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Полиция и охрана объекта. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года

Ситуация в Намахвани: предложение властей и позиция протестующих

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (49)
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Решение властей создать совет экспертов по изучению проекта Намахвани ГЭС не удовлетворило протестующих против ее строительства

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Ситуация в ущелье Риони рядом с селом Намахвани остается напряженной несмотря на начавшийся диалог между представителями власти и протестующими против строительства ГЭС.

Варлам Голетиани. Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

Для того, чтобы обеспечить безопасность работ инвестора, полиция перекрыла дорогу в направлении села Намахвани. Между тем противники ГЭС не прекращают акции протеста.

Новые шаги властей

Спустя полгода протестов протестующие и представители власти сели за стол переговоров.

Варлам Голетиани после встречи в региональной администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Сразу после начала переговоров правительство приняло решение создать совет экспертов по изучению проекта Намахвани ГЭС, который в течение двух месяцев будет изучать всю документацию по проекту и представит свое заключение.

"Мы представили документ, который является частью проекта и который отвечает на все вопросы общества. Там тысячи страниц и совету понадобится время на его изучение", – сказал глава Минприроды Грузии Леван Давиташвили.

В свою очередь, министр экономики Натия Турнава пояснила причины передачи земли на длительный срок.

"Продолжительность контракта сроком 99 лет – это условие тендера, и мы практически не можем его изменить. Таких прецедентов передачи земли на длительный срок много и они полностью соответствуют закону", – пояснила Турнава.

Кроме того, власти на год остановили строительство плотины в ущелье реки Риони, и в данный момент планируются работы только по строительству дороги и вспомогательной инфраструктуры.

А пока полиция частично сняла заграждения с дороги в направлении Намахвани.

Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Протесты продолжатся

Организаторов протеста шаги, предпринимаемые властями, не удовлетворяют.

"Это независимая инициатива власти и мы видим проблемы в прозрачности, так как они сами общаются с определенными персонами без нас", – сказал один из организаторов протестов Варлам Голетиани.

По его словам, участники протеста хотят быть включенными во все процессы вокруг строительства ГЭС.

"Мы не знаем какие эксперты будут изучать, кто подключился, кто нет, в каком формате все происходит. Это порождает сомнения. Я думаю, будет правильным рассмотреть с нами соглашение и вопрос передачи земли", – сказал Голетиани.

По его словам, протестующие должны знать, кто входит в совет экспертов, а эти эксперты должны пользоваться их доверием.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, доктор физико-математических наук Петр Шебалин
© photo: Sputnik
Шебалин о Намахвани ГЭС: при строительстве таких объектов делается большой запас прочности

Не удовлетворили протестующих и частично снятые ограничения на передвижения.

Как отметил Голетиани, участники протеста хотят вернуться на место строительства, и это их главное условие.

Скандальный проект

Намахвани ГЭС представляет из себя каскад двух ГЭС: один с плотиной площадью в квадратный километр, а второй – в 5,1 квадратных километра.

Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 квадратных километра, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 квадратных километра.

Квемо Намахвани будет мощностью 333 МВт, а Земо Намахвани – мощностью 100 МВт.

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© AP Photo / Vaggelis Kousioras
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При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (49)

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