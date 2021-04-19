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Флаг Грузии на площади Европы в центре Тбилиси

Новые условия решения политического кризиса в Грузии: все "за" и "против"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (377)
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Новая версия документа соглашения между грузинскими властями и оппозицией вызвала неоднозначную реакцию

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Едва правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" успела подписать документ соглашения с оппозицией, который должен был вывести страну из политического кризиса, как президент Европейского совета Шарль Мишель решил его обновить.

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Решит ли подпись "Мечты" политический кризис в Грузии?

Новая версия документа, подготовленная при медиации Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы - появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых политзаключенными.

Так, согласно документу, досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия заявила, что если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

В документе также указано, что в течении одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Принципиальное требование оппозиции, наряду с внеочередными выборами – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Заявление "Грузинской мечты"

Свою позицию по поводу нового документа правящая партия зафиксировала в официальном заявлении, в котором выразила готовность рассмотреть обновленный документ Шарля Мишеля.

"Мы с вниманием относимся к советам наших партнеров и к предложению для достижения соглашения и готовы вместе с командой рассмотреть увеличение 40%-го показателя доверия", - говорится в заявлении партии.

При этом в "Грузинской мечте" разъяснили, что вопрос освобождения Георгия Руруа в соглашении является "грубого примера политического вмешательства в правосудие".

Акция протеста. Архивное фото
© Sputnik / STRINGER
В Тбилиси прошла акция в поддержку Георгия Руруа и картографов Давид-Гареджи

"Также хотим зафиксировать нашу позицию в связи с Руруа – он не политик и не человек, который вносит какие-то изменения в политические процессы. Вопрос его освобождения в межпартийном соглашении является грубым примером политического вмешательства в правосудие. Мы учитываем существующую реальность и отношение наших партнеров, именно поэтому мы не будем фиксировать нашу критическую позицию, если его помилует президент Грузии", - отмечено в заявлении.

"Грузинская мечта" также призвала оппозицию предпринять "ответственные шаги".

"С учетом того, что мы подписали первый документ, представленный под эгидой Евросоюза и фиксируем готовность рассмотреть обновленный документ – после подписания обновленного документа, с нашей стороны больше не будет корректировки требований и мы не будем соглашаться ни на какие существенные дополнения. Этим переговоры об условиях с нашей стороны завершены и призываем оппозицию к ответственным шагам", - отмечено в заявлении.

Реакция оппозиции

Оппозиционные партии начинают консультации внутри партий. В этом фланге признают, что новый вариант документа улучшен, однако определенные пункты вновь порождают вопросы.

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Решит ли подпись "Мечты" политический кризис в Грузии?

"В этом документе более четко выявился возможный путь освобождения обоих политзаключенных. При этом в этом документе зафиксирована формула в связи с досрочными выборами. Насколько данная формула приемлема для "Единого национального движения" - наверно еще нужно провести внутрипартийное обсуждение", - заявила один из лидеров партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Определенные вопросы к документу есть и в оппозиционной партии "Европейская Грузия".

"В документе есть явное улучшение по вопросу политзаключенных и в том плане, что тема досрочных выборов появилась… Естественно, у нас в политической партии будут консультации вместе с соратниками", - заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

По сравнению с предыдущей версией документа, в новом есть очень важные изменения, которые улучшают этот документ, считает экс-спикер парламента Грузии, бывший председатель оппозиционной партии "Европейская Грузии" Давид Бакрадзе.

"Этот документ определяет механизмы, когда и как можно провести внеочередные выборы. Это привязка к местным выборам. Я и сейчас считаю, что привязка к местным выборам не самый лучший и правильный путь для назначения внеочередных выборов. Я и сейчас считаю, что 43% является нелогичной цифрой, поскольку абсолютно логичным было бы 48%, то есть то же, что "Грузинская мечта" получила на парламентских выборах", - отметил Бакрадзе.

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Что касается вопроса политзаключенных, то по словам Бакрадзе, оппозиция в значительной степени получила то, что ожидала и требовала — Ника Мелия и Георгий Руруа выйдут из тюрьмы в течение недели после подписания документа.

Между тем, ряд оппозиционных партии уже открыто заявляют, что планируют подписать соглашение – в том числе "Лело" и "Стратегия Агмашенебели".

"Я хочу вам сказать, что мы очень близки к соглашению… Это был непростой процесс. Остался последний шаг до соглашения. Начался процесс перезагрузки, о чем всегда говорила партия "Лело". После этого документа в этой стране начнется новая перезагрузка, что выразится в реализации пунктов, которые будут осуществлены под контролем США и ЕС", — сказал лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Документ в прямом эфире уже подписали члены оппозиционной партии "Гирчи" - Вахтанг Мегрелишвили, Сандро Раквиашвили и Яго Хвичия.

"Хочу, чтобы нашему примеру последовали наши коллеги из оппозиции и власти. Во всяком случае, так народ будет знать, что мы не деструктивные люди и хотели соглашения", - заявил Хвичия.

Что думают эксперты

Аналитик Леван Николаишвили считает непонятным, что в документ были внесены изменения после того, как его уже подписала "Грузинская мечта".

Арчил Талаквадзе
photo : press-service of the Parliament of Georgia
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"Что нам делать, дорогие медиаторы? Вы будете менять варианты соглашения до тех пор, пока не понравится "нацам"? Что касается правосудия, то насколько я помню в демократических странах независимость суда имеет решающее значение, а что написано в новом документе? Что мы читаем? Партия освободите обсужденных? Я что-то не припоминаю, чтоб эта форма была бы приемлемой в Европе или в США", - пишет Николаишвили на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению аналитика Заала Аджапаридзе, эта версия документа должна быть окончательной.

"И Европа и лично Мишель, который уже испортил свою репутацию, изменив документ и подаваясь капризам оппозиции, окажется в очень неловком положении, если он начнет дополнительные манипуляции с содержанием документа, если оппозиция не подпишет и этот документ", - считает аналитик Заал Аджапаридзе.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (377)
Теги:
Грузинская мечта

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