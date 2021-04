Новые условия решения политического кризиса в Грузии: все "за" и "против"

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Едва правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" успела подписать документ соглашения с оппозицией, который должен был вывести страну из политического кризиса, как президент Европейского совета Шарль Мишель решил его обновить.

Новая версия документа, подготовленная при медиации Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы - появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых политзаключенными.

Так, согласно документу, досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия заявила, что если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

В документе также указано, что в течении одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Принципиальное требование оппозиции, наряду с внеочередными выборами – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Свою позицию по поводу нового документа правящая партия зафиксировала в официальном заявлении, в котором выразила готовность рассмотреть обновленный документ Шарля Мишеля.

При этом в "Грузинской мечте" разъяснили, что вопрос освобождения Георгия Руруа в соглашении является "грубого примера политического вмешательства в правосудие".

"Также хотим зафиксировать нашу позицию в связи с Руруа – он не политик и не человек, который вносит какие-то изменения в политические процессы. Вопрос его освобождения в межпартийном соглашении является грубым примером политического вмешательства в правосудие. Мы учитываем существующую реальность и отношение наших партнеров, именно поэтому мы не будем фиксировать нашу критическую позицию, если его помилует президент Грузии", - отмечено в заявлении.

"Грузинская мечта" также призвала оппозицию предпринять "ответственные шаги".

"С учетом того, что мы подписали первый документ, представленный под эгидой Евросоюза и фиксируем готовность рассмотреть обновленный документ – после подписания обновленного документа, с нашей стороны больше не будет корректировки требований и мы не будем соглашаться ни на какие существенные дополнения. Этим переговоры об условиях с нашей стороны завершены и призываем оппозицию к ответственным шагам", - отмечено в заявлении.

Оппозиционные партии начинают консультации внутри партий. В этом фланге признают, что новый вариант документа улучшен, однако определенные пункты вновь порождают вопросы.

"В этом документе более четко выявился возможный путь освобождения обоих политзаключенных. При этом в этом документе зафиксирована формула в связи с досрочными выборами. Насколько данная формула приемлема для "Единого национального движения" - наверно еще нужно провести внутрипартийное обсуждение", - заявила один из лидеров партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Определенные вопросы к документу есть и в оппозиционной партии "Европейская Грузия".

"В документе есть явное улучшение по вопросу политзаключенных и в том плане, что тема досрочных выборов появилась… Естественно, у нас в политической партии будут консультации вместе с соратниками", - заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

По сравнению с предыдущей версией документа, в новом есть очень важные изменения, которые улучшают этот документ, считает экс-спикер парламента Грузии, бывший председатель оппозиционной партии "Европейская Грузии" Давид Бакрадзе.

"Этот документ определяет механизмы, когда и как можно провести внеочередные выборы. Это привязка к местным выборам. Я и сейчас считаю, что привязка к местным выборам не самый лучший и правильный путь для назначения внеочередных выборов. Я и сейчас считаю, что 43% является нелогичной цифрой, поскольку абсолютно логичным было бы 48%, то есть то же, что "Грузинская мечта" получила на парламентских выборах", - отметил Бакрадзе.

Что касается вопроса политзаключенных, то по словам Бакрадзе, оппозиция в значительной степени получила то, что ожидала и требовала — Ника Мелия и Георгий Руруа выйдут из тюрьмы в течение недели после подписания документа.

Между тем, ряд оппозиционных партии уже открыто заявляют, что планируют подписать соглашение – в том числе "Лело" и "Стратегия Агмашенебели".

"Я хочу вам сказать, что мы очень близки к соглашению… Это был непростой процесс. Остался последний шаг до соглашения. Начался процесс перезагрузки, о чем всегда говорила партия "Лело". После этого документа в этой стране начнется новая перезагрузка, что выразится в реализации пунктов, которые будут осуществлены под контролем США и ЕС", — сказал лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Документ в прямом эфире уже подписали члены оппозиционной партии "Гирчи" - Вахтанг Мегрелишвили, Сандро Раквиашвили и Яго Хвичия.

"Хочу, чтобы нашему примеру последовали наши коллеги из оппозиции и власти. Во всяком случае, так народ будет знать, что мы не деструктивные люди и хотели соглашения", - заявил Хвичия.

Аналитик Леван Николаишвили считает непонятным, что в документ были внесены изменения после того, как его уже подписала "Грузинская мечта".