA, местным жителям заплатили 34 миллиона лари. Ни одна из 270 семей проживающих рядом с участками строительства от денег не отказалась.

Беспокойная ночь протестующих

Протест уже добрался до центра региона Имерети и грозится перекинутся дальше по всей Грузии. На данный момент несколько десятков протестующих собрались в центре Кутаиси и там высказывают недовольство строительством.

"Сегодняшнюю ночь мы проведем здесь. Завтра в 08:00 переместимся в Гумати. Если власти еще раз не учтут наши требования и не предпримут адекватные шаги в нашу сторону, мы устроим пикетирование во всей стране, во всех регионах и во всех городах. Мы перекроем даже автобан", - сказал один из организаторов протеста Варлам Голетиани.

Участники акции требуют от властей отказаться от идеи строительства ГЭС и убрать инвесторов с территории ущелья, вернув жителям их земли.

Позиция власти

Правительство Грузии от проекта строительства ГЭС отказываться не собирается, в первую очередь, из-за соображений энергобезопасности на фоне растущего потребления электроэнергии на внутренним рынке. В январе на долю импорта пришлось 34% от всей потребляемой электроэнергии.

"Мы заставили инвестора пойти на серьезные уступки – он на год отложил строительство плотины, так как плотина вызывала самое большое беспокойство населения. Сейчас ведется только строительство дороги и инфраструктуры доступа", - сказала министр экономики Натия Турнава.

По ее словам, власти готовы на встречу с разными заинтересованными лицами, в том числе с активистами, чтобы ответить на все их вопросы.

Вмешательство церкви

Чтобы успокоить население в процесс диалога между государством и протестующими решила вмешаться церковь.

"Мы будем медиаторами по вопросу Намахвани ГЭС. Мы работаем с обеими сторонами, чтобы не произошло радикализации и осталось пространство для разговора", - завил глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.

По его словам, условия контракта должны быть рассмотрены с местным населением, и общество должно получить полную информацию.

При этом он отметил, что Патриархия придерживается нейтралитета в вопросе строительства самой ГЭС, ее задача не допустить радикализации процессов.

Что такое Намахвани ГЭС

Намахвани ГЭС представляет из себя каскад двух ГЭС: одно с плотиной площадью в квадратный километр, а второй с площадью в 5,1 квадратный километр. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения площадь Тбилисского водохранилища -11,6 квадратных километров, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 квадратных километров.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.