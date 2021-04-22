Невыразительный финиш или многообещающий старт: за кем и куда пойдет Грузия?

Похоже, в грузинских СМИ скоро будет объявлена боевая готовность. Судя по публикациям, сомнений в том, что в ближайшее время на политическом поле произойдет серьезный перелом, почти ни у кого не осталось

Политическая борьба в Грузии перехлестнула через все общепринятые рамки и "красные линии". Президенту Евросовета Шарлю Мишелю пришлось лично их улаживать, повторно прилетев в Тбилиси после бесплодных попыток своего официального представителя. Видимость согласия с частью оппозиции, вроде бы, была достигнута.

Однако сделанный под явным нажимом запоздалый и резкий отказ и одной, и другой стороны от своей не в меру категоричной позиции мало напоминает компромисс. Во всяком случае, не исключено, что он отрицательно скажется на их общем рейтинге. Правда, все это, в общем-то, делает намного более динамичным закаменевший политический процесс. Общая картина такова: часть партий и оппозиционных депутатов с оговорками входят в парламент, другие твердо решили оппонировать с "улицы", а партию власти покидают действующие депутаты.

Что будет к концу недели? – заинтриговано и чуть растерянно продолжает задавать один и тот же вопрос "Резонанси".

Коалиция или разброд?

Неуверенность журналистов и экспертов легко понять – все очень зыбко и ожидать можно чего угодно. От искреннего волеизъявления до откровенных провокаций. От митингов до очередной попытки ограбить банк. Впрочем, время научилось не менее быстро расставлять события по негласному ранжиру.

Прав оказался политолог Вахтанг Дзабирадзе: власть выиграла бы, отпустив Мелия и объявив амнистию всем обвиненным в связи с событиями у здания парламента 20 июня 2019 года ("Ахали таоба", 13.04). Теперь же в результате достигнутой договоренности инициативу в этом плане перехватили конструктивно настроенные представители оппозиции.

А вот радикальное крыло "Нацдвижения" подтвердило подозрение некоторых экспертов о том, что вопрос так называемых политзаключенных для него не главный. Эта оппозиционная сила цепко пытается сохранить свое затянувшееся противостояние с властью и уступать не собирается ни в чем. Какова истинная суть такой стратегии, объяснить пока трудно.

Особенно с учетом серьезной обеспокоенности заокеанских партнеров. Внутриполитические проблемы Грузии они рассматривают в комплексе с геополитической обстановкой в регионе в целом. Госсекретарь США Энтони Блинкен прямо дал это понять, беседуя по телефону с главной грузинского МИДа Давидом Залканиани ("Резонанси", 15.04)

Энергонезависимость как аргумент зависимости экономической

Несмотря на очевидный распад оппозиционного единства, радикалы маневрировать отказываются. Возможно, считая, что подписанное в присутствии Шарля Мишеля соглашение касается сугубо политической сферы и отнюдь не снимают общей напряженности в обществе. Как и не разряжает накопившегося в нем протеста.

Наглядное подтверждение тому – недовольство населения строительством Намахвани ГЭС. Протест принял довольно масштабный и продолжительный характер. Вплоть до того, что с призывом не усугублять конфликт к сторонам обратилась Патриархия Грузинской православной церкви ("Сакартвелос Республика", 16-18.04).

За акциями стоят те, кого не устраивает энергонезависимость Грузии, справедливо возмущается в "Сакартвелос Республика" (16-18.04) аналитик Леван Николеишвили. Действительно, политически ангажированный протест носит сугубо эмоциональный характер. Постоянно усиливаются намеки на готовящуюся провокацию. А один из оппозиционных лидеров – Леван Чачуа, даже считает, что было бы хорошо расширить акции, охватив ими и Тбилиси ("Ахали таоба", 13.04).

Институтам власти было бы, по-видимому, удобно свести все к политическим разборкам, особого интереса к которым общество не проявляет. Однако проблема, похоже, намного глубже и серьезней и требует пристального к себе внимания. У ряда специалистов возникли конкретные и претензии к договору, заключенному с инвестором ("Резонанси", 16.04).

Так, в нем оговаривается постепенный рост тарифа на выработанную электроэнергию, что в корне противоречит главному принципу использования гидроэнергетического потенциала. Не совсем понятно решение безоговорочно передать инвестору всю примыкающую территорию, включая лесные ресурсы и недра. В этом случае он может претендовать на непрофильное и безлицензионное их использование. Наконец, предусмотрено использование иностранной рабочей силы, что исключает рост занятости местного населения. Хотя это было одним из главных доводов в пользу строительства (16.04).

Беда в том, что мы не учимся на своих ошибках, с сожалением заключает эксперт Мамука Арешидзе ("Квирис палитра", 12-18.04). А они в конечном счете порождают сомнения и подтачивают всю политическую структуру страны. Так, "Европейскую Грузию" уже покинуло несколько ведущих ее лидеров. Это может быть связано как с их решением войти в парламент, так и с идеологическими расхождениями. В любом случае, на последнем съезде руководство партии почти полностью сменилось ("Резонанси", 12.04).

Гахария готовится выйти на поле не в ранге запасного

Примечательно, что процесс характерен и для комфортно расположившейся во властных креслах "Мечты". На прошлой неделе из нее выбыли 6 действующих членов парламента. Если процесс продолжится, это грозит потерей кворума и развалом большинства. Но в данном случае важны не столько причины ухода депутатов, сколько их мотивы. Они члены команды Георгия Гахария. И переход их в ранг независимых депутатов стал первым практическим шагом, подтверждающим, что бывший премьер и первый номер избирательного списка "Мечты" начинает формировать новую политическую организацию.

Вот почему тема напрочь вытеснила к концу недели все остальные. Действующие лидеры постарались заверить, что не проявляют беспокойства. Однако поведение их больше напоминало не очень хорошую мину при очень плохой игре. Все прекрасно понимают, что сочувствующих экс-премьеру может оказаться слишком много.

У кого отберет голоса Гахария? - гадает "Резонанси" (16.04). "Он станет для "Мечты" гораздо более тяжелой проблемой, чем сегодняшняя оппозиция", - подливает масла в огонь Мамука Гамкрелидзе ("Ахали таоба", 16.04). Аналитик Игорь Квеселава еще более категоричен: партия Гахария будет не второй и не третьей – она станет первой силой ("Резонанси", 16.04)!

Наиболее отвлеченную и потому, надо полагать, объективную оценку этому процессу дает эксперт Давид Зурабишвили ("Квирис палитра"). По его мнению, вывести страну из политического тупика может только появление на поле нового игрока. А будет ли это Гахария или кто другой, придет ли он с согласия Иванишвили или без него – значения не имеет.

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